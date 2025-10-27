¥Ð¥¤¥¯²¦¡¢³«±¿Àï»Î¥Ö¥ì¥¤¥Ðー¥ó¤Ë¡ÈÀï½Ñ¼ÖÎ¾¡É¤È¤·¤ÆÆÃÊÌ»ÅÍÍ¤Î¥Û¥ó¥ÀNM4¤òÄó¶¡¡ª
¡¡¡Ö¤Þ¤ÀÀ¤³¦¤Ë¤Ê¤¤¡¢´¶Æ°¤ò¤Ä¤¯¤ë¡£¡×¤ò¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë·Ç¤²¡¢¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥Ð¥¤¥¯¥é¥¤¥Õ¤ÎÀ¸³¶¥Ñー¥È¥Êー¡×¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢»ö¶È¤òÅ¸³«¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥Ð¥¤¥¯²¦¡õ¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¡ÊÂåÉ½¼èÄùÌòCEO:ß·ÆÆ»Ë¡¢ËÜ¼Ò:ÅìµþÅÔÀ¤ÅÄÃ«¶è¡¢¾Ú·ô¥³ー¥É:3377¡¢°Ê²¼¡ÖÅö¼Ò¡×¡Ë¤Ï¡¢¼¡À¤Âå¤Ë¥Ð¥¤¥¯¤ÎÌ¥ÎÏ¤äÊ¸²½¤ò¤Ä¤Ê¤¤¤Ç¤¤¤¯¼è¤êÁÈ¤ß¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢ÆÊÌÚ¸©¾®»³»Ô¤òµòÅÀ¤ËÃÏ°è³èÆ°¤ò¹Ô¤¦¤´ÅöÃÏ¥Òー¥íー¡Ö³«±¿Àï»Î¥Ö¥ì¥¤¥Ðー¥ó¡×¤Ø¼ÖÎ¾¤òÄó¶¡¤·¡¢³èÆ°»Ù±ç¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡2025Ç¯10·î26Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ë¾®»³»Ô¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ÖÀ¾¸ý¤Þ¤Ä¤ê2025¡×¤Ç¤Ï¡¢¥Ð¥¤¥¯²¦¤¬Äó¶¡¤¹¤ë³«±¿Àï»Î¥Ö¥ì¥¤¥Ðー¥ó¤Î¡ÈÀï½Ñ¼ÖÎ¾¡É¡Ê¥Û¥ó¥ÀNM4¡Ë¤Î¾ùÅÏ¼°¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£¸å¤Ï³ÆÃÏ¤Î¥Ð¥¤¥¯²¦Å¹ÊÞ¤ò¡È³èÆ°´ðÃÏ¡É¤È¤·¤Æ³«Êü¤·¡¢¼ÖÎ¾¤Î¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¤ä±óÀ¬»þ¤Î»Ù±ç¤Ê¤É¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ÃÏ°èÊ¡»ã¡¦¶µ°é¡¦¸òÄÌ°ÂÁ´³èÆ°¤Ø¤Î¹×¸¥¤È¼¡À¤Âå¤Ø¤Î¥Ð¥¤¥¯Ê¸²½¤Î·Ñ¾µ¤ò¿Þ¤Ã¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
²ñ¾ì¤ò¸«³Ø¤ËÍè¤Æ¤¤¤¿¤ª»ÒÍÍ¤È°ì½ï¤Ë
¥Ð¥¤¥¯²¦¾®»³Å¹´äËÜÅ¹Ä¹¤«¤é¥ー¤Î¾ùÅÏ
¢£ ¡Ö³«±¿Àï»Î¥Ö¥ì¥¤¥Ðー¥ó¡× ¤È¤ÎÆ±ÌÁ ¡Ê³èÆ°»Ù±ç¡Ë ¤ÎÇØ·Ê
¡¡¡Ö³«±¿Àï»Î¥Ö¥ì¥¤¥Ðー¥ó¡×¤ÏÃÏ¸µ¾®»³»Ô¤òµòÅÀ¤Ë¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ø¤Î¸òÄÌ°ÂÁ´¤Î·¼È¯¤ä»Ò¤É¤â¿©Æ²¤Ø¤Î´óÉÕ¤Ê¤É¤Î¼Ò²ñ¹×¸¥³èÆ°¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¤½¤Î³èÆ°¤ò¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¤äSNSÅù¤ÇÈ¯¿®¤·¡¢ÃÏ°è¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤ÎÃ´¤¤¼ê¤È¤·¤Æ¹â¤¤»Ù»ý¤òÆÀ¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¼«¿È¤Î³èÆ°¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¡¢¥Ð¥¤¥¯¤ä¼«Æ°¼Ö¤Ë¾è¤Ã¤¿±é½Ð¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢¾è¤êÊª¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÀÑ¶ËÅª¤ËÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