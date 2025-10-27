中国電力ネットワークが“電柱愛”を形に！「電柱型抱き枕」を抽選で100名様にプレゼント～地域に“電気”と“元気”をお届けするユニークなキャンペーンを実施～
■概要
中国電力ネットワーク株式会社（本社：広島市）は、2025年10月27日（月）より、地域の皆さまに“電気”と“元気”をお届けするユニークなプレゼント企画「電柱愛(ハート)お裾分けキャンペーン！」を開始いたします。本キャンペーンでは、当社が日々の業務で大切にしている「電柱」への愛を形にした、電柱型抱き枕を抽選で100名様にプレゼント。「変なアイテムw」と笑っていただけることが、私たちの何よりの喜びです。
■キャンペーン詳細
名称：電柱愛(ハート)お裾分けキャンペーン！
応募期間：2025年10月27日（月）～2025年11月17日（月）
応募方法：キャンペーンサイト内の応募フォームより、お名前・住所・電話番号・メールアドレス等を入力のうえご応募ください。
賞品：電柱型抱き枕（サイズ：長さ130cm／上部直径18cm／下部直径20cm）
当選者数：抽選で100名様
対象地域：中国地方（中国電力ネットワークのサービス区域）にお住まいの方
当選発表：2025年11月下旬に当選者へメールにて通知予定
賞品発送：2025年12月以降を予定
■開発の背景
「電気」は、いつも皆さまのすぐそばにあります。
しかし、「電気を届ける」ための電柱や鉄塔は、普段あまり意識されることがありません。
そこで私たちは、電柱への愛を形にした“電柱型抱き枕”を開発しました。
家の中でも、夢の中でも、電柱と一緒に過ごしていただけるようなアイテムで、地域の皆さまに笑顔と元気をお届けしたいと考えました。
「変なアイテム」とあなたが笑ってくれるなら、これほど嬉しいことはありません。
■電柱型抱き枕 について
■キャンペーンサイト
https://www.energia.co.jp/nw/company/campaign/
■キャンペーンPR動画
https://youtu.be/X3kh9EtQ57Q
https://youtu.be/xBh6_pl5tm4
https://youtu.be/DbzdHcWEvN4
https://youtu.be/YxH4KxSEBS8
■注意事項（一部抜粋）
応募はお一人様1回限りです。 中国電力グループ社員およびキャンペーン関係者は応募できません。 応募はPC・スマートフォンからのみ可能です。 賞品の内容は変更となる場合があります。
※詳細はキャンペーンサイトをご確認ください。
■お問い合わせ先
キャンペーン事務局
メール：info@chugokudenryoku-nw.com
受付期間：2025年10月27日（月）～12月26日（金）
※返信にはお時間をいただく場合がございます。
■会社概要
会社名：中国電力ネットワーク株式会社
所在地：広島県広島市
事業内容：電力の送配電事業、地域インフラの保守・運用