【最大60%OFF】ハロウィンに「驚安」祭り！LiTimeリン酸鉄バッテリー、充電器、インバーターなどが対象！

ハロウィンの季節を迎え、エネルギーソリューションを提供するブランドLiTimeは、2025年10月25日（土）に『ハロウィン驚安祭』を公式ストアで開始しました。本キャンペーンは11月5日（水）まで開催し、リン酸鉄リチウムバッテリー、充電器、インバーターなど人気製品を最大60%OFFの特別価格でご提供します。

この機会をどうぞお見逃しなく！

LiTimeハロウィンに「驚安」祭り！2025年10月25日（土）-11月5日（水）【最大60%OFF】LiTime公式ストアへ :https://jp.litime.com/?utm_source=prtimes.jp&utm_medium=referral&utm_campaign=jp-1027

★ キャンペーン会場：LiTime公式オンラインストア・https://jp.litime.com/pages/time-sale(https://jp.litime.com/pages/time-sale?utm_source=prtimes.jp&utm_medium=referral&utm_campaign=time-sale-1027)

★ キャンペーン期間：2025年10月25日（土）-11月5日（水）

※在庫限りのため、お早めに！

★ 特典・割引内容：

1. LiTime全製品が最大60%OFF

・公式サイトの全製品が対象となる超大規模セール

2. 追加割引： ご購入金額に応じて追加割引！

・1,000円以上のお買い上げで、セール価格からさらに6%OFF

・110,000円以上のお買い上げで、セール価格からさらに8%OFF

※ 最大60%OFFとの併用可能

3. 会員限定追加特典

・会員新規登録で、さらにお得な会員限定クーポンをプレゼント！

★ 対象製品：リン酸鉄リチウムバッテリー全シリーズ、各種充電器、各種インバーター、その他周辺アクセサリー

★ 公式ストアならではの安心サポート

LiTime公式ストアでは、価格保証・最短翌日配送・5年保証に加え、高品質LiFePO4セルによる安心と、手厚いアフターサービスをご提供します。

LiTime 新製品も対象です！

「ハロウィン驚安祭」には、最新モデルも勢揃い。

この機会に、最高峰のパフォーマンスを特別価格で。

LiTime 12V100Ah 超薄型 リン酸鉄リチウムイオンバッテリー

・省スペース × 高性能を両立

・厚さ約60mm、わずかな空間にも設置できる

・長寿命、4,000回以上の充放電サイクルを実現

・低温保護機能搭載

日常価格：\99,960

セール価格：\49,980（約50%OFF）

製品リンク：https://bit.ly/3Wltifd(https://bit.ly/3Wltifd)

LiTime 12V 100Ah Xtra-Mini Bluetooth付きリン酸鉄リチウムイオンバッテリー

・軽量・コンパクト

・業界最小クラスの軽量設計、わずか9kg

・Bluetooth付き、専用アプリでバッテリー状態をリアルタイムチェック可

・長寿命、4,000回以上の充放電サイクルを実現

・低温保護機能搭載

日常価格：\81,980

セール価格：\40,980（約50%OFF）

製品リンク：https://bit.ly/4ohKpLm(https://bit.ly/4ohKpLm)

LiTime 12V320Ah Mini Bluetooth付きリン酸鉄リチウムイオンバッテリー

・標準的な12V300Ahバッテリーより約31％コンパクトで、同クラスの鉛蓄電池よりも約55％軽量

・1台で4096Whの大容量バッテリー

・Bluetooth付き、専用アプリでバッテリー状態をリアルタイムチェック可

・長寿命、4,000回以上の充放電サイクルを実現

・低温保護機能搭載

日常価格：\189,998

セール価格：\99,999（約47%OFF）

製品リンク：https://bit.ly/3JwCY3B(https://bit.ly/3JwCY3B)

LiTime 12V165Ah Bluetooth付き＆ヒーター付きリン酸鉄リチウムイオンバッテリー

・1台2役！エレキモーターや魚群探知機などの船内機器への給電と、エンジン始動の両方に対応

・大容量×軽量設計、2112Whの大容量ながら重量は15.19kg

・Bluetooth付き、専用アプリでバッテリー状態をリアルタイムチェック可

・自動ヒーター、気温5°C以下で自動加熱し、10°Cまで温めてから安全に充電を開始

・長寿命、4,000回以上の充放電サイクルを実現

日常価格：\139,998

セール価格：\69,999（約50%OFF）

製品リンク：https://bit.ly/47E7p0Z(https://bit.ly/47E7p0Z)

期間限定、在庫限り。 このハロウィンで、最高の一台を、最高の価格で。LiTime公式ストアでお待ちしています！

LiTime ハロウィンセール会場へ :https://jp.litime.com/pages/time-sale?utm_source=prtimes.jp&utm_medium=referral&utm_campaign=time-sale-1027