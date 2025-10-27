こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
【東京農業大学】「食と農」の博物館で福島県相馬市産大豆を用いた醤油の新商品「相馬里醤」のお披露目と即売会を開催
東京農大東日本支援プロジェクトは、2025年11月1日（土）11時から、「食と農」の博物館2階古民家にて、福島県相馬市産大豆を使用した新醤油「相馬里醤」のお披露目イベントとして、トークショーと即売会を開催いたします。トークショーでは、地元生産者と醤油醸造者、そして商品デザインを担当した学生が登壇し、商品に込めた思いや開発の背景を語ります。参加は無料、どなたでもご来場いただけます。
開催の背景
東京農大では、東日本大震災以降、福島県相馬市をフィールドに農業復興支援を続けてきました。復興した農地では大豆の生産が盛んに行われており、地元の老舗醤油蔵・山形屋商店（ヤマブン）では、地元産大豆を使った醤油づくりへの思いがありました。生産者・流通業者・行政・大学が連携し、相馬産大豆〈里のほほえみ〉を使った新商品「相馬里醤」が完成しました。
商品の特徴と学生の関わり
「相馬里醤」は、地元産大豆を100％使用し、山形屋商店が醸造したこだわりの醤油です。商品デザインは東京農大の学生が担当し、地域と大学の協働による新しい地域ブランドとして誕生しました。トークショーでは、開発に関わった関係者が登壇し、それぞれの立場から商品に込めた思いを語ります。
イベント概要：大豆と醤油のトークショー
（福島県相馬市産大豆を用いた醤油の新商品「相馬里醤」のお披露目と即売会）
・開催日時：2025年11月1日（土）11:00～12:00
・開催場所：「食と農」の博物館 2階 古民家（東京都世田谷区）
・登壇者：
ゲスト：渡辺和夫氏（山形屋商店）、竹澤一敏氏（飯豊ファーム）
ホスト：半杭真一教授（アグリビジネス学科）、東京農大の学生
・内容：トークショー／「相馬里醤」即売会
・参加費：無料
・申込方法：事前申込不要、当日直接会場へお越しください
皆様のご参加をお待ちしております。
本件に関するお問合わせ先
東京農業大学 学長室 企画広報課
TEL: 03-5477-2650 / FAX: 03-5477-2804 / Email: info@nodai.ac.jp
関連リンク
東京農大東日本支援プロジェクト
https://nodai-pjt.com/
東京農業大学「食と農」の博物館
https://www.nodai.ac.jp/campus/facilities/syokutonou/