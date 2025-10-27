天然生薬配合の「笑のゆ 午」2025年11月26日（いい風呂の日）に発売

株式会社亀田利三郎薬舗

古くから愛される家庭薬「六神丸」でおなじみの京都・亀田利三郎薬舗は、誰もが簡単に続けられる＜入浴＞という健康法をおすすめしています。

『夏は暑く、冬は寒い』京都の季節に対する知恵と、老舗医薬品メーカーの技術で、体の芯まであたため、ストレスを和らげる。そのための薬湯が、天然生薬配合の「天然漢方スパハーブ」です。生薬たっぷりのお湯にゆっくり浸かり、その日の疲れをリセット、あるいはすっきりと1日を始めるための朝風呂にも。

天然漢方スパハーブは、生薬を十分に楽しんでいただくため、不織布の中に生薬のみが入ったスタイル。ケミカルなものは一切入っておりませんので、安心してお使いいただけます。

今年も、限定品「笑のゆ 午」を＜いい風呂の日＞11月26日に発売いたします。ギフト用にお使いいただきやすく、2包が箱に入ったパッケージで、2026年の干支・午を地模様にあしらったデザインで、年末のスモールギフト、御年賀にもぴったりです。

「笑のゆ 午」は、＜シナモン＞と＜クローブ＞2種入りで、どちらにも小豆を使用。

日本では昔から小豆の赤い色が邪気を祓うと信じられており、今でもお祝いの席にお赤飯が欠かせないのは、それ故です。また、小豆は漢方では赤小豆（セキショウズ）と呼ばれ、解毒・利尿作用に加え、美肌効果も高いとされています。

商品名 笑のゆ 午 （2025年11月26日発売開始、2026年限定品）

笑のゆ午には小豆をはじめとした生薬がたっぷり

定価 1,320円（税込）1セット／2個入り（シナモン×１、クローブ×１）

配合成分

【シナモン】小豆、桂皮（ケイヒ）、当帰（トウキ）、 川芎（センキュウ）、 陳皮（チンピ）、艾草（ヨモギ） 【クローブ】小豆、丁子（チョウジ）、当帰、川芎、艾草

笑のゆ午 2025年11月26日発売

■製品に関するお問い合わせ先■

株式会社 亀田利三郎薬舗 TEL075-462-1640

〒603-8322 京都市北区平野宮本町95

https://www.kameroku.co.jp

青龍ゆ、朱雀ゆ、騰蛇ゆ、白虎ゆ、玄武ゆ、勾陳ゆ660円～792円大正元年以来100年ぶりの新製品 天然漢方スパハーブ 六神シリーズ

伝承薬「六神丸」でおなじみの亀田利三郎薬舗が、老舗の知恵で開発したご家庭で簡単に薬湯で体をいやすスパハーブです。東西南北天地になぞられた6種類。季節に合わせるも良し、体調に合わせるも良し、香料や添加物を含まない安心したお風呂で、健康維持に、もちろん美容にも。