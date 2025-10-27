¡Ö10Ê¬¤¢¤ì¤Ð¡¢Âç¤½¤¦¤¸¡ª*1¡×²Ö²¦¤¬Äó°Æ¡¡»ÐÄïÌò¤Ç°¤º´¥öÃ«»ÐËå¤ÈNOA¤µ¤ó½Ð±é¡ª¡¡Âç¤½¤¦¤¸¤ÎÎ¢¥ï¥¶¾Ò²ðÆ°²è¤ò2025Ç¯10·î27Æü¤è¤ê¸ø³«¡È
²Ö²¦³ô¼°²ñ¼Ò¤Î¥Ûー¥à¥±¥¢¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥¯¥¤¥Ã¥¯¥ë¡×¡Ö¥Þ¥¸¥Ã¥¯¥ê¥ó¡×¡Ö¥Ï¥¤¥¿ー¡×¤Ï¡¢2025Ç¯10·î27Æü¤è¤ê¡Ö10Ê¬¤¢¤ì¤Ð¡¢Âç¤½¤¦¤¸¡ª*1¡×¤ÎÆÃÀß¥µ¥¤¥È¤È¡¢°¤º´¥öÃ«»ÐËå¤ÈNOA¤µ¤ó¤¬½Ð±é¤¹¤ë¸ÂÄêWEBÆ°²è¤ò¸ø³«¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¿·Ç¯¤òµ¤»ý¤Á¤è¤¯·Þ¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¡¢Ç¯Ëö¤Î¤¹¤¤Þ»þ´Ö¤Ç¤â¤Ç¤¤ëÂç¤½¤¦¤¸¤ÎÎ¢¥ï¥¶¤ä¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¾¦ÉÊ¤ò¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¤´¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿Æ±Æü¡¢¸ú²ÌÅª¤Ê¤ª¤½¤¦¤¸ÊýË¡¤ä¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¤¢¤Ã¤¿ÌòÎ©¤Ä¾ðÊó¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¿·¥µ¥¤¥È¡Ö½»¤Þ¤¤¤Î¤ª¤½¤¦¤¸¥¬¥¤¥É¡×¤ò¥ªー¥×¥ó¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡Êhttps://www.kao.co.jp/osouji(https://www.kao.co.jp/osouji/)¡Ë¡£
*1¡¡1¥õ½ê¤Î¤½¤¦¤¸»þ´Ö¡£10Ê¬¤Ç¤Ç¤¤Ê¤¤¾ì½ê¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨ÀÖ»ú¤Î¾¦ÉÊÌ¾¤Ï±é½Ð¤Î¤¿¤á»ÈÍÑ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¡Ö10Ê¬¤¢¤ì¤Ð¡¢Âç¤½¤¦¤¸¡ª*1¡×ÆÃÀß¥µ¥¤¥È¡§https://www.kao.co.jp/nenmatsu_osouji(https://www.kao.co.jp/nenmatsu_osouji/?_ga=2.127782989.1998470199.1760926791-1599607139.1740706752&adobe_mc=MCMID%3D23998644659014357732642995873840476275%7CMCORGID%3D952B02BE532959B60A490D4C%2540AdobeOrg%7CTS%3D1761203097)
