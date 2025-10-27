神奈川県

ベトナム・ホーチミン市、ダナン市及びハノイ市において「KANAGAWA FESTIVAL in VIETNAM 2025」を開催するとともに、ベトナム政府要人との面会等を行い、神奈川県とベトナムとのより一層の交流拡大を図るため、知事がベトナムを訪問します。

１ 訪問先での主な行事（予定）等

（1）KANAGAWA FESTIVAL in HO CHI MINH 2025（１１月１2日（水曜日）、ホーチミン市）

○ 神奈川投資セミナーを開催し、ベトナム企業の県内誘致を図ります。

（２）KANAGAWA FESTIVAL in DANANG 2025（１１月１3日（木曜日）、ダナン市）

○ ベトナムの高校生や大学生等を対象に、神奈川への留学や就労の関心を喚起するため、本県の魅力や留学、就労に関する情報を発信するイベントを開催します。

（3）ベトナム保健省とのヘルスケア政策会合（１１月１4日（金曜日）、ハノイ市）

〇 昨年、本県とベトナム保健省との間で締結した「ヘルスケア分野に関する覚書」に基づき、ヘルスケアや未病等に関する連携を促進するため、同省とヘルスケア政策会合を行います。

（4）KANAGAWA FESTIVAL in HANOI 2025（１１月１5日（土曜日）から１6日（日曜日）、ハノイ市）

○ ハノイ市の統一公園前広場において、本県のプロモーションイベントを開催します。ステージパフォーマンスやブース出展等多彩なコンテンツを用意し、ベトナムの方々に対し、本県の認知度向上、本県との交流拡大を図ります。主なコンテンツは次のとおりです。

＜ステージパフォーマンス＞

・ 音楽ライブ（アンバサダー「kolme」等によるライブ）

・ 風魔忍者ショー

・ よさこいパフォーマンス

・ 日本語カラオケコンテスト 他

＜ブース出展＞

・ 神奈川県の観光PRブース（県内観光地のＰＲや旅行商品の紹介等）

・ 神奈川県の伝統的工芸品PRブース（箱根寄木細工、小田原漆器、鎌倉彫の紹介等）

・ 浴衣の着付け体験

・ 縁日 他

（5）ベトナム政府要人・関係者との面会

○ ベトナム現地において、ベトナム政府要人・関係者との面会を行う予定です。（調整中）

２ 概要

（１）訪問日程：令和７年１１月１１日（火曜日）から１１月１７日（月曜日）

[表: https://prtimes.jp/data/corp/108051/table/1302_1_017a69dec4f7acaea40c1fa4c4e40310.jpg?v=202510270157 ]

備考：内容の詳細については、調整中につき変更の可能性があります。

（２）訪問者

知事、知事政策秘書官、文化スポーツ観光局長、産業労働局副局長、文化スポーツ観光局職員、産業労働局職員、政策局職員

問合せ先

【ベトナム訪問全般、KANAGAWA FESTIVAL in DANANG、 HANOI 2025 について】

神奈川県文化スポーツ観光局国際課

課長 松本 電話045-210-3740

課長代理 徳永 電話045-285-0893

【KANAGAWA FESTIVAL in HO CHI MINH 2025 について】

神奈川県産業労働局産業部企業誘致・国際ビジネス課

課長 樋口 電話045-210-5570

国際ビジネスグループ 鈴木 電話045-210-5565

【ベトナム保健省とのヘルスケア政策会合について】

神奈川県政策局いのち・未来戦略本部室

国際戦略ライフイノベーション担当課長 河野 電話045-285-0038

国際戦略グループ 佐藤 電話045-210-2720