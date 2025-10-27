サンフロンティア不動産といい生活、オフィスビル入居テナント管理アプリを共同開発

株式会社 いい生活

サンフロンティア不動産株式会社(https://www.sunfrt.co.jp/)（東京都千代田区、代表取締役社長：齋藤 清一、東証プライム：8934、以下：サンフロンティア不動産）と、不動産業務を網羅するバーティカルSaaSおよびBPaaS（※1）を通じて不動産市場のDXを推進する株式会社いい生活(https://www.e-seikatsu.info/)（東京都港区、代表取締役社長 CEO：前野 善一、東証スタンダード：3796、以下：いい生活）は、オフィスビル特化型テナント企業様向けのコミュニケーションアプリである、「サンフロンティアマイページ」を共同開発し、本格運用を開始しました。

※1 BPaaS（Business Process as a Service）：クラウド上で業務プロセスをアウトソーシングする仕組み。

「サンフロンティアマイページ」は、いい生活のDXノウハウと、サンフロンティア不動産が手がける中小規模オフィスビルの運営現場での知見を合わせて共同開発したアプリです。

オフィスビルでは、1社で複数の区画・フロアの利用や、1室あたりの利用人数も多く、用途も多様なため、マンションとは異なる複雑で多層的な管理が求められます。こうした現場の声をもとに、両社が伴走しながら“使いやすさ”と“業務効率化”を両立する仕組みを形にしました。

◆開発の背景：顧客満足を起点とした共同開発

サンフロンティア不動産では、2023年に「カスタマーサクセスプロジェクト」を発足し、テナント企業様との関係性をより深める仕組みづくりを進めてきました。具体的には、従来の電話・メール中心のやりとりから脱却し、より迅速で正確な対応、そしてデータを基にしたサービス改善を実現するため、デジタルツールの導入にも取り組んできました。しかし、従来のシステムでは利用環境や操作性の面で十分に活用が進まず、テナント企業様にとってもより身近で使いやすいコミュニケーション手段が求められていました。

こうした背景から、アプリケーション形式での新しい仕組みは利便性が高いと判断し、いい生活と共同で開発を進めてまいりました。

一方、いい生活は、賃貸住宅分野で入居者様向けアプリを開発してきた実績を持ち、入居者コミュニケーションのノウハウと技術力を有しています。また、オフィスビル管理市場へ展開することを成長戦略の一つとして掲げており、今回の共同開発はその第一歩となる取り組みです。

両社はすでにPM（プロパティマネジメント）業務システムでの協業実績があり、こうした信頼関係を基盤に、現場ニーズと開発力を融合させた「伴走型の共同開発」により本アプリが誕生しました。

◆「サンフロンティアマイページ」について

本アプリは、テナント企業様とオフィスビルを管理するサンフロンティア不動産との間で、双方向のコミュニケーションを促進し、蓄積されたデータを活用したサービスの提供を可能にする、オフィスビル特化型ソリューションです。

＜主な機能＞

１．お知らせ機能

ビルの点検・清掃情報や緊急連絡など、入居中のオフィスに関するお知らせを、スマートフォンからリアルタイムに確認できます。テナント企業様は、必要な情報を見逃すことなく把握でき、安心してオフィスを利用いただけます。

２．メッセージ機能

各種申請や設備、清掃に関する問い合わせなどをアプリ上で手軽に行う事ができ、電話やメールを介さずにやり取りできるため、管理会社とのコミュニケーションがよりスムーズになります。

３．ファイル管理機能

契約書、請求書、申請書等の重要書類をアプリ上で確認・保管でき、必要なときにすぐアクセス可能です。オフィス運営に関する手続きや管理書類の確認を、時間や場所を問わずスムーズに行えます。

テナント企業様はスマートフォンから簡単にアクセスでき、管理会社のサンフロンティア不動産との連絡や情報確認をスムーズに行えます。

◆導入効果・今後の展開 ～テナント企業様とのつながりを深め、寄り添うDXのかたちを目指して～

本アプリは、2025年8月に先行導入し、10月より本格運用を開始しています。テナント企業様の総務担当者様を中心に活用が広がっており、設備や清掃など日常的な問い合わせ対応をアプリ上で一元管理することで、電話やメールでのやり取りが削減され、対応の迅速化と業務効率の向上が確認されています。