²Ö²¦¤Ï¡¢2025Ç¯10·î27Æü¤è¤ê¡¢¡ÖÂç¤½¤¦¤¸¤Ï¤·¤¿¤¤¤±¤ì¤É¡¢Ë»¤·¤¯¤Æ¤Ê¤«¤Ê¤«»þ´Ö¤¬¼è¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦Êý¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¿·Ç¯¤òµ¤»ý¤Á¤è¤¯·Þ¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¡ÈÇ¯Ëö¤Î¤¿¤Ã¤¿10Ê¬¡É¤Ç¼ÂÁ©¤Ç¤¤ëÂç¤½¤¦¤¸ÊýË¡¤òÄó°Æ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¡Ö10Ê¬¤¢¤ì¤Ð¡¢Âç¤½¤¦¤¸¡ª*1¡×ÆÃÀß¥µ¥¤¥È¤ò¸ø³«¡£Æ±Æü¤è¤êÇÛ¿®¤ò³«»Ï¤¹¤ë¸ÂÄêWEBÆ°²è¤Ë¤Ï¡¢²Ö²¦¤Î¤ª¤½¤¦¤¸CM¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë°¤º´¥öÃ«»ÐËå¤¬°ú¤Â³¤ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢ÄïÌò¤È¤·¤ÆNOA¤µ¤ó¤¬¤³¤Î¤¿¤Ó½é½Ð±é¤·¡¢¡Ö°¤º´¥öÃ«»°»ÐÄï¡×¤ò±é¤¸¤Þ¤¹¡£ËÜÆ°²è¤Ç¤Ï¡¢Ç¯Ëö¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥·ー¥ó¤òÉñÂæ¤Ë¡¢¡È10Ê¬¤¢¤ì¤Ð¤Ç¤¤ëÂç¤½¤¦¤¸*1¡É¤ò¼ÂÁ©¡£¾Æ¤°ò¤Î¾Æ¤¾å¤¬¤ê¤òÂÔ¤Ä¡È10Ê¬¡É¤Ç¥³¥ó¥í¤ä¸ÞÆÁ¤ò¤½¤¦¤¸¤¹¤ë¡Ö¥¥Ã¥Á¥óÊÓ¡×¡¢Ç¯ËöÆÃÈÖ¤Þ¤Ç¤Î¡È10Ê¬¡É¤Ç¤ªÉ÷Ï¤¤Î¥É¥¢¤Î¥«¥Ó¤òÍî¤È¤¹¡Ö¤ªÉ÷Ï¤ÊÓ¡×¡¢¤½¤·¤ÆËºÇ¯²ñ¤ËÍè¤ëÍ§¿Í¤òÂÔ¤Ä¡È10Ê¬¡É¤ÇÌÖ¸Í¤ò¤½¤¦¤¸¤¹¤ë¡ÖÌÖ¸ÍÊÓ¡×¤Î3ºî¤Ç¤Ï¡¢Ç¯Ëö¥·ー¥ó¤ò¥æー¥â¥é¥¹¤ËÉÁ¤¤Ê¤¬¤é¡¢¸Â¤é¤ì¤¿¡È10Ê¬¡É¤È¤¤¤¦¤¹¤¤Þ»þ´Ö¤Ç¤â¿È¶á¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤Çµ¤·Ú¤ËÂç¤½¤¦¤¸¤Ç¤¤ë¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ëÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£WEBÆ°²è ³µÍ×
¡ü¥¿¥¤¥È¥ë¡§¡Ö10Ê¬¤¢¤ì¤Ð¡¢Âç¤½¤¦¤¸¡ª¥¥Ã¥Á¥óÊÓ¡×
https://www.youtube.com/watch?v=0x-EgjLBNRE
¢¨¾¦ÉÊÌ¾¤Ï±é½Ð¤Î¤¿¤á»ÈÍÑ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ü¥¿¥¤¥È¥ë¡§¡Ö10Ê¬¤¢¤ì¤Ð¡¢Âç¤½¤¦¤¸¡ª¤ªÉ÷Ï¤ÊÓ¡×
https://www.youtube.com/watch?v=mqxFm6DV01I
¢¨¾¦ÉÊÌ¾¤Ï±é½Ð¤Î¤¿¤á»ÈÍÑ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ü¥¿¥¤¥È¥ë¡§¡Ö10Ê¬¤¢¤ì¤Ð¡¢Âç¤½¤¦¤¸¡ªÌÖ¸Í*2 ÊÓ¡×
https://www.youtube.com/watch?v=trznBXxFQTw
¢¨¾¦ÉÊÌ¾¤Ï±é½Ð¤Î¤¿¤á»ÈÍÑ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
