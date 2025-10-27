なぜ製紙メーカーに!?　デザイン事業部を新設　成功事例とプロの力で課題解決

新橋製紙株式会社

製紙メーカーがデザインの専門部署を新設!? 新橋製紙株式会社（本社：静岡県富士市 代表取締役社長：山崎清貴）は、10月からデザイン事業部「Whisker Design Partners(ウィスカー デザイン パートナーズ)」を始動しました。製紙メーカーでありながら、商社・問屋・ネット通販と幅広い事業を展開してきた新橋製紙が新たな分野に挑みます。

プレスリリース（PDF）

https://prtimes.jp/a/?f=d119910-10-cab563de1985f7dd43adea2afe8baa50.pdf企業の認知度や価値向上 デザインでブランディング

皆さんの企業は、こんな悩みに直面していませんか？

「企業価値を高めるブランディングを進めたいが、何をすれば良いのか分からない」

「商品やサービスの認知度を上げるデザインやコンテンツを制作したい」

かつての新橋製紙は、情報発信やブランディングをそれほど重視していませんでした。「商品が良ければ、自然と売上は伸びて企業価値も高まる」。しかし、その考えを改め、商品のデザインやPR戦略を強化しました。オリジナルキャラクター「メリー」のブランディングも一例です。メリーを商品のパッケージにデザインしたり、グッズをつくったりすることで、メリーを通じた企業の認知度向上につなげています。

経験豊富なプロ3人を新規採用 制作＋αのサポート

私たちも実感したデザインの力を最大限に活用して企業をサポートするのが、新たに立ち上げたデザイン事業部「Whisker Design Partners」です。経験豊富な3人のプロフェッショナルを新たに採用しました。新橋製紙にある部署の1つですが、新橋製紙以外の企業をクライアントとする独立した部署のイメージに近いです。

Whiskerは英語で猫や犬などの「ひげ」を意味します。動物にとってひげは、周囲の環境を感知して空間を把握し、コミュニケーションを成立させる大切な感覚器官です。「Whisker Design Partners」も、お客さまのビジネスに欠かせない感覚器官のように、市場の動きを敏感に察知し、最適なデザインでお客さまと社会をつなぐ。そんな重要なパートナーでありたい想いを込めています。主なサービス内容は次の通りです。

- ブランディング・マーケティング戦略- 各種印刷物のデザイン制作- Webデザイン- 写真・動画撮影- イラスト制作- マスコットキャラクター制作

部署を立ち上げて間もないですが、複数の企業からウェブサイトの制作やパンフレットのデザインなどの依頼をいただいています。どの業種も課題としている新規人材の獲得や、イベントの集客といった面でサポートしています。「Whisker Design Partners」の役割は、コンテンツを制作して終わりではありません。これからの時代に必要な「デザイン経営」の視点から、デザインを通して企業の課題を解決します。

弊社は製紙メーカーですが、日用品や防災グッズなどを販売する商社事業を拡大しています。取引先企業数は100社を超え、商品を探している時に限らず、社内の悩み相談を受ける信頼関係を築いています。「困ったら新橋製紙に聞いてみよう」。そう思っていただける存在であり続けたいと思っています。

チャレンジを加速 デザイン通じた新たな出会いに期待

弊社が現在取り扱っている商品は、自社製品も仕入品も全てが「モノ」です。ここに「デザイン」という新たな武器が加われば、取引先の悩みを解決する引き出しが増えます。さらに、今までお会いする機会のなかった人や企業とめぐり合うチャンスも生まれると考えています。

製紙業に対して、「古い」イメージを持っている方は少なくないと思います。ただ、私たちは安心・安全なトイレットペーパーやペーパータオルを製造するぶれない軸を据えながら、常識にとらわれない事業や新しい分野に挑戦し続けるつもりです。デザイン事業部の新設で、その動きを加速させます。

デザインやブランディングに関して、漠然とした課題や不安を抱いている企業は多いと想像しています。デザインの力で“伝わる”をつくる―。まずは、お気軽に「Whisker Design Partners」まで、ご相談ください。

社名：新橋製紙株式会社

部署名：Whisker Design Partners(ウィスカー デザイン パートナーズ)

本社所在地：静岡県富士市依田橋町1-5

メール：akaike@whisker-dp.jp

公式サイト：https://www.whisker.design/