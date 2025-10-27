【公式ECショップ開設】インフルエンサー「るい」の「RUI′S SHOP」、ハロウィンチェキが販売開始30分で即完売！

株式会社Suu

株式会社Suu（本社：東京都渋谷区、代表取締役：安藤鈴菜）は、当社提携の人気インフルエンサーの「るい」の公式ECサイト「RUI'S SHOP」を2025年10月26日（日）に開設いたします。 そして、ショップ開設の第一弾企画として、同日18:00より、ハロウィンをテーマとした撮り下ろしチェキ「【100枚限定】ハロウィンチェキ」を数量限定で販売いたしました。

■企画背景

毎年恒例のハロウィンシーズンを迎え、「るい」のファンの方々に特別な記念品をお届けしたいという想いから、今回の「ハロウィンチェキ」販売を企画いたしました。instagramでのストーリー投稿にて事前告知でも大きな反響をいただきました。この機会に多くのファンに喜んでいただけるよう、特別なチェキや特典を今後もお届けしてまいります。

■「ハロウィンチェキ」販売概要

（引用元：https://ruichan.base.ec/items/122547692）

今回のチェキは、るい（@ruichan_0918）がハロウィンにちなんだ衣装やシチュエーションで撮影した特別なチェキ（限定100枚）です。

商品名：【100枚限定】ハロウィンチェキ

販売期間： 2025年10月26日（日）18:00 ～ 2025年10月28日（火） 00:00

販売価格： \1,500（税込）

販売サイト： RUI'S SHOP（https://ruichan.base.ec/items/122547692）

※ 販売開始30分後即完

■ 特典内容

購入いただいたチェキには、以下のシークレット特典をご用意しております。

以下、販売サイト（https://ruichan.base.ec/items/122547692）より引用

１. 10枚に1枚シークレットが当たるかも!?️

２. 5枚購入で名前サイン入りチェキを+1枚

３. 10枚購入でサイン入りチェキ裏面にお名前入りメッセージ追加

■ るい本人より販売に際してのコメント

「嬉しいお知らせ！ハロウィンチェキ！販売決定！数量限定です。10枚に1枚シークレットがあります！みんなの手元にハロウィンチェキが届くと思うと嬉しいです。是非ゲットしてね。なかなか会えないファンの方にも、こういった機会があってみんなの手元に届くのがとっても嬉しいです！！」

【るいのプロフィール】

名前: るい

誕生日: 9月18日

出身地: 愛知県

言語: 日本語、韓国語（少々）

趣味: 韓国語勉強、書道、手話、映画、ドラマ、音楽

〈主な活動・経歴〉

TikTokを中心にダンス動画・リップシンク動画を投稿し、現在はSNS総フォロワー数は30万人越えと若者から注目を集めている。他アパレルなどのモデルとしても活動中。昨年4月にはイベント「SPLASH SUMMER×近代麻雀水着祭2024」に出演。

■ 事務所に関するお問い合わせ

お問い合わせ

UU 公式サイト https://uu-you.site/(https://uu-you.site/)

お問い合わせサイト https://uu-you.site/contact(https://uu-you.site/contact)

■ 会社概要

株式会社Suuについて

株式会社Suu［ｽｩ］( 東京都渋谷区・代表取締役社長 安藤鈴菜) は 「SNSで現実を豊かにする」という考え方のもと、 効果を最大限に引き出すインフルエンサーの活用法を企業様に提案し、 SNSを通して得られる豊かさを最大限に引き出す会社です。

名称:株式会社Suu

設立:2023年4月13日

所在地 :〒1500043 東京都渋谷区道玄坂 1丁目10番8号東急ビル2F-C

代表取締役:安藤鈴菜

事業内容:SNSマーケティング事業/SNS運用代行・コンサル事業/インフルエンサーキャスティング事業

インフルエンサーイベント企画/グラフィックデザイン事業/インフルエンサープロダクション事業

株式会社Suu 公式サイト https://suu-ad.jp/

事務所「UU」 https://uu-you.site/

お問い合わせ info@suu.co.jp