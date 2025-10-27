【GOKUMIN】“朝スッキリ”の毎日が続く秋冬に。極上の睡眠を叶える高反発マットレス三つ折り・ストレートの2種類が新登場。

株式会社KURUKURU

株式会社KURUKURU（本社：東京都中央区銀座、代表取締役：関沢康寛）が展開する寝具ブランド「GOKUMIN」は、2025年10月24日より、新シリーズ「GOKUMIN SIMPLE」から「高反発三つ折りマットレス」と「高反発ストレートマットレス」を販売開始いたします。

開発者の想い

GOKUMIN SIMPLEでは「もっと手軽に、もっと心地よい眠りを」という想いのもと、多様なライフスタイルに合わせた寝具開発を行ってきました。今回、多くのお客様から寄せられた「布団に重ねて使える薄型モデル」と「収納しやすい三つ折りタイプが欲しい」という要望に応え、2タイプを同時展開。どちらも抗菌防臭仕様と高反発構造で、清潔かつ快適な眠りをサポートする新シリーズです。

「SIMPLE 高反発三つ折りマットレス」について

【理想の睡眠を叶える27通りの寝心地と高耐久性】

10cm厚の三つ折りタイプは、上層240N、下層190Nのウレタンからなる二層構造。プロファイル層にが体圧を分散し、腰や肩の負担を軽減します。さらに、表裏を入れ替えて硬さを調整できるため、好みの寝心地を自在にカスタマイズ可能です。定期的なローテーションで入れ替えができ、へたりにくく長期間快適な寝心地を保ちます。

【清潔・快適・安心をまるごと実現】

竹炭配合ウレタンとクロススリット構造により、通気性・消臭・抗菌性を高めた快適マットレスです。肌に優しいふわさらニットカバーは丸洗い可能で、清潔な状態を保ちやすくなっています。低ホルムアルデヒド仕様＆国際規格準拠の生産工場で製造し、安心の品質を実現しています。

製品情報

【SIMPLE 高反発三つ折りマットレス】

[価格]シングル：13,980円、セミダブル：16,980円、ダブル：18,980円

[サイズ]シングル：97×195×10cm、セミダブル：120×195×10cm、

ダブル：140×195×10cm

[カラー]ホワイト×ネイビー、ライトグレー×チャコールグレー

[重量]シングル：約5.9kg、セミダブル：約7.1kg、ダブル：約8.4kg

[発売日]2025年10月24日

[販売店]

・公式EC：https://gokumin.co.jp/products/sp-khpm-wh-s-01

・Amazon：https://amzn.asia/d/f4zbyTS（シングル、ホワイト×ネイビー）

・ヤフーショッピング：https://item.rakuten.co.jp/gokumin/sp-khpm/

・楽天市場：https://item.rakuten.co.jp/gokumin/sp-khpm/

「SIMPLE 高反発ストレートマットレス」について

【薄型なのでお手持ちの寝具と併用、丸めて収納可能】

厚さ5cmのストレートタイプは、190Nの高反発ウレタンを使用。布団やマットレスの上に重ねるだけで底付き感を解消し、自然な寝姿勢をキープします。軽量で扱いやすく、2本の固定バンド付きで丸めて留められる設計。使わない時はコンパクトに収納できます。表地には肌触りの良いニット生地を採用し、裏地は通気性の高いメッシュ生地を採用しました。抗菌・防臭加工で清潔な眠りをキープします。

【体圧分散に優れた高反発マットレスで、朝まで快眠】

190Nの硬めの設計で体の沈み込みを防ぎ、理想的な寝姿勢をサポート。高反発ウレタン（25D）が肩や腰をしなやかに支え、寝返りもスムーズに。体圧を均一に分散することで血液やリンパの循環を促し、全身をリラックス状態へ導きます。ほどよい密度で耐久性にも優れ、毎日の使用に最適な快適マットレスです。

製品情報

【SIMPLE 高反発ストレートマットレス】

[価格]シングル：9,980円、セミダブル：11,998円、ダブル：13,998円

[サイズ]シングル：97×195×5cm、セミダブル：120×195×5cm、

ダブル：140×195×5cm

[カラー] 、ホワイト×ネイビー、ライトグレー×チャコールグレー

[重量]シングル：約3.4kg、セミダブル：約4.2kg、ダブル：約4.6kg

[発売日]2025年10月24日

[販売店]

・公式EC：https://gokumin.co.jp/products/sp-khps-wh-s-01

・Amazon：https://amzn.asia/d/3B3OXEg（シングル、ホワイト×ネイビー）

・ヤフーショッピング：https://store.shopping.yahoo.co.jp/shuterlife/sp-khps-s-01.html

・楽天市場：https://item.rakuten.co.jp/gokumin/sp-khps/

シリーズ累計販売数 200万個 「GOKUMIN」とは

眠ることは、幸福な一日の始まりだから。

日本発の寝具ブランド「GOKUMIN」は、高品質な寝具をお求めやすい価格でご提供します。 おかげさまで「Amazon.co.jp 販売事業者アワード2023 最優秀賞」をはじめ、2年連続寝具ブランド部門三冠達成など受賞歴も多数。多くの方々から高い評価をいただいております。SDGsでも謳われる健康的で豊かな毎日を実現するために、これからも「選んでおけば間違いない」そう言われる商品を追求していきます。

「ひとが、つくる。ひとへ、つくる。」 心を込めて、つくり届ける会社です。

会社名：株式会社KURUKURU

代表者名：関沢 康寛

所在地：〒104-0061 東京都中央区銀座6-10-1

公式HP：https://www.kurukuru.co.jp