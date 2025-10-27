セシールから感謝と福を詰め込んだお年賀特集！新たにブラジャーが登場、全7アイテムに拡大して販売開始。

株式会社セシール


https://www.cecile.co.jp/detail/BT-554/

株式会社セシール（本社：東京都新宿区）は、『「新年の幸せを願う」ソフトブラ』をはじめとしたお年賀特集の販売を9月30日より開始いたしました。


セシールのお年賀商品で幸せな新年を迎える準備をしませんか？ご自身用にはもちろん、大切な方への贈り物にもぴったりの商品です。


■昨年好評のお年賀ショーツ、今年は全7アイテムで展開

昨年、新年特別企画として縁起物をあしらったお年賀ショーツ・ソックスを販売したところ、お客様から多くの喜びの声をいただきました。今年はブラジャーやパジャマなど全7アイテムに拡大し、「お年賀特集」としてパワーアップしました。


来年の干支である馬をはじめとする縁起物デザインで、新年の幸せを願う気持ちをお届けします。



品名　：「新年の幸せを願う」ソフトブラ


　　　　　(ノンワイヤー・フルカップ)


品番　：BT-554


カラー：レッド（ウマ）・ベージュ（だるま）・


　　　　セットA（だるま）


サイズ：S・M・L・LL・3L





https://www.cecile.co.jp/detail/BT-554/

「赤い下着を身に着けて新年を迎えると、その年は幸せになる」という言い伝えにならって企画した、やさしく包み込むようなブラジャーです。ショーツとおそろいの縁起のいいモチーフのかわいいアップリケがポイント。ぐーんとよく伸びる綿混素材で締めつけを感じさせないやわらかさが、心地よさを演出します。


500セット限定で、ブラとショーツのペアを台紙付きのオリジナル巾着に入れてお届けします。




■幸せを呼ぶアップリケでカスタムして、ときめきをプラス！


品名　：「新年の幸せを願う」アップリケ3点セット


品番　：EF-551


価格　：1,639円（税込）


カラー：A（ウマ・だるま・フクロウ）　


　　　　B（だるま・招き猫・富士山）





https://www.cecile.co.jp/detail/EF-551/

ショーツやブラの施した"幸せを呼ぶ"アップリケが、今年は単品でも登場。だるまやふくろうなどの縁起物のほか、来年の干支にちなんで「幸せを運ぶ馬」として北欧で親しまれるダーラナホースが仲間入りしました。アイロン接着はもちろん、シールとしても貼り付け可能。お好きな場所にペタッと貼り付けて、ときめきをプラスしてみてください。


■他にもいろいろ！セシールオリジナルのお年賀商品


品名　：だるま刺繍のふかふかシャツパジャマ


品番　：NW-1235


価格　：5,489円（税込）～


カラー：レッド


サイズ：S・M・L・LL・3L





https://www.cecile.co.jp/detail/NW-1235

赤い身生地と胸元のだるま刺繍で開運祈願を込めたシャツパジャマです。綿100％のあったかガーゼ素材で、適度な湿度と温度が保ち朝まで快適に眠れます。





品名　：願いを込めたもこもこボアのブランケット


品番　：NH-1215


価格　：3,289円（税込）


カラー：アイボリー


サイズ：フリー





https://www.cecile.co.jp/detail/NH-1215

縁起の良い伝統的な和柄である「三崩し」柄とだるま刺繍がポイントのもこもこボアのブランケットです。空気をふくんで軽いのに、毛布のようなボリューム感でふんわり心地よい。スナップボタンを留めればケープ風にもなる優れものです。





品名　：開運招福ソックス・色柄違い2足組


品番　：SP-780


価格　：1,639円（税込）


カラー：A（マスタード・グレー杢）・


　　　　B（ブラック・ボルドー）


サイズ：22～24






https://www.cecile.co.jp/detail/SP-780/

開運にまつわる10個のモチーフを散りばめた、新年ムード満開のソックス。肌側は全面パイル仕様でふかふかとした踏み心地。年末年始のご挨拶や、身近な方への贈り物にもおすすめです。





品名　：何事もウマくいくルームスリッパ


　　　（すべり止め付き）


品番　：SP-781


価格　：1,639円（税込）


カラー：ブラウン・ボルドー


サイズ：22～24





https://www.cecile.co.jp/detail/SP-781

午年にちなんだ2種類のウマ柄のルームスリッパです。フローリングでの歩行を想定して、足底にはすべり止め付き。年始の1足として是非お役立てください。



■担当MDからのひとこと

日頃ご愛顧いただくお客様に、感謝の想いを込めて商品を企画しました。


幸運を運ぶ縁起物デザインのインナー・ナイティを、是非カタログやWEBで楽しくみていただきたいです。素晴らしい新年のお迎えを心からお祈り申し上げます。



【会社概要】
社名　　：　株式会社セシール
代表者　：　村上正和
所在地　：　〒169-0074　東京都新宿区北新宿2-21-1　新宿フロントタワー17F
設立　　：　2020年12月1日
事業内容：　総合通信販売事業
URL　　：　https://corp.cecile.co.jp/



セシールでは、お客様の声を聴き、改善をしながら「お客様に寄り添った商品・サービス」に取り組んでいます。インナー商品をはじめとする様々な生活用品をご提供し、豊かなライフスタイルをサポートしています。



■オンラインショップ　https://www.cecile.co.jp/
■Instagram @cecile.shopping
https://www.instagram.com/cecile.shopping/?hl=ja



＜お客様からのお問合せ先＞
セシールコールセンター
Tel：0120-70-8888（受付時間：10時～18時）　