「スマートフォンから気軽に連絡できて便利」「確認事項の共有がスムーズになった」といった声もお寄せいただき、顧客満足度の向上にもつながっています。さらに、アプリに蓄積されるデータを分析することで、これまで感覚的に把握していた「問い合わせが多い項目（設備や清掃など）」や「関心が高い情報（防災マニュアル等）」を定量的に把握できるようになり、テナント企業様のニーズをより的確に捉えたサービス提供が可能となりました。

今後は、こうしたデータを活用し、お問い合わせ傾向の分析や設備管理の効率化を進めるほか、セミナー案内、セットアップオフィスに関する情報の配信など、テナント企業様のビジネス支援に資する機能拡充も予定しています。

サンフロンティア不動産は、本アプリを管理物件の標準装備として展開し、テナント企業様の満足度向上と管理業務のDXをさらに推進するとともに、得られたデータや現場の声をもとに、オフィスビルの価値向上やオーナー様への付加価値向上の提案へと発展させてまいります。今後も、テナント企業様・オーナー様・管理会社のより良い関係性を築くとともに、デジタル技術を活用したオフィスの新たな価値創造に取り組み、不動産業界全体の持続的な成長に貢献してまいります。

いい生活は、「サンフロンティアマイページ」をきっかけにオフィスビル管理市場向けのサービスを広く展開することで、不動産業務のデジタル変革に貢献してまいります。さらに今後はオフィスビルに入居されている企業の皆様に対しても、働き方や日々の生活を豊かにする多様なサービスを供給するプラットフォームとなる事で、テナント、管理会社、そしていい生活が共に成長できる関係構築を目指し、不動産業界全体のデジタル変革に貢献していきます。

サンフロンティア不動産株式会社

サンフロンティア不動産株式会社は、東京都心部におけるオフィスビルの再生と活用を中心に事業を展開し、「利を求むるに非ず、信任を求むるにあり。変わるのは自分、お客様視点でお困りごとを解決する。期待以上で応える！」という方針のもと、“世界一お客様に愛されるビジョナリー・カンパニー”を目指しています。

中核の不動産再生事業(https://www.sunfrt.co.jp/business/replanning/)（リプランニング(R)）では、ビルの購入から、再生・活用企画、建設工事、テナント誘致、滞納賃貸保証サービス、管理、販売、そして、その後のビル経営に至るまで、一貫した不動産サービスをワンストップで提供しております。事業を通じて、ビル経営者様やテナント様と一体となり、豊かでサステナブルな街づくり、社会づくりに取り組んでいます。

【会社概要】

- 会社名：サンフロンティア不動産株式会社- 所在地：東京都千代田区有楽町一丁目2番2号 東宝日比谷ビル14階（日比谷シャンテ）- 代表取締役会長：堀口 智顕- 代表取締役社長：齋藤 清一- 設立：1999年4月- URL：https://www.sunfrt.co.jp/- サンフロンティア不動産株式会社の最新情報一覧：https://www.sunfrt.co.jp/news/

株式会社いい生活

いい生活は「テクノロジーと心で、たくさんのいい生活を」ミッションに掲げ、不動産業務クラウドサービス、不動産プラットフォームサービスを提供する不動産テック企業です。不動産市場の法改正やIT化に迅速柔軟に対応し、不動産業務を網羅するフルラインナップのSaaSで不動産市場のDXを推進しています。いい生活は、不動産市場に関連する企業はもちろん日本各地のエリアに寄り添ったソリューションで、「心地いいくらしが循環する、社会のしくみをつくる」ビジョン実現を目指します。

【会社概要】

- 会社名：株式会社いい生活- 所在地：東京都港区南麻布五丁目2番32号 興和広尾ビル3F- 代表取締役社長 CEO：前野 善一- 設立：2000年1月21日- URL：https://www.e-seikatsu.info/

