こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
「RICOH Innovation Fund」を通じて、きゃりこん．ｃｏｍ社と資本提携締結
～ 面談・サーベイ・改善施策を一体化し、職場環境の把握から改善・定着までを「データ×伴走」で解決 ～
株式会社リコー（社長執行役員：大山 晃、以下 リコー）は、CVC（コーポレート・ベンチャー・キャピタル）ファンド「RICOH Innovation Fund」を通じて、このたび株式会社きゃりこん．ｃｏｍ（代表者：下平 光明、以下「きゃりこん．ｃｏｍ社」）と資本提携契約を締結しました。
日本の医療・介護業界では、超高齢化社会の進行に伴い、医療・介護サービスの利用者が増加する一方で、医師・看護師・介護職員などの医療介護従事者不足が深刻化しています。また、人材の定着も大きな課題であり、離職理由の上位には長年にわたり「人間関係」が挙げられるなど、個別の組織内だけでは解決が難しい状況にあります。
きゃりこん．ｃｏｍ社は、こうした課題に対応するため、離職防止にとどまらず、医療介護の職場の健全性を組織的に高め、働きやすさ向上の基盤強化を実現するサービス「toHANAS（とはなす）」を提供しています。toHANASでは、データを活用した従業員のコンディション可視化から、国家資格キャリアコンサルタントによるオンラインケア面談、AIによる面談内容の要約・振り返りまでを組織全体にワンストップで提供しています。
リコーでは、多様な“はたらく”を支援するビジネスを展開しており、ヘルスケア分野においても、長年にわたり医療・介護業界向けのソリューションを提供してきました。高いシェアを誇る医療向けプリンターや介護請求・記録アプリケーションの提供をはじめ、近年では「リコーけあマルシェ（統合見守りシステム）」や「メディカルマネージドサービス」、「RICOH オンライン資格確認システム」など商品のラインアップを拡充し、医療・介護現場の課題解決に日々取り組んでいます。
このたびのきゃりこん．ｃｏｍ社との資本提携により、医療・介護業界における職場環境の改善と生産性向上に、一層貢献いたします。今後も「ヘルスケアの現場ではたらく人々に歓びを」をテーマに、AI技術などを活用して業務の生産性を高めるデジタルサービスを通じて、より快適で安全に働ける環境の実現をパートナー各社と共に推進してまいります。
リコーは2023年11月に本ファンドを設立し、BtoBスタートアップの成長支援を通じて、デジタルサービスの会社への変革の加速に取り組んでいます。今後も、オープンイノベーションを通じた協業・共創により、“はたらく”に変革を起こしつづけることで、人ならではの創造力の発揮を支え、持続可能な未来の社会づくりに貢献してまいります。
■出資先概要
会社名 ：株式会社きゃりこん．ｃｏｍ
代表者 ：下平 光明
本社所在地 ：神奈川県茅ケ崎市美住町1-15
設立年月 ：2021年6月
事業内容 ：オンライン面談サービス
公式サイト ：https://caricon.co.jp/
■関連ニュース
「RICOH Innovation Fund」を通じて、Marsdy社と資本提携締結
https://jp.ricoh.com/release/2025/0924_1
リコー、イノベーションの創出に向けてファンドを設立
https://jp.ricoh.com/release/2023/1108_1
リコー、那須赤十字病院にリコー製LLMをオンプレミス環境で提供
https://jp.ricoh.com/release/2025/0430_1
奈良県立医科大学附属病院のドクターカーで「RICOH Remote Field」の緊急医療用途での運用を開始
https://jp.ricoh.com/release/2024/0809_1
リコージャパンが佐賀県、佐賀大学と第3次救急医療機関の機能強化に向けた連携協定を締結
https://jp.ricoh.com/release/2024/0627_1
GEヘルスケア・ジャパンとリコージャパン、医療機器メンテナンス分野で業務提携を開始
https://jp.ricoh.com/release/2021/1129_1
■関連情報
RICOH Innovation Fund
https://innovation-fund.ricoh/
リコーけあマルシェ
https://healthcare.ricoh.com/care-marche/
RICOH オンライン資格確認システム
https://www.ricoh.co.jp/products/list/ricoh-online-eligibility-verification-system
＊社名、製品名は、各社の商標または登録商標です。
| リコーグループについて |
リコーグループは、お客様のDXを支援し、そのビジネスを成功に導くデジタルサービス、印刷および画像ソリューションなどを世界約200の国と地域で提供しています（2025年3月期グループ連結売上高2兆5,278億円）。
“はたらく”に歓びを 創業以来85年以上にわたり、お客様の“はたらく”に寄り添ってきた私たちは、これからもリーディングカンパニーとして、“はたらく”の未来を想像し、ワークプレイスの変革を通じて、人ならではの創造力の発揮を支え、さらには持続可能な社会の実現に貢献してまいります。
詳しい情報は、こちらをご覧ください。
https://jp.ricoh.com/