*2¡¡ÌÖ¸Í2ËçÊ¬¤Î»þ´Ö
Êü±Ç³«»ÏÆü¡§2025Ç¯10·î27Æü
½Ð±é¡§°¤º´¥öÃ«»ÐËå¡¢NOA¡¡
¡ü°¤º´¥öÃ«»ÐËå¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë
·àÃÄÅìµþ´¥ÅÅÃÓ¸¦µæ½ê¤Ë¤ÆÃÎ¤ê¹ç¤¤¡¢°Ê¹ßµìÃÎ¤ò¿¼¤á¤ë¡£°¤º´¥öÃ«¤ÎÏ»¾ö°ì´Ö¤ÇÆ±µïÀ¸³è¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢°ú¤Ã±Û¤·¡¢¸½ºß¤Ï¤ªÎÙÆ±»Î¤Ë¡£Æ±µïÀ¸³è¤òÄÖ¤Ã¤¿¡Ö°¤º´¥öÃ«»ÐËå¤Î¤Î¤Û¤Û¤óÆó¿ÍÊë¤é¤·¡×¡Ê¸¸Åß¼Ë¡Ë¤Ï¡¢Ã±¹ÔËÜ¡¦Ê¸¸ËÈÇ¹ç¤ï¤»¤ÆÎß·×17ËüÉô½ÐÈÇ¡ª2007Ç¯10·î¡¢¤ª¾Ð¤¤¥é¥¤¥Ö½Ð±é¤ò¤¤Ã¤«¤±¤ËÀµ¼°¤Ë¥³¥ó¥Ó·ëÀ®¡£2018Ç¯¡Ö½÷·Ý¿ÍNo.1·èÄêÀïTHE W¡×Í¥¾¡¡¢2019Ç¯·è¾¡¿Ê½Ð¡£
¡üNOA¤µ¤ó¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë
ºî¶Ê¡¢ºî»ì¡¢¥À¥ó¥¹¤Î¿¶ÉÕ¤Þ¤Ç¼ê³Ý¤±¤ë¥È¥ê¥ê¥ó¥¬¥ë¡ÊÆüËÜ¸ì¡¦±Ñ¸ì¡¦´Ú¹ñ¸ì¡Ë¥½¥í¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¡£2021Ç¯¤Ë Universal Music¤è¤ê¥Ç¥Ó¥åー¡£¡ÖSUMMER SONIC BANGKOK 2025¡×¤Ç¤ÏTHONBURI STAGE¤Î¥Ø¥Ã¥É¥é¥¤¥Êー¤È¤·¤Æ½Ð±é¡£º£Ç¯¤ÎÇ¯Ëö¤Ë¤Ï¡ÖNOA Billboard Live 2025¡×¡Ê²£ÉÍ¡¦Âçºå¡¦Åìµþ¸ø±é¡Ë¡¢Ç¯ÌÀ¤±¤Ë¤Ï¡ÖNOA HALL TOUR 2026¡×¡ÊÁ´¹ñ4ÅÔ»Ô5¸ø±é¡Ë¤¬·èÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤â¡¢TBS²ÐÍË¥É¥é¥Þ¡Ö·¯¤Î²Ö¤Ë¤Ê¤ë¡×¡Ö½éÎøDOGS¡×¡¢±Ç²è¡Ö»³ÅÄ¤¯¤ó¤ÈLv999¤ÎÎø¤ò¤¹¤ë¡×¤Ê¤É¤Ë½Ð±é¤·¡¢³èÆ°¤ÎÉý¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£ÆÃÀß¥µ¥¤¥ÈÆâ¤Ç¤´¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ö10Ê¬¤¢¤ì¤Ð¡¢Âç¤½¤¦¤¸*1¡×
¡Ú¥³¥ó¥í¡¦¸ÞÆÁ¡Û ·³¼ê¥Þ¥¸¥Ã¥¯¥ê¥ó¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
¥¬¥ó¥³¤Ê±ø¤ì¤Ï·³¼ê¤ò¤Ï¤á¤¿¼ê¤Ç¥´¥·¥´¥·
¡¦¥Þ¥¸¥Ã¥¯¥ê¥ó ¥Ï¥ó¥Ç¥£¥¹¥×¥ìー
¡ÚÌÖ¸Í¡Û ÌÖ¸Í¥¯¥¤¥Ã¥¯¥ë
¥¯¥¤¥Ã¥¯¥ë¥ï¥¤¥Ñー¤Ç¿¡¤¯¤À¤±´ÊÃ±¡ª±ø¤ì¥´¥Ã¥½¥ê¡ª
¡¦¥¯¥¤¥Ã¥¯¥ë ¥Þ¥°¥Í¥Ã¥È¥ï¥¤¥Ñー
¡¦¥¯¥¤¥Ã¥¯¥ë¥ï¥¤¥Ñー Î©ÂÎµÛÃå¥¦¥¨¥Ã¥È¥·ー¥È STRONG¡¡¡¡¡¡
¡ÚÁë¡¦Áë¥µ¥Ã¥·¡Û ³ä¤êÈ¤¥Þ¥¸¥Ã¥¯¥ê¥ó
³ä¤êÈ¤¤È¥¥Ã¥Á¥ó¥Úー¥Ñー¤Ç¥µ¥Ã¥·¤Î±ø¤ì¤ò°ìµ¤¤Ë¡ª¡¡
