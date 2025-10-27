【最大60%OFF】ハロウィンに「驚安」祭り！LiTimeリン酸鉄バッテリー、充電器、インバーターなどが対象！

ハロウィンの季節を迎え、エネルギーソリューションを提供するブランドLiTimeは、2025年10月25日（土）に『ハロウィン驚安祭』を公式ストアで開始しました。本キャンペーンは11月5日（水）まで開催し、リン酸鉄リチウムバッテリー、充電器、インバーターなど人気製品を最大60%OFFの特別価格でご提供します。


LiTimeハロウィンに「驚安」祭り！2025年10月25日（土）-11月5日（水）【最大60%OFF】

LiTime公式ストアへ :
https://jp.litime.com/?utm_source=prtimes.jp&utm_medium=referral&utm_campaign=jp-1027

★ キャンペーン会場：LiTime公式オンラインストア・https://jp.litime.com/pages/time-sale(https://jp.litime.com/pages/time-sale?utm_source=prtimes.jp&utm_medium=referral&utm_campaign=time-sale-1027)


★ キャンペーン期間：2025年10月25日（土）-11月5日（水）


★ 特典・割引内容：


　　1. LiTime全製品が最大60%OFF


　　・公式サイトの全製品が対象となる超大規模セール


　　2. 追加割引： ご購入金額に応じて追加割引！


　　・1,000円以上のお買い上げで、セール価格からさらに6%OFF


　　・110,000円以上のお買い上げで、セール価格からさらに8%OFF


　　※ 最大60%OFFとの併用可能


　　3. 会員限定追加特典


　　・会員新規登録で、さらにお得な会員限定クーポンをプレゼント！


★ 対象製品：リン酸鉄リチウムバッテリー全シリーズ、各種充電器、各種インバーター、その他周辺アクセサリー



★ 公式ストアならではの安心サポート


LiTime公式ストアでは、価格保証・最短翌日配送・5年保証に加え、高品質LiFePO4セルによる安心と、手厚いアフターサービスをご提供します。



LiTime 新製品も対象です！

「ハロウィン驚安祭」には、最新モデルも勢揃い。
LiTime 12V100Ah 超薄型 リン酸鉄リチウムイオンバッテリー


　・省スペース × 高性能を両立


　・厚さ約60mm、わずかな空間にも設置できる


　・長寿命、4,000回以上の充放電サイクルを実現


　・低温保護機能搭載


日常価格：\99,960


セール価格：\49,980（約50%OFF）


製品リンク：https://bit.ly/3Wltifd(https://bit.ly/3Wltifd)




LiTime 12V 100Ah Xtra-Mini Bluetooth付きリン酸鉄リチウムイオンバッテリー


　・軽量・コンパクト


　・業界最小クラスの軽量設計、わずか9kg


　・Bluetooth付き、専用アプリでバッテリー状態をリアルタイムチェック可


　・長寿命、4,000回以上の充放電サイクルを実現


　・低温保護機能搭載


日常価格：\81,980


セール価格：\40,980（約50%OFF）


製品リンク：https://bit.ly/4ohKpLm(https://bit.ly/4ohKpLm)




LiTime 12V320Ah Mini Bluetooth付きリン酸鉄リチウムイオンバッテリー


　・標準的な12V300Ahバッテリーより約31％コンパクトで、同クラスの鉛蓄電池よりも約55％軽量


　・1台で4096Whの大容量バッテリー


　・Bluetooth付き、専用アプリでバッテリー状態をリアルタイムチェック可


　・長寿命、4,000回以上の充放電サイクルを実現


　・低温保護機能搭載


日常価格：\189,998


セール価格：\99,999（約47%OFF）


製品リンク：https://bit.ly/3JwCY3B(https://bit.ly/3JwCY3B)




LiTime 12V165Ah Bluetooth付き＆ヒーター付きリン酸鉄リチウムイオンバッテリー


　・1台2役！エレキモーターや魚群探知機などの船内機器への給電と、エンジン始動の両方に対応


　・大容量×軽量設計、2112Whの大容量ながら重量は15.19kg


　・Bluetooth付き、専用アプリでバッテリー状態をリアルタイムチェック可


　・自動ヒーター、気温5°C以下で自動加熱し、10°Cまで温めてから安全に充電を開始


　・長寿命、4,000回以上の充放電サイクルを実現


日常価格：\139,998


セール価格：\69,999（約50%OFF）


製品リンク：https://bit.ly/47E7p0Z(https://bit.ly/47E7p0Z)





期間限定、在庫限り。 このハロウィンで、最高の一台を、最高の価格で。LiTime公式ストアでお待ちしています！


