BALにて″新たな体験を″──NONFICTION（神戸）、Salomon・and wander（京都）が順次Open！
このたび BAL（京都市中京区・兵庫県神戸市／運営会社：株式会社中澤ホールディングス／代表取締役社長：中澤 勇）は、2025年11月15日（土）に、ライフスタイルビューティーブランド「NONFICTION（ノンフィクション）」を神戸BAL にオープンいたします。また翌週の11月21日（金）には現代的なマウンテンスポーツ・ライフスタイルを提案する「Salomon（サロモン）」と、感性を刺激するモード感とアウトドアウェアを提案する「and wander（アンドワンダー）」の2店舗が京都BAL 3Fに同時オープンいたします。
2025年11月15日（土）神戸BAL オープン 'NONFICTION'
奥行きのある木のテクスチャーと温かみのあるカラーパレット、そして碧い海を思わせるファブリ
ックが調和し、港町の情緒を現代的に再解釈。大きな窓から降り注ぐ自然光は、静かでゆったりと
した雰囲気を醸し出し、神戸らしい穏やかな空気を漂わせます。
2階建てのストアは、1階を木と光が織りなす温かな歓迎の空間として、2階を三つの独立した空
間が自然につながり、NONFICTIONの香りと物語を多彩に感じられる構成としました。
随所に韓国内外のアーティストの作品とオブジェを配し、NONFICTIONが追及する芸術的感性と文
化的なつながりを表現しています。中でも、作家 キム・ミンジェによるトネリコの木に漆を施し
た「ソウルチェア」は、訪れる人々を温かく迎え入れ、ひとときの休息をもたらします。
また、ドイツのアーティスト、ハンナ・クールマン（Hannah Kuhlmann, DE）によるペンダント照
明「Sun」が空間に洗練された均衡を添え、高い天井をさらに際立たせています。
これらのキュレーションは、神戸という都市が持つ洗練された生活文化と響きあい、香りとともに
空間全体に深い余韻を広げます。
NONFICTION 神戸BALではシグネチャーフレグランスをはじめ、ボディ・ヘア・ホームのリチュ
アルアイテムやライフスタイルアイテムをお楽しみいただけます。韓国のアーティストとのコラボ
レーションによる工芸作品や、神戸のエクスクルーシブエディションまで、自分だけの時間をさら
に深め、日常を美しく豊かに彩るキュレーションをお届けします。
＜NOVELTY＞
税込12,000円以上お買い上げの方へシグネチャーエコバックをプレゼントします。
*数に限りがあるためなくなり次第終了。
＜About NONFICTION＞
NONFICTION(ノンフィクション)は創業者兼クリエイティブ ディレクターのCha Haeyoung (チャ・
へヨン)によってソウルで2019年に創設されたライフスタイルビューティーブランドです。自分の
最も素の姿と向き合う時間のために誕生し、厳選した原料と、繊細な調香をベースに神秘的で独特
なムードを作り出す香水や、一日の始まりと終わりをより丁寧なものにするボディケア製品まで、
目覚めから就寝までの1日のサイクルを完成させるプロダクトを展開しています。フィクションが
空想の世界を開く扉であれば、NONFICTIONは物語の本質を映し出す鏡であり、NONFICTIONの製
品は日常生活の最もプライベートな時間を通して自分自身の物語をサポートします。
店舗：NONFICTION 神戸BAL
オープン日：2025 年 11 月 15 日（土）
住所：〒650-0021
兵庫県神戸市中央区三宮町3-6-1 ANNEX V
TEL：078 - 958 - 8200
営業時間：11:00 - 20:00
＜サロモンストア 京都BAL＞
京都初のサロモン直営店舗となるサロモンストア京都 BAL店はライフスタイルシーンで高い人気
を誇るスポーツスタイルカテゴリーと、フィールドパフォーマンスを追求し洗練されたデザインと
機能性を備えるパフォーマンスカテゴリーの両カテゴリーのフットウェアを中心とした豊富なバリ
エーションラインアップで展開します。
このたびの出店を記念し、限定商品の取り扱いやお買い上げの特典をご用意しております。
LIMITED EDITION PRODUCT
ブラックxファイアリーレッドカラーの「RED VIPER COLLECTION」を京都BAL限定アイテムと
して発売します。 ※数に限りがございますのでご了承くださいませ。
品名：XT-SLATE RED VIPER 値段：\37,400（税込）
品名：XT-4 OG RED VIPER 値段：\31,900（税込）
品名：SPECTUR 2 RED VIPER 値段：\26,400（税込）
＜NOVELTY＞
サロモンストア京都 BAL 店にて\22,000（税込）以上の商品をお買い上げ頂いたお客様対象に
先着でオリジナルウォータープルーフバッグをプレゼントいたします。
※数に限りがございますので、無くなり次第終了させていただきます。
＜About Salomon＞
サロモンは1947年創業以来フランス アルプス山脈の麓アヌシーにて、革新的なフットウェア、
アパレル、ウィンタースポーツ用品を創造するモダン・マウンテンスポーツ・ライフスタイルブラ
ンドです。アヌシー・デザイン・センターでは、デザイナー、エンジニア、アスリートが三位一体
となり、スポーツとカルチャーの未来を形成しています。サロモンは、マウンテンスポーツを通じ
て人々をあるべき最高の姿へと導くために存在しています。
店舗名：サロモンストア 京都 BAL
オープン日：2025 年 11 月 21 日（金）
住所：〒604-8032
京都府京都市中京区河原町通三条下ル山崎町 251 京都 BAL 3F
営業時間：11：00 - 20：00
電話番号：075 - 606 - 5239
＜アンドワンダー 京都BAL＞
関西エリアで3店舗目となる「and wander Kyoto BAL」は関西最大級の床面積、京都エリア唯一の
直営店としてオープンします。またオープンを記念して、and wanderの定番商品「fishtail Octa
coat」と「sil sacoche」の限定カラーを同店で先行販売します。
fishtail Octa coat / off white \77,000(税込)
sil sacoche / light gray \9,900(税込)
About and wander
「山や自然の中でも街と同じようにファッションを楽しみたい」と考えた２人のデザイナー
池内啓太と森美穂子によって2011年に設立され、感性を刺激するモード感とアウトドアウェアと
しての実践的な機能性を追求したものづくりを展開。そのプロダクトは自分たちが実際に山を歩い
て感じた楽しさに基づき、風⾬から身を守る丈夫で軽量な素材使い、山々に調和し街では新鮮な
印象を与えるカラーリングなどを特徴とし、国内外でのフィールドテストに裏づけされた快適な
カッティングや実用的なディテールがデザインされています。
店舗：アンドワンダー 京都BAL
オープン日：2025 年 11 月 21 日（金）
住所：〒604-8032
京都府京都市中京区河原町通三条下ル山崎町 251 京都 BAL3F
営業時間：11：00 - 20：00
電話番号：075 - 746 - 2728