【農機具王】全国30店舗で「決算セール」開催！― 北海道・鳥取の新店舗を加えた全店同時開催 ―

株式会社リンク

2025年11月1日（土）～11月30日（日）の1か月間、全国30店舗の「農機具王」全店およびネット販売にて、全店同時「決算セール」を開催いたします。今年は、北海道と鳥取県に新たに店舗がオープンし、全国展開の節目を迎えました。これを記念して、感謝の気持ちを込めた特別なセールを実施します。

■ 開催概要

期間：2025年11月1日（土）～11月30日（日）

対象店舗：農機具王 全30店舗

対象形態：店舗販売・ネット販売同時開催

ショップ名：リンク WEB SHOP

セール会場：https://auctions.yahoo.co.jp/seller/6VBsgNbPeA1eAQ3BfYDidb7n7nQsj?user_type=c

■ 決算セールのポイント

１. トラクター・コンバイン・田植機など人気機種が特別価格！

各店舗では、厳選された中古農機具を決算セール特価でご提供。

人気の国産メーカー（クボタ・ヤンマー・イセキ・三菱など）を中心に農機具を豊富に取り揃えています。来春の作業に向けた“今が買い時”の1か月間です。

※一部セール対象外の商品もございます。

２.ネット販売もお得に！遠方でもチャンスあり

遠方の方にもお得を届けたいとの思いから、農機具王公式サイトでも同時開催。期間中は特設ページにて、決算セール限定価格・クーポン・送料無料キャンペーンなどを実施予定です。

■ 生産者の皆さまへメッセージ

農機具王は、これまで全国の農家さんから「使わなくなった農機具を次の世代へつなぐ」お手伝いをしてきました。北海道から九州まで、30店舗すべてが地域に密着し、それぞれの気候・作型に合った農機具をご提案しています。

決算セールは、日頃のご愛顧への感謝と、農家の皆さまの次のシーズンへのスタートを応援する特別企画です。「来年に向けて準備を始めたい」「より使いやすい農機具に替えたい」――そんな方はぜひお近くの店舗へ。スタッフ一同、心を込めてご案内いたします。

【株式会社リンクについて】

本社：〒523-0892 滋賀県近江八幡市出町 652 六芳舎ビル 2F

代表者：代表取締役 濱田 義郎

設立：2011 年 12 月（創業：2009 年 5 月）

電話番号：0748-36-3697

URL：https://noukiguou.com/

事業内容：農機具の売買

Email： mail@noukiguou.com