¡¦¥¬¥é¥¹¥Þ¥¸¥Ã¥¯¥ê¥ó
¡Ú¥ê¥Ó¥ó¥°¤Î²È¶ñ¡¦²ÈÅÅ¡Û ¿½Ì¥¯¥¤¥Ã¥¯¥ë
¹â¤¤½ê¤â¶¹¤¤·ä´Ö¤â¼«Í³¼«ºß¡ª
¡¦¥¯¥¤¥Ã¥¯¥ë¥Ï¥ó¥Ç¥£ ¿¤Ó½Ì¤ß¥¿¥¤¥×
¡Ú¤ªÉ÷Ï¤¤Î¥É¥¢¤Î¥«¥Ó¡Û ¤Ô¤¿¤Ã¤È¥«¥Ó¥Ï¥¤¥¿ー
¥Æ¥£¥Ã¥·¥å¤ÇË¢¤òÌ©Ãå¡ª¥«¥Ó¤ò·âÂà¡ª
¡¦¶¯ÎÏ¥«¥Ó¥Ï¥¤¥¿ー ¥Ä¥ó¤È¤·¤Ê¤¤¥¿¥¤¥×
¡Ú¤ªÉ÷Ï¤¤ÎÊÉ¡¦¾²¡¦¾®Êª¡Û Ï¢Â³Ê®¼Í¥¨¥¢¥¸¥§¥Ã¥È¡¡
¾²¡¦ÊÉ¡¦¾®Êª¤Ë°ìµ¤¤Ë¥·¥åー¡ª
¡¦¥Ð¥¹¥Þ¥¸¥Ã¥¯¥ê¥ó ¥¨¥¢¥¸¥§¥Ã¥È ½ü¶ÝEX
¡Ú¥È¥¤¥ì¤ÎÊØ´ïÆâ¡¦¥Õ¥ÁÎ¢¡Û ¥Ô¥¿¥Ã¤ÈµÛÃåË¢¥Ñ¥Ã¥¯
Ë¢¤â¤Á¥Ð¥Ä¥°¥ó¡ªµÛÃåË¢¤Ç¤³¤¹¤é¤º¤¤ì¤¤¤Ë¡ª*3
*3 ¤³¤Ó¤ê¤Ä¤¤¤¿±ø¤ì¤ÏÍî¤È¤»¤Þ¤»¤ó
¡¦¥È¥¤¥ì¥Þ¥¸¥Ã¥¯¥ê¥ó ¤³¤¹¤é¤º¥¹¥Ã¥¥êË¢¥Ñ¥Ã¥¯
¡Ú¤ªÉ÷Ï¤¤ÎÇÓ¿å¸ý¡¦¥È¥¤¥ì¤Î¿å¤¿¤Þ¤êÉô¡Û
¤Û¤Ã¤¿¤é¤«¤·¥Ï¥¤¥¿ー¡¡
Ä¶¶¯ÎÏÈ¯Ë¤¡ª¤Û¤Ã¤¿¤é¤«¤¹¤À¤±¤Ç¥¹¥Ã¥¥ê¡ª
¡¦¶¯ÎÏ¥«¥Ó¥Ï¥¤¥¿ー ÇÓ¿å¸ý¤½¤¦¤¸ ¤³¤ì¤À¤±
¡¦¥È¥¤¥ì¥Ï¥¤¥¿ー ¥È¥¤¥ì¤½¤¦¤¸ ¤³¤ì¤À¤±
¢¨30Ê¬¤ÎÊüÃÖ»þ´Ö¤¬É¬Í×¤Ç¤¹
¡ÚÀöÌÌ½ê¡Û ²È¤¸¤å¤¦¥Ûー¥à¥ê¥»¥Ã¥È
ÀöÌÌ½ê¤Þ¤ë¤´¤È¤³¤ì1ËÜ¤Ç¥µ¥Ã¤È¥¥ì¥¤¡ª
¡¦¥¯¥¤¥Ã¥¯¥ë¡¡¥Ûー¥à¥ê¥»¥Ã¥È¡¡Ë¢¥¯¥êー¥Êー
¢¨¾¦ÉÊÌ¾¤Ï±é½Ð¤Î¤¿¤á»ÈÍÑ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ã¿·¥µ¥¤¥È¡Ö½»¤Þ¤¤¤Î¤ª¤½¤¦¤¸¥¬¥¤¥É¡×¡¡¥ªー¥×¥ó¡ä
2025Ç¯10·î27Æü¤Ë¿·¥µ¥¤¥È¡Ö½»¤Þ¤¤¤Î¤ª¤½¤¦¤¸¥¬¥¤¥É¡×¤ò¥ªー¥×¥ó¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£ËÜ¥µ¥¤¥È¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¾ì½ê¡×¤ä¡Ö±ø¤ì¤Î¼ïÎàÊÌ¡×¡Ö¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¡×¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¸ú²ÌÅª¤Ê¤ª¤½¤¦¤¸ÊýË¡¤ä¤¤ì¤¤¤ËÊÝ¤Ä¥³¥Ä¤ò¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£À¸³è¼Ô¤ÎÊë¤é¤·¤ÎÃæ¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¤ª¤½¤¦¤¸¤ÎÇº¤ß¤Ë´ó¤êÅº¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢ÌòÎ©¤Ä¾ðÊó¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
https://www.kao.co.jp/osouji(https://www.kao.co.jp/osouji/)