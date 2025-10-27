日本⇔マウイ島往復航空券が当たる！ベルトラ、ハワイ州観光局・ハワイアン航空と共同プロモーションを開始

ベルトラ株式会社

現地体験型アクティビティ専門予約サイト『ベルトラ』を運営するベルトラ株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：二木 渉）は、ハワイ州観光局・ハワイアン航空協賛のもと、ハワイ・マウイ島の魅力を伝える共同プロモーションを開始いたしました。特設サイト「Beautiful Hawaiʻi 雄大で優美なハワイの島々・マウイ島編」の公開にあわせて、日本⇔マウイ島往復航空券が抽選で当たるプレゼントキャンペーンの実施や、数量限定の割引クーポンを配布いたします。

Beautiful Hawaiʻi 雄大で優美なハワイの島々・マウイ島編

URL： https://www.veltra.com/jp/special/hawaii/maui/(https://www.veltra.com/jp/special/hawaii/maui/?utm_source=press_release&utm_medium=referral&utm_campaign=maui_lp&sid=1526&cid=maui_lp)

自然の多様性と洗練されたリゾートの心地よさが見事に調和する、マウイ島

ハワイ諸島で2番目の大きさを誇るマウイ島は、壮大な自然と洗練されたリゾートが調和する優美な島です。世界最大級の休火山であるハレアカラ山や、高い透明度を誇るカアナパリ・ビーチなど、エリアごとに異なる多様な景観が魅力です。ハワイの玄関口であるオアフ島とマウイ島を結ぶフライトも数多く就航し、日本人観光客も比較的少ないため、ローカルな雰囲気の中でゆったりと過ごしたい方におすすめです。

マウイ島のおすすめのツアー・アクティビティ

マウイ島には雄大な自然を堪能できるアクティビティが豊富にあります。また、フォトジェニックな街歩きを楽しんだり、リゾートでのんびり過ごしたり、さまざまな体験をバランスよく満喫できるのも魅力の1つです。

※ツアー料金の日本円の価格は10/20現在のレートで計算

ホエールウォッチングクルーズ 早朝から夕方まで4つの開始時間から選べる ＜11～4月／無料ソフトドリンク付き／マアラエア港発＞

2階建てカタマラン船で行く2時間のホエールウォッチングクルーズ。毎年冬になると出産と子育てのため、温かいハワイの海にやってくるザトウクジラ。マウイ島の沖合は、ハワイ諸島の中で最も多くのザトウクジラが見られるスポットとして有名で、冬季の人気アクティビティです。

価格：1名様あたりUSD61.45～（\9,282～）

詳細：https://www.veltra.com/jp/hawaii/maui/a/174745(https://www.veltra.com/jp/hawaii/maui/a/174745?utm_source=press_release&utm_medium=referral&utm_campaign=maui_lp_ac1&sid=1526&cid=maui_lp_ac1)

ハレアカラ山頂 夕日鑑賞＋星空観測ツアー 1名～参加OK！グループや家族連れにおすすめの貸切プランあり＜午後／日本語ガイド＞

マウイ島の最高峰・ハレアカラ山の山頂で、360度に広がるサンセットと満天の星空を鑑賞。アメリカ天文惑星協会会員のベテランガイドが、星々の物語をわかりやすく解説します。あまりの美しさに、リピーターが続出する人気ツアーです。

価格：1名様あたりUSD235.00～（\35,498～）

詳細：https://www.veltra.com/jp/hawaii/maui/a/6575(https://www.veltra.com/jp/hawaii/maui/a/6575?utm_source=press_release&utm_medium=referral&utm_campaign=maui_lp_ac2&sid=1526&cid=maui_lp_ac2)

ラナイ島観光ツアー ラナイ島行きフェリー往復チケット付き＜英語ガイド／半日／ マアラエア港発＞

「ハワイ最後の楽園」と呼ばれるラナイ島は、信号ひとつない手つかずの自然が広がる雄大な島。 マウイ島からフェリーで約45分のアクセスで、ベテランガイドがエアコン完備のSUVで快適にご案内します。壮大な景色と静寂に包まれた非日常の冒険を、ぜひお楽しみください。

価格：1名様あたりUSD276.43～（\41,756～）

詳細：https://www.veltra.com/jp/hawaii/maui/a/107163(https://www.veltra.com/jp/hawaii/maui/a/107163?utm_source=press_release&utm_medium=referral&utm_campaign=maui_lp_ac3&sid=1526&cid=maui_lp_ac3)

先着60予約限定！ 15,000円オフクーポンを配布

ベルトラのマウイ島でのアクティビティ・ツアーに使える15,000円オフクーポンを先着60予約限定で配布いたします。

対象参加期間：2025年10月22日（水）～2026年12月31日（木）

クーポン取得：https://www.veltra.com/jp/mypage/my_coupon/details/rsq8tf(https://www.veltra.com/jp/mypage/my_coupon/details/rsq8tf?utm_source=press_release&utm_medium=referral&utm_campaign=maui_lp_coupon&sid=1526&cid=maui_lp_coupon)

抽選でマウイ島行き航空券をプレゼント！

アンケートにお答えいただいた方の中から抽選で、「日本（羽田or関西空港）⇔マウイ島（カフルイ空港） 往復航空券」をプレゼントいたします。

＜プレゼントキャンペーン概要＞

賞 品：「日本（羽田or関西空港）⇔マウイ島（カフルイ空港） 往復航空券」

応募期間：2025年10月22日（水）～2025年11月20日（木）

渡航期間：2026年1月1日(木)～3月12日(木)

*上記期間内にご搭乗ください。一部対象外の期間があります

当選発表：2025年11月下旬を予定

適用資格：日本国内にお住まいの20歳以上の方

応募方法：特設ページ内、所定の応募フォームよりお申し込みください

Beautiful Hawaiʻi 雄大で優美なハワイの島々・マウイ島編

URL： https://www.veltra.com/jp/special/hawaii/maui/(https://www.veltra.com/jp/special/hawaii/maui/?utm_source=press_release&utm_medium=referral&utm_campaign=maui_lp&sid=1526&cid=maui_lp)

■ベルトラについて

ベルトラは旅行会社の枠組みを超え、国内から海外、旅行前から旅行後、オンラインからオフラインまで、「心ゆさぶる体験」に出会うためのソリューションを提供します。

現地ツアー数：約22,000ツアー / 現地ツアー催行会社数(世界)：約9,000社

取り扱い国数：150カ国 / 会員：約285万人 / 参加体験談：約630,000件

URL：https://www.veltra.com/jp/(https://www.veltra.com/jp/?utm_source=press_release&utm_medium=referral&utm_campaign=maui_lp_top&sid=1526&cid=maui_lp_top)