本件に関するお問合わせ先
報道関係のお問い合わせ先 広報室 TEL：050-3814-2806 (直通) E-mail：koho@ricoh.co.jp
株式会社リコー（社長執行役員：大山 晃、以下 リコー）は、CVC（コーポレート・ベンチャー・キャピタル）ファンド「RICOH Innovation Fund」を通じて、このたび株式会社きゃりこん．ｃｏｍ（代表者：下平 光明、以下「きゃりこん．ｃｏｍ社」）と資本提携契約を締結しました。
日本の医療・介護業界では、超高齢化社会の進行に伴い、医療・介護サービスの利用者が増加する一方で、医師・看護師・介護職員などの医療介護従事者不足が深刻化しています。また、人材の定着も大きな課題であり、離職理由の上位には長年にわたり「人間関係」が挙げられるなど、個別の組織内だけでは解決が難しい状況にあります。
きゃりこん．ｃｏｍ社は、こうした課題に対応するため、離職防止にとどまらず、医療介護の職場の健全性を組織的に高め、働きやすさ向上の基盤強化を実現するサービス「toHANAS（とはなす）」を提供しています。toHANASでは、データを活用した従業員のコンディション可視化から、国家資格キャリアコンサルタントによるオンラインケア面談、AIによる面談内容の要約・振り返りまでを組織全体にワンストップで提供しています。
リコーでは、多様な“はたらく”を支援するビジネスを展開しており、ヘルスケア分野においても、長年にわたり医療・介護業界向けのソリューションを提供してきました。高いシェアを誇る医療向けプリンターや介護請求・記録アプリケーションの提供をはじめ、近年では「リコーけあマルシェ（統合見守りシステム）」や「メディカルマネージドサービス」、「RICOH オンライン資格確認システム」など商品のラインアップを拡充し、医療・介護現場の課題解決に日々取り組んでいます。
このたびのきゃりこん．ｃｏｍ社との資本提携により、医療・介護業界における職場環境の改善と生産性向上に、一層貢献いたします。今後も「ヘルスケアの現場ではたらく人々に歓びを」をテーマに、AI技術などを活用して業務の生産性を高めるデジタルサービスを通じて、より快適で安全に働ける環境の実現をパートナー各社と共に推進してまいります。
リコーは2023年11月に本ファンドを設立し、BtoBスタートアップの成長支援を通じて、デジタルサービスの会社への変革の加速に取り組んでいます。今後も、オープンイノベーションを通じた協業・共創により、“はたらく”に変革を起こしつづけることで、人ならではの創造力の発揮を支え、持続可能な未来の社会づくりに貢献してまいります。
■出資先概要
会社名 ：株式会社きゃりこん．ｃｏｍ
代表者 ：下平 光明
本社所在地 ：神奈川県茅ケ崎市美住町1-15
設立年月 ：2021年6月
事業内容 ：オンライン面談サービス
公式サイト ：https://caricon.co.jp/
■関連ニュース
「RICOH Innovation Fund」を通じて、Marsdy社と資本提携締結
https://jp.ricoh.com/release/2025/0924_1
リコー、イノベーションの創出に向けてファンドを設立
https://jp.ricoh.com/release/2023/1108_1
リコー、那須赤十字病院にリコー製LLMをオンプレミス環境で提供
https://jp.ricoh.com/release/2025/0430_1
奈良県立医科大学附属病院のドクターカーで「RICOH Remote Field」の緊急医療用途での運用を開始
https://jp.ricoh.com/release/2024/0809_1
リコージャパンが佐賀県、佐賀大学と第3次救急医療機関の機能強化に向けた連携協定を締結
https://jp.ricoh.com/release/2024/0627_1
GEヘルスケア・ジャパンとリコージャパン、医療機器メンテナンス分野で業務提携を開始
https://jp.ricoh.com/release/2021/1129_1
■関連情報
RICOH Innovation Fund
https://innovation-fund.ricoh/
リコーけあマルシェ
https://healthcare.ricoh.com/care-marche/
RICOH オンライン資格確認システム
https://www.ricoh.co.jp/products/list/ricoh-online-eligibility-verification-system
＊社名、製品名は、各社の商標または登録商標です。
| リコーグループについて |
リコーグループは、お客様のDXを支援し、そのビジネスを成功に導くデジタルサービス、印刷および画像ソリューションなどを世界約200の国と地域で提供しています（2025年3月期グループ連結売上高2兆5,278億円）。
“はたらく”に歓びを 創業以来85年以上にわたり、お客様の“はたらく”に寄り添ってきた私たちは、これからもリーディングカンパニーとして、“はたらく”の未来を想像し、ワークプレイスの変革を通じて、人ならではの創造力の発揮を支え、さらには持続可能な社会の実現に貢献してまいります。
詳しい情報は、こちらをご覧ください。
https://jp.ricoh.com/
本件に関するお問合わせ先
報道関係のお問い合わせ先 広報室 TEL：050-3814-2806 (直通) E-mail：koho@ricoh.co.jp