ºòº£¤Ï¡¢¼ãÇ¯ÁØ¤Î¾è¤êÊªÎ¥¤ì¤¬¿Ê¤ß¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬¥Ð¥¤¥¯¤Ë¿¨¤ì¤ëµ¡²ñ¤¬¸º¾¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¡È¥Ð¥¤¥¯¤Ë¾è¤Ã¤ÆÅÐ¾ì¤¹¤ë¥Òー¥íー¡É¤È¤¤¤¦¥¥ã¥é¥¯¥¿ーÀ¤È¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ËÂÐ¤¹¤ë¼Ò²ñ¹×¸¥¤È¤¤¤Ã¤¿³èÆ°¥Æー¥Þ¤ËÅö¼Ò¤Ï¿¼¤¯¶¦´¶¤·¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¥Ð¥¤¥¯¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦µ¡²ñ¤òÁý¤ä¤¹¤³¤È¤Ç¡¢¼¡À¤Âå¤Ø¥Ð¥¤¥¯Ê¸²½¤ò·Ñ¾µ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤È¹Í¤¨¡¢¡ÈÆ±ÌÁ¡É¡Ê³èÆ°»Ù±ç¡Ë¤ò¥¹¥¿ー¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡º£²ó¡¢Åö¼Ò¤Ï¡Ö³«±¿Àï»Î¥Ö¥ì¥¤¥Ðー¥ó¡×¤Ë¡ÈÀï½Ñ¼ÖÎ¾¡É¡Ê¥Û¥ó¥ÀNM4¡Ë¤òÄó¶¡¤·¡¢Æ±»þ¤Ë¥Ð¥¤¥¯²¦¾®»³Å¹¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¡¢³ÆÃÏ¤Î¥Ð¥¤¥¯²¦Å¹ÊÞ¤ò¡È³èÆ°´ðÃÏ¡É¤Ë¸«Î©¤Æ¡¢Àï½Ñ¼ÖÎ¾¤Î¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¤ä±óÀ¬»þ¤Î»Ù±ç¤ò¹Ô¤¤¤Ê¤¬¤é¼Ò²ñ¹×¸¥³èÆ°¤ò¹¤²¤ë¥µ¥Ýー¥È¤ò¤ª¤³¤Ê¤Ã¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£Àï½Ñ¼ÖÎ¾¤Î¤´¾Ò²ð
¡¡¡Ö³«±¿Àï»Î¥Ö¥ì¥¤¥Ðー¥ó¡×¤ØÄó¶¡¤¹¤ë¡ÈÀï½Ñ¼ÖÎ¾¡É¤Ë¤Ï¡¢¥Û¥ó¥À¤Î´õ¾¯¤ÊÀäÈÇ¥â¥Ç¥ë¡ÖNM4¡×¤òÁªÄê¤·¡¢ÆÃÃí»ÅÍÍ¤Ë»Ü¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢2025Ç¯10·î26Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ë¾®»³»Ô¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ÖÀ¾¸ý¤Þ¤Ä¤ê2025¡×¤Ë¤Æ½é¤ªÈäÏªÌÜ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¼ÖÎ¾¤Ï¡¢Á°±ÒÅª¤Ê¥Õ¥©¥ë¥à¤Ë¡Ö³«±¿Àï»Î¥Ö¥ì¥¤¥Ðー¥ó¡×¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬¤È¤³¤í¤É¤³¤í¤Ë¤¢¤·¤é¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢Á°ÊýÉô¤Ë¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯Éý¹¤¤À¤Âå¤È¸òÎ®¤·¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤Î¾ì¤ò¹¤²¤ë¤¿¤á¤Î¡ÖÉð´ï¡×¤òÁõÈ÷¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Á°Êý¤Î¥Ð¥ºー¥«Ë¤
¥Ð¥¤¥¯²¦¤È¥Ö¥ì¥¤¥Ðー¥ó¤Î¤ª¸ß¤¤¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿¥«¥éー¥ê¥ó¥°
ËÁ¸±¿´¤ò¤¯¤¹¤°¤ë¥³¥Ã¥¯¥Ô¥Ã¥È
¢£Àï½Ñ¼ÖÎ¾¤ÎÌ¾Á°¤òÂçÊç½¸¡ª¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò³«ºÅÃæ
¤³¤ÎÅÙ¤ÎÆ±ÌÁ¤òµÇ°¤·¡¢Àï½Ñ¼ÖÎ¾¤ÎÌ¾¾Î¤ò¸øÊç¤¹¤ë¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
Áª¹Í¤Î·ë²Ì¡¢1Ì¾ÍÍ¤Î°Æ¤òÀï½Ñ¼ÖÎ¾Ì¾¤È¤·¤ÆÀµ¼°ºÎÍÑ¤È¤·¡¢Éû¾Þ¤È¤·¤Æ¡¢³«±¿Àï»Î¥Ö¥ì¥¤¥Ðー¥ó¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëQUO¥«ー¥É10,000±ßÊ¬¤ò¿ÊÄè¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
