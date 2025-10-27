株式会社アンドエスティ、みんなの銀行との協業によりパートナー支店「andST支店」を開設

株式会社アンドエスティHD

アンドエスティHDグループでモール＆メディア事業やプロデュース事業を展開する株式会社アンドエスティ（本社：東京都渋谷区渋谷2-21-1、代表取締役社長CEO：木村 治、以下「アンドエスティ」）は、株式会社みんなの銀行（取締役頭取：永吉 健一、以下「みんなの銀行」）との協業により、2025年10月27日より、みんなの銀行のBaaS事業を活用したパートナー支店「andST支店」を開設いたします。

本協業により金融とライフスタイルをシームレスに繋ぐことで、当社が運営するWEBストア and ST（アンドエスティ）をご利用のお客さまに、より付加価値の高い、お得で便利な新しい購買体験を提供してまいります。

アンドエスティはアンドエスティHDグループで、2030年を最終年度とする「中期経営計画」において、グループ成長のエンジンとなるプラットフォーム事業を担っています。当中期経営計画では、お客さまとのつながりであるIDと、お客さまとの関わりのひろがりであるLTV（生涯顧客価値）との掛け算で“楽しく、便利な顧客体験”を高めることがプラットフォーマーへの変革につながると位置付けており、その一環として「ポイントやID」の他社連携を進めています。金融機能・サービスの導入は、本戦略に基づき、「and ST」の顧客体験を向上させることを目的としています。

今後は、WEBストア「and ST」を便利に、お得にご購入いただける「and ST 口座決済（仮称）」のリリースを2026年春に予定しております。お客さまの毎日がさらに楽しくなるような購買体験の提供として、お買い物いただいた方限定のポイント還元施策など、サービスの幅を広げていく予定です。

「andST支店」の概要

金融機能・サービスの導入による顧客体験の広がり

名称：andST支店（店番：209）

営業開始日：2025年10月27日

口座開設でお得！「andST支店 常設プログラム」

「andST支店」の口座開設で、「and ST」でのお買い物がもっとお得になる特典を開始します。

特典1：現金500円をプレゼント（1回限り）

対象者：みんなの銀行アプリをダウンロードし、andST支店を選択し初めて口座開設した方

適用条件：口座開設時にandST支店専用コード「andSTmng」など初回特典コードを利用

特典付与方法：口座開設の最短翌日にSaving(貯蓄預金口座)へ入金

特典2：and ST WEBストアで使える1,000円分のクーポンをプレゼント（1回限り）

対象者：みんなの銀行アプリをダウンロードし、andST支店を選択し初めて口座開設した方

- 適用条件：みんなの銀行アプリで「andST支店」を選択して新規口座を開設- 特典付与方法：開設後即時、クーポン表示画面へ遷移（※口座開設時の紹介コード入力画面にて、いずれかの初回特典コードを入力していただく必要があります。口座開設完了後は再入力できませんので、あらかじめご了承ください。）

※初めての口座開設でない(すでにお持ちの口座を解約し、再度口座開設をした)場合は適用対象外です。

※常設プログラムの詳細は詳細ページ（https://www.minna-no-ginko.com/branches/baas-andst/）をご確認ください。 予算が上限に達した場合など、予告なく変更または終了する場合があります。

口座開設でお得！「andST支店 開設記念 キャンペーン」

キャンペーン内容：口座デビット決済で最大 2,500円キャッシュバック（利用金額10％現金キャッシュバック）

対象者：みんなの銀行アプリをダウンロードし、andST支店を選択し初めて口座開設した方

適用条件：開設した口座のデビットカードを使い、and ST WEBストアでお買い物

対象期間：2025年10月27日～2026年1月31日

特典付与方法：12月末までのご購入は26年2月末までに、26年1月ご購入は26年３月末までにWallet（普通預金口座）へ入金

- 特設ページ：https://www.dot-st.com/cp/minna_no_ginko

※初めての口座開設でない(すでにお持ちの口座を解約し、再度口座開設をした)場合は適用対象外です。

■「みんなの銀行」について

みんなの銀行は2021年5月にサービス提供を開始した日本初のデジタルバンクです。店舗や書類の郵送はなく、24時間365日、口座開設を含むすべてのサービスがスマホアプリで完結できます。デジタルネイティブ世代の使いやすさを追求したシンプル＆ミニマル、フリクションレスなユーザーインターフェースが特長です。「みんなに価値あるつながりを。」をミッションに掲げ、新しい銀行のカタチを目指しています。

■WEBストア 「and ST（アンドエスティ）」について

「グローバルワーク」「ニコアンド」「ローリーズファーム」などのアダストリアブランドが集まるアンドエスティHDグループの公式WEBストア。

＝全国約1,500店舗のブランド店舗と、WEBストア共通で使える！貯まる！and STポイント

＝4,400名を超えるスタッフが毎日更新する最新コーディネートが集まるスタッフボード

＝お買い物の参考になる、豊富でリアルなお客さまの商品レビュー

＝さまざまなカテゴリーの企業が参加するオープンプラットフォーム

お客さまも企業も地域も、みんなと、もっと。つながる。 「Play Fashion!プラットフォーマー」です。

WEBストアとお店のメリットを融合したOMO型店舗「and STストア」を展開中。

＜URL＞ https://www.dot-st.com/

＜iOS版アプリ＞ https://apps.apple.com/jp/app/collect-point/id404786725(https://apps.apple.com/jp/app/collect-point/id404786725)

＜Android版アプリ＞https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.point.android.dailystyling&hl=ja(https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.point.android.dailystyling&hl=ja)

■株式会社アンドエスティについて

株式会社アンドエスティ(代表取締役社長CEO：木村 治)は、多様な商品カテゴリーの拡大とともに、リアルとデジタルを融合した新しいショッピング体験を提供。ユーザーやビジネスパートナーがシームレスに繋がるPlay fashion!プラットフォーマーとして、時代に即したサービスを展開していきます。

＜URL＞https://www.andst.co.jp/

■アンドエスティHDグループについて

アンドエスティHDグループは、アパレル・雑貨・飲食などのブランドを展開する「株式会社アダストリア」、「株式会社エレメントルール」、「株式会社BUZZWIT」、「株式会社ゼットン」をはじめ、モール＆メディア事業などを展開する「株式会社アンドエスティ」、グループの物流を担う「株式会社アダストリア・ロジスティクス」、特例子会社「株式会社WeOur」などによって構成されるマルチカンパニーグループです。

様々なステークホルダーとのつながりを強化し、ファッションのワクワクを国内外に広げる“Play fashion!プラットフォーマー”となることを目指しています。

＜所在地＞ 〒150-8510 東京都渋谷区渋谷 2丁目21番1号渋谷ヒカリエ

＜URL＞ https://www.andst-hd.co.jp/

＜Instagram＞ https://www.instagram.com/andsthd_official