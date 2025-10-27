アートセッティングデリバリー、リステージHD、伊藤忠メタルズの3社が協業引越・家具買い替え時の不用品を「査定・買取」「再流通」「再資源化」までワンストップで提供

伊藤忠メタルズ株式会社

2025年10月27日

アートセッティングデリバリー株式会社

リステージホールディングス株式会社

伊藤忠メタルズ株式会社

アートセッティングデリバリー、リステージHD、伊藤忠メタルズの3社が協業

引越・家具買い替え時の不用品を「査定・買取」「再流通」「再資源化」までワンストップで提供

～動静脈循環型プラットフォームの構築に向け、ごみゼロ・事故ゼロ・高付加価値化を目指す～



アートセッティングデリバリー株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長 寺田秀樹）、リステージホールディングス株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長 高鉾龍）、及び伊藤忠メタルズ株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長 中谷次克）は、2025年11月より、引越や大型家具・家電の買い替え時に発生する使用済み物品（以下「不用品」という）を、「引取」→「査定・リユース」又は「再資源化」までワンストップで提供する新サービス（以下「本サービス」という）を開始します。

1. 背景

- アートセッティングデリバリーは「お客様満足」を原点に、Clean＆Safety to Zeroの理念のもと、ごみゼロ・事故ゼロを目指したサービスを推進してきました。

- リステージホールディングスは独自のリアルネットオークションインフラを保有し、リユース品の査定・買取から再販までをワンストップで提供し、ゼロエミッション実現に向けた取り組みを強化しています。

- 伊藤忠メタルズは、50年以上の歴史を有する全国約数百社の産業廃棄物処理事業者と十数カ所の整備保管拠点によるリユース・リサイクルネットワークと連携し、全国に展開するコンビニエンスストア等の閉店・改装に伴い不要となった店舗設備の整備とともに、許可を有する産廃業者と連携し収集運搬から3R＋ウェイストマネジメント（WM＋3R＋α）をワンストップで提供しています。

３社はそれぞれの強みを掛け合わせ、現場対応の迅速化・丁寧化、環境負荷低減、高度なコンプライアンスを実現し、持続可能な社会づくりへの貢献を目指します。

2. サービスの概要

(1) サービス開始日

2025年11月1日

(2) サービスの内容

本サービスは、アートセッティングデリバリーが提供する「わたしの引越」等の引越サービスや「家財おまかせ便」の家電・家具等の輸送サービスをご利用の際、事前にリユース品として査定した商品を引越荷物の搬出時や大型家具・家電の配達時に同時引取りを可能とするものです。

お客様が不要となった家具・家電・オフィス資産等について、分別回収からリユース査定・再販・再資源化・廃棄物の適正処理管理※のご提供まで、一気通貫した仕組みでご対応いたします。

※一般家庭の引越や家具・家電の配送時に発生する不用品はリステージホールディングスにより

リユースされ、法人のオフィス資産等の配送に伴う不用品は処理委託契約書の作成支援、

マニフェスト発行支援、中間処分場への運搬手配までワンストップでサポートします。

≪サービス展開スケジュール≫

- 11月 法人向け事務所移転時、不要となった什器等の買取サービスを展開

- 「わたしの引越」「家財おまかせ便」ご利用時、不要品の買取査定の引き取りサービスを今年中に展開予定

(3) サービスの特徴

- 家具や家電等の不要品について、「わたしの引越」や「家財おまかせ便」のお申し込み時にインターネットを通じて買取査定を行います。

- 引越・移転作業時、不要品の分別回収および運搬を丁寧・迅速に対応いたします。

- 不要品のリユース品はリステージホールディングスのリアルネットオークション等で再販・再流通を図り、リユースができなかった場合は伊藤忠メタルズのリサイクルネットワークを活用し、適正かつ法令順守のもと再資源化・適正処理までをサポートし資源循環に取組みます。

- サービスの一連の過程をデジタルで可視化し、廃棄証明やCO2削減量などもお客様にご提供することにより、環境負荷や社会的価値の観点からも高い付加価値を生み出し、安全管理・環境配慮を徹底した、お客様に安心してご利用いただけるサービスとしています。



≪本サービス申し込みの流れ≫

3. 今後の展望

本取組みを通じて3社は、全国規模での動静脈循環型プラットフォームの発展・拡大をめざして参ります。

アートセッティングデリバリーの豊富な顧客接点力と、きめ細やかな現場作業、リステージホールディングスの査定・買取／ネットオークション運営の強み、そして伊藤忠メタルズが半世紀以上培ってきた再資源化・産廃管理の実績と高度なインフラ・ネットワーク（全国十数所の整備・保管拠点、数百社の産廃処理ネットワーク、法令遵守支援、電子マニフェストシステム）といった３社の強みとノウハウを結集してCO2削減量や廃棄物の再資源化率の見える化、並びに廃棄・環境破壊リスク低減と、お客様の利便性向上やSDGs／ESGへの対応を推進します。

3社は共同で個人・法人のお客様の多様なニーズに応じたワンストップ型の環境配慮サービスを提供することにより、一層の付加価値向上を図るとともに、法令遵守の徹底や透明性高い資源循環、CO2削減など「見える化」を推進し、環境・社会への責任を果たして参ります。

【本件に関するお問い合わせ先】 ※各社の広報窓口までご連絡ください。

■アートセッティングデリバリー株式会社 経営戦略部 濱口

TEL：03-6671-9453 E-mail：523991@0123sd.com

■リステージホールディングス株式会社 広報担当 日野

TEL：03-6206-2047 E-mail：hino@next-restage.co.jp

■伊藤忠メタルズ株式会社 ファシリティマネジメントグループ 田代・鹿島

TEL：03-3497-7137 E-mail：pdteam@itochu-metals.co.jp