「AKTIO アンダーエイジ・ビーチバレーボール・アカデミー」vol.12を開催しました

株式会社アクティオ

総合建設機械レンタルの株式会社アクティオ(本社：東京都中央区日本橋、代表取締役社長兼COO：小沼直人、以下アクティオ)は、ビーチバレースタイルが主催する、部活動でビーチバレーボールに取り組む中・高校生を対象にしたイベント「AKTIO アンダーエイジ・ビーチバレーボール・アカデミー」に冠協賛をしております。今回で12回目となるアカデミーを2025年10月18日（土）に栃木県足利市の競馬場跡地芝生広場内多目的サンドコートで開催いたしました。

アクティオは「ジャパンビーチバレーボールツアー2025」のツアーオフィシャルスポンサーおよび学生全日本選手権「アクティオ杯 ビーチバレージャパンカレッジ2025 JVA第37回全日本ビーチバレーボール大学選手権大会」の冠協賛や、「アクティオワイルドカード」制度など、学生大会からプロ大会まで幅広く協賛し、日本のビーチバレーボール界の発展に貢献をしてきました。

今回の「AKTIO アンダーエイジ・ビーチバレーボール・アカデミー」vol.12では、現役のプロビーチバレーボール選手とプロコーチが、部活動でビーチバレーボールやインドアのバレーボールに取り組む中学生・高校生を対象に、試合での戦略や戦術、コンビネーション、勝利への考え方などについて実践形式で指導を行いました。練習試合を通じ、プロから直接アドバイスを受けることで参加した生徒達にとって貴重な経験となりました。

アクティオは、ビーチバレーボールへのスポーツ協賛を通じて、日本における若者のチャレンジする場を広げ、世界に飛躍していく人材育成や挑戦する機会を作っていきます。

AKTIO アンダーエイジ・ビーチバレーボール・アカデミーvol.12の様子（写真/ビーチバレースタイル）

アクティオは、今後もスポーツを通じて豊かな社会に貢献する活動を続けてまいります。

■参加した学生のコメント

プロのビーチバレーボール選手から直接指導を受け、色々と学ぶことができて有意義な時間でした。アタックの打ち方やレシーブの構え方などを教えてもらい、最初はうまく出来なかったのですが、講師の方が優しく丁寧にアドバイスをしてくれたおかげで、だんだんと出来るようになりました。

■講師のコメント

■当日の様子

■「AKTIO アンダーエイジ・ビーチバレーボール・アカデミー」vol.12概要

■ビーチバレーボールとは

ビーチバレーボールは、屋外の砂の上に16m×8mのコートを設置し、1チーム2人が裸足でバレー ボールを行う競技です。3セットマッチで、第1、2セットは21点、第3セットは15点、2セット先取したチームが勝ちとなります（タイブレークの場合は2点差がつくまで）。

1996年アトランタオリンピックから正式種目になり、エキサイティングでエンターテインメント性の高い競技性が数多くの観衆を魅了しています。