日本発・投資型エンタメSNS『JET』、ローンチに向けて本格始動！！

アカメディア・ジャパン株式会社

アカメディア・ジャパン株式会社（所在地：東京都中央区、代表取締役：菊池 参）は、次世代型SNSプラットフォーム『JET』のローンチに向けて準備を本格化しています。

JETは、日常の表現を作品として発信し、視聴者の「いいね！」がリアルな投資となる、まったく新しいエンタメ体験を提供する日本発の革新的SNSサービスです。

発信が価値になる、エンタメの新しいかたち

JETは、つぶやき・写真・動画・ライブ配信・ラジオなど、あらゆる表現を投稿できるオールインワン型SNS。

ユーザーは自由に発信し、視聴者は「投資型チップ」で応援。

投稿作品から得られる広告収益は、投稿者と投資者に分配され、ヒット作品への貢献度に応じて配当が発生します。

「才能」と「応援」がリアルな価値へと変わる、すべての人が主役となるエンタメ空間。それがJETです。

投資型チップの仕組み（特許第6820627号）

視聴者は「いいね！」と思った作品にチップを投じることで、その作品の配当権を獲得。

投稿者は応援を受け取るだけでなく、作品の広告収益を視聴者と分配。

投資額に応じた継続的な収益が発生し、投稿者と視聴者がWin-Winの関係を築きます。

アカメディア・ジャパン株式会社 会社概要

会社名：アカメディア・ジャパン株式会社

所在地：東京都中央区築地5-3-3 築地浜離宮ビル

設立日：2018年9月11日

代表者：代表取締役 菊池 参

資本金：10,000,000円

事業内容：WEB・AIサービスの企画・開発・運営、コンサルティング、広告・PR業

Webサイト：https://akamedia.jp