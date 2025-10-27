Cybozu Days 2025にMOVEDが出展します
株式会社MOVED
株式会社MOVED（本社：東京都大田区、代表取締役：渋谷 雄大、以下MOVED）は、10月27日（月）～28日（火）に幕張メッセで開催される「Cybozu Days 2025ノーコードAIランド（サイボウズデイズ）」に出展します。
■イベント詳細
詳細・来場登録はサイボウズデイズの公式サイト(https://days.cybozu.co.jp/)をご覧ください。
MOVEDのブースはM-75です。
皆様のご来場を心よりお待ちしております。
■業界最多実績・受講者数1万人超えのkintone講座
MOVEDのブースでは、業界最多実績・受講者数1万人超えのkintone講座「クラウドユニバーシティ(https://clouduniversity.jp/)」をご紹介します。
kintone初級者向け、AI／プラグイン／連携サービス活用、あるいはハイレベルな開発者養成まで幅広い講座ラインナップでDX人材育成を支援。加えて、kintone活用による業務改善の伴走支援も提供し、個々の企業に合わせたDX推進を総合的にサポートします。
■MOVEDが「変わる一歩」を支援します - DX・業務改善・人材育成の実践パートナー
MOVEDは「きっかけをつくる」をテーマに、DX推進・業務改善・人材育成の分野でさまざまな企業・自治体を支援しています。
業務改善や事業拡大に向けたピッチなど、人を動かすことにお困りの企業はぜひMOVEDのブースに足をお運びください。
■会社概要