[É½1: https://prtimes.jp/data/corp/103319/table/92_1_fb4372068cf163c1b22f43232af793e7.jpg?v=202510270157 ]
¢£³«±¿Àï»Î¥Ö¥ì¥¤¥Ðー¥ó ¤È¤Ï
¡ã¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë¡ä
¡È³«±¿¤Î¤Þ¤Á¡É¾®»³»Ô¤òµòÅÀ¤ËÆÊÌÚ¸©¤ò¼é¤ë¡Ø³«±¿Àï»Î¥Ö¥ì¥¤¥Ðー¥ó¡Ù
¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥µー£Î¤¬³«È¯¤·¤¿¥á¥¿¥ë¥Æ¥Ã¥¯¥Ñ¥ïー¥É¥¢ー¥Þー¤ò¡Ö¥Ö¥ì¥¤¥Ö¥ª¥ó¡ª¡×¤ÇÁõÃå¤·¥Ö¥ì¥¤¥Ðー¥ó¤ËÊÑ¿È¤¹¤ë¡£ÉÔ»×µÄ¡¦ÆÃÊÌ¤ÊÎÏ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤ß¤ó¤Ê¤¬Í¦µ¤¡¦¸µµ¤¡¦¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê¿´¤Ç¿·¤¿¤Ê±¿Ì¿¤òÀÚ¤ê³«¤¤¤ÆÍß¤·¤¤¤È´ê¤¦¥Òー¥íー¡£
¡ã³èÆ°ÆâÍÆ¡ä
¡¡2022Ç¯11·î¾®»³»Ô¤ËÃÂÀ¸¤·¤¿¤´ÅöÃÏ¥Òー¥íー¤Ç¤¢¤ë³«±¿Àï»Î¥Ö¥ì¥¤¥Ðー¥ó¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤äÂç¿Í¤ËÍ¦µ¤
¤ò½Ð¤·¤ÆÃ¯¤«¤ò½õ¤±¤ë»ö¤ä¡¢À¸¤¤ë¾å¤Ç¤Ï¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤¬ÂçÀÚ¤À¤È¤¤¤¦»ö¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤È
¤¤¤¦´ê¤¤¡¢»Ò¤É¤â¿©Æ²¤ËÍè¤Æ¤¤¤ë»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ËÈþÌ£¤·¤¤¤´ÈÓ¤ò¤ªÊ¢¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¿©¤Ù¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦´ê
¤¤¡¢¥Ð¥¤¥¯¤ä¼Ö¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤ÆÍß¤·¤¤¤È¤¤¤¦´ê¤¤¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ß¤ó¤Ê¤¬¾Ð¤Ã¤Æ¤¤¤ÆÍß¤·¤¤¤È¤¤¤¦´ê¤¤¡¢
¤½¤·¤Æ¥Òー¥íー¤Î³æ¹¥¤ò¤·¤Ê¤¯¤Æ¤âÃ¯¤Ë¤Ç¤â¥Òー¥íー¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÍß¤·¤¤¤È¤¤¤¦5¤Ä¤Î´ê¤¤¤ò³ð¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë
Æü¡¹³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
SNS¡ÊX¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡¢Facebook¡¢¥¹¥ì¥Ã¥º¡Ë¤Ç¤ÏËèÄ«¤ß¤ó¤Ê¤¬¸µµ¤¤Ë¤Ê¤ì¤ë¸ÀÍÕ¤òÈ¯¿®Ãæ¡£
¥é¥¸¥ª¤ÏFM¥é¥¸¥ªÆÊÌÚÊüÁ÷¡Ê4²ó/·î¡Ë¡¢FM¥é¥¸¥ª¤ªー¥é¥¸¡Ê4²ó/·î¡Ë¤Î2¤Ä¤Î¥ì¥®¥å¥éーÈÖÁÈ¤ò»ý¤Á¡¢Á´¹ñ¤Ë¸þ¤±¤Æ¾åµ¤Î´ê¤¤¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ã³«±¿Àï»Î¥Ö¥ì¥¤¥Ðー¥ó¤Î³èÆ°ÆâÍÆ¡ä
[É½2: https://prtimes.jp/data/corp/103319/table/92_2_ac9bac3c6c2349cdff3b22c260be2728.jpg?v=202510270157 ]
¡¡Åö¼Ò¤Ïº£¸å¤â¡¢¡Ö¥Ð¥¤¥¯¥é¥¤¥Õ¤ÎÀ¸³¶¥Ñー¥È¥Êー¡×¤È¤¤¤¦¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Î¤â¤È¡¢¿·¤·¤¤ÁØ¤È¤ÎÀÜÅÀ¤ò¹¤²¡¢¥Ð¥¤¥¯¤Î³Ú¤·¤µ¤ÈÍøÊØÀ¤òÂ¿ÌÌÅª¤ËÅÁ¤¨¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£º£¸å¤È¤â¡¢¥Ð¥¤¥¯²¦¤Ë¤´´üÂÔ¤¯¤À¤µ¤¤¡£