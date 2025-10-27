3Dスマホゲーム『ブルーロック BLAZE BATTLE』（ブレバト）が「200万ダウンロード記念キャンペーン」を開催決定！
株式会社BAEL（本社：東京都新宿区、代表取締役：田村友一）は、TVアニメ『ブルーロック』を原作とするスマホゲーム『ブルーロック BLAZE BATTLE』（以下、ブレバト）は、累計200万ダウンロードを突破したことをお知らせいたします。
皆様のご愛顧への感謝をこめて、さまざまなプレゼントを盛り込んだ「200万ダウンロード記念キャンペーン」を、本日より開催いたします。
200万ダウンロード突破記念キャンペーンを開催中！
（１）「200万ダウンロード記念ログインボーナス」の開催
期間中にログインすると最大でBLダイヤ×690を獲得できる、「200万ダウンロード記念ログインボーナス」を開催します。
【ログインボーナス内容】
報酬合計：BLダイヤ 690個
- 1日：BLダイヤ 100個
- 2日：BLダイヤ 100個
- 3日：BLダイヤ 200個
- 4日：BLダイヤ 290個
◼︎開催期間：2025年10月27日(月) 13:00 ～ 2025年11月09日(日) 12:59
※期間中最大4日間報酬を獲得できます。
（２）「有償限定 世界選抜ピックアップセレクト選手ガチャ」の開催
200万DLを記念して、ピックアップ選手から選んだ1人が確定で手に入る「有償限定 世界選抜ピックアップセレクト選手ガチャ」を開催します。
登場する★3選手はピックアップ対象のみとなっており、1人1回限り挑戦可能です。本能解放の対象に追加されています。
さらに強力になった世界選抜の★★★選手をぜひ手に入れてください。
ピックアップ対象：
- [レ・アールの貴公子]レオナルド・ルナ
- [神速神童]ジュリアン・ロキ
- [ハングリー重戦車]ダダ・シウバ
- [ゲットゴールジャンキー]アダム・ブレイク
- [そばかすベイビー]パブロ・カバソス
◼︎開催期間：2025年10月27日(月) 13:00 ～ 2025年11月17日(月) 12:59
（３）「世界選抜ピックアップ選手ガチャ」の開催
無償BLダイヤや「200万DL記念ガチャチケットパック」に含まれるガチャチケットで引ける、回数無制限の「世界選抜ピックアップ選手ガチャ」も同時開催します。
出現する★3選手はピックアップ対象の世界選抜選手のみとなっております。
ピックアップ対象：
- [レ・アールの貴公子]レオナルド・ルナ
- [神速神童]ジュリアン・ロキ
- [ハングリー重戦車]ダダ・シウバ
- [ゲットゴールジャンキー]アダム・ブレイク
- [そばかすベイビー]パブロ・カバソス
◼︎開催期間：2025年10月27日(月) 13:00 ～ 2025年11月17日(月) 12:59
（４）「世界選抜サポートカードガチャ」の開催
「世界選抜ピックアップ選手ガチャ」のピックアップ選手と組み合わせると強力な、世界選抜の限定SSRサポートカードが登場する「世界選抜ピックアップサポートカードガチャ」を開催します。
このガチャから出現するSSRサポートカードはピックアップ対象の5選手のみ！
SSR出現確率は10％で、無償BLダイヤや、「200万DL記念ガチャチケットパック」に含まれるガチャチケットでも回数無制限で挑戦可能です。
ピックアップ対象：
- [超次元の壁]レオナルド・ルナ
- [神童の間合い]ジュリアン・ロキ
- [超重量級対空砲火]ダダ・シウバ
- [鋼のボディー]アダム・ブレイク
- [精確無比の一蹴]パブロ・カバソス
◼︎開催期間：2025年10月27日(月) 13:00 ～ 2025年11月17日(月) 12:59
（５）世界選抜の選手が本能解放の対象に追加
世界選抜所属の5選手が本日より本能解放の対象に追加され、専用アイテム「本能の結晶」を用いて最大５段階の強化が可能になります。
「本能解放」により特別なデザインをあしらった専用サポートカード「BLAZE」も獲得可能。さらに選手の強化を加速させることができます。
（６）「200万ダウンロード記念セール」の開催
200万DL記念セールでは、本能の欠片や★★★選手の引換券、期間限定ガチャのチケットなどがお得な『200万DL記念パック』とEXボードの強化に必要な素材がお得になっている『200万DL記念EXボード育成パック』という2種類のショップを追加し、さまざまな商品をご用意しております。
◼︎開催期間：2025年10月27日(月) 13:00 ～ 2025年11月09日(日) 12:59
（７）「BLAZE TOWER vs世界選抜」の開催
200万DLを記念したイベント『ブレイズタワー VS世界選抜』を開催します。
今回のブレイズタワーは、これまでより難易度がアップするとともに開催期間を長く設け、
選手の育成にあわせてじっくりと攻略していただくイベントになっています。
特定のフロアをクリアすると「エゴプロフィール」で使用できる背景や称号が獲得できます。
◼︎開催期間：2025年10月27日(月) 13:00 ～ 2025年11月28日(金) 12:59
注意事項
・予定や内容は予告なく変更する場合がございます
・詳細はゲーム内のお知らせやブルーロック『BLAZE BATTLE』公式Xをご覧ください
ブルーロック BLAZE BATTLE
提供プラットフォーム：AppStore/GooglePlay/DMM GAMES
ジャンル：3Dサッカーバトル
開発：BAEL
原作：金城宗幸、ノ村優介
アニメ：TVアニメ『ブルーロック』
(C)金城宗幸・ノ村優介・講談社／「ブルーロック」製作委員会
(C)BAEL
