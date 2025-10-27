サロンオーナー向けオンラインセミナー「LINE×POSで自動リピート実現！知らないと損する仕組み化セミナー」│11月17日(月）20時開催

株式会社クラウドビューティ

株式会社クラウドビューティ（本社:大阪府大阪市／代表取締役：望月雅彦）は、11月17日(月)サロン経営においてLINE活用でお悩みの方に向けた無料セミナーを開催いたします。

11月17日(月）20時無料開催！



「お客様への情報配信が面倒」

「LINEを使いたいけど顧客情報がバラバラ」

「配信しても効果が見えない」

といった課題は、顧客管理の仕組み化不足が原因かもしれません。

この課題を解決するのが、POSとLINEの連動。

サロンの販促ツールとしても注目されるLINEが「つながるツール」から「売れるツール」に変わる仕組みを、実例を交えてわかりやすく解説します。

■美容室経営のエキスパートが講師として登壇

本セミナーでは、美容室コンサルタント 江崎江美 が、POSデータを活用してLINEでの自動フォローを実現する方法を、実例を交えて解説します。

江崎氏は理美容機器メーカーで14年間、POS導入後のサロンフォローに従事し、のべ3,500店舗以上の売上データを分析。2021年からはフリーのコンサルタントとして、首都圏のサロンとスタイリスト個人をサポートしています。2024年には指名客50名超を目指すスタイリスト向け「N50 Project」をスタート。

長年にわたりサロンの現場に寄り添いながら「売上アップ」「経営改善」を数多く成功に導いてきた、業界のエキスパートといえます。

机上の理論ではなく、実際の現場に基づいた具体的なアドバイスが得られるのが、このセミナー最大の魅力です！

江崎江美氏の公式Instagram

https://www.instagram.com/e.mina.o

こんな方におすすめ

◎手間いらずで「仕組み化」を導入したいサロンオーナー

◎LINEを使った自動フォローを実施したい方

◎既存顧客の再来率を高めたい方

◎データを活用した販促・売上アップの方法を知りたい方

■セミナー開催概要

開催日時：2025年11月17日（月）20:00～21:00

開催形式：ZOOMオンライン

講師：江崎江美（美容室コンサルタント）

参加費：無料

対象：美容室・エステ・ネイル・アイ・リラクなど、美容サロンオーナー様

お申込み

https://beauty-pos.jp/knowledge-reason/20251117/

LINE×POSの連携で、顧客フォローの精度を上げ、売上アップを実現したい方は、ぜひご参加ください。

クラウドビューティについて

株式会社クラウドビューティ [CLOUD BEAUTY Inc.]

代表者：代表取締役 望月雅彦

資本金：311,763,278円（資本準備金他含む）

本社所在地：大阪府大阪市中央区南本町2-2-9 辰野南本町ビル6階

設立：1999年6月1日

URL：https://cloudbeauty.co.jp/

当社は「美を生み出す人たちと共に、未来をつくる」をスローガンに、美容サロンや美容業界で活躍する方々を支援する総合プラットフォームを目指しています。