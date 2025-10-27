月間100万人ユーザーの人気ゲーム基盤から進化したWeb3プラットフォーム『Sakura Nexus』、10/27～31クローズドテスト実施

株式会社AI on Web3

株式会社AI on Web3（本社：東京都渋谷区、代表取締役CEO兼ファウンダー：Allen Chow）は、Web3マルチゲームプラットフォーム『Sakura Nexus（サクラネクサス）』を2025年10月27日（月）よりクローズドテスト版としてリリースいたします。10月27日～31日のテスト期間中にDiscordより参加登録された方の中から抽選で50名様に、限定NFT獲得につながるWhitelist（優先購入権）および来年TGE予定の ＄SAKUトークンのエアドロップ権をプレゼントいたします。

◆ 『Sakura Nexus』について

『Sakura Nexus』は、香港に上場している大手ゲーム開発企業が手がけた人気アプリ『Domino Hub』を基盤として発展した新しいWeb3マルチゲームプラットフォームです。月間100万人以上のユーザー基盤と8,200万ドル（約125億円）規模の年粗利を持つ強固な基盤を活かし、200名規模の開発チームによる高品質なUI/UXで、日本市場を起点に世界展開を目指します。

ゲーム内では、シングルプレイやVIP専用ルーム、トーナメントなど複数のモードを用意し、ライトユーザーからコアプレイヤーまで幅広く楽しめる設計です。

プラットフォームには、運営方針や意思決定に用いるガバナンストークン「SAKU」と、ゲーム内で使用でき、提携先クーポンとの交換にも対応するゲーム内トークン「CHIP」の2種類のトークンを導入。これにより、ゲームプレイと経済圏の両立が可能です。

また、景品表示法や資金決済法などの日本法令に準拠した体制を整えており、専門弁護士チームと金融庁との協議を通じて、安全に参加できる環境を構築しています。無料でも楽しめる一方、継続プレイで報酬を得られる「Play and Earn」モデルや、特別ルームへのアクセス権や報酬優遇付きのNFTなど、収集性やコミュニティ参加意欲を高める要素も豊富です。

・公式サイト：https://www.sakura-nexus.xyz/

・X（旧Twitter）：https://x.com/PlaySakuraNexus

・Whitepaper：https://sakura-nexus.gitbook.io/sakura-whitepaper

・Discord（クローズドテスト参加）：https://discord.com/invite/DPaA48p6hZ

◆ クローズドテスト概要

10月27日（月）～ 10月31日（金）の期間限定で、正式リリースに先駆けたクローズドテストを開催します。参加方法は簡単で、Discordからサーバーに参加し、Ticketにてご連絡いただくだけです。登録後、ゲームをプレイしてアンケートに回答することで、抽選で50名様に限定NFT獲得につながるWhitelist権とTGE予定の ＄SAKUトークンのエアドロップ権を獲得できます。

◼︎参加ステップ

１.Discordへ参加(https://discord.com/invite/DPaA48p6hZ)

２.Ticketを発行

３.専用ロールを獲得しβテストへアクセス

４.アンケートを回答

◼︎テスト参加条件

・ テスト期間中、4日以上プレイ

・ 毎日 合計30分以上プレイ

◆ Bitcoin Japan 2025の期間中にサイドイベントを開催！！

11月21日（金）18時より、Sakura NexusはパートナーのAIゲームCat Crewとともに、東京都渋谷で合同サイドイベントを開催予定です。

両プロジェクトからは、参加者全員に4000円分のトークンエアドロップ、抽選でAmazonギフト券やAirPods Pro3など、魅力的なプレゼントをご用意しております。

ぜひXのフォローおよびDiscordへの参加をお願いいたします。参加方法の詳細は、改めてご案内いたします。

・X（Cat Crew）：https://x.com/cto_cats

・X（SakuraNexus）：https://x.com/PlaySakuraNexus

◆ 株式会社AI on Web3について

・会社名

株式会社AI on Web3

・代表者

Allen Chow（代表取締役CEO兼ファウンダー）

・所在地

東京都渋谷区道玄坂1丁目10番8号 渋谷道玄坂東急ビル2F－C

・事業内容

GameFiプロダクト「Sakura Nexus」をはじめとするWeb3関連商品の制作・運営、リサーチ、マーケティング支援

・ホームページ

https://www.aionweb3.ai/

・プロダクト「Sakura Nexus」ウェブサイト

https://www.sakura-nexus.xyz/

・お問い合わせ

contact@aionweb3.ai