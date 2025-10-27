世界ダイヤモンド丸鋸市場調査：2031年までCAGR3.3%で成長予測
「グローバルダイヤモンド丸鋸のトップ会社の市場シェアおよびランキング 2025」-YH Researchが包括的分析レポートを公開
（発行日：2025年10月27日）
本報告書では、世界市場におけるダイヤモンド丸鋸の構造、成長性、技術革新の動向、および主要な参入企業の戦略的ポジションと市場競争の動向を分析することにより、当該分野の核心的な特徴を包括的に明らかにしています。ダイヤモンド丸鋸市場の定義・分類・用途別の特性を起点とし、産業バリューチェーン全体における位置づけやコスト構造、製造工程にも触れながら、業界の全体像を立体的に捉えています。また、政策環境やマクロ経済の変動が与える影響についても具体的な視点を提供します。
【レポートの主な構成】
◆ ダイヤモンド丸鋸とは
ダイヤモンド円鋸は、研磨材として単結晶ダイヤモンドを使用する切断工具です。高速回転するダイヤモンドソーブレードによって切断対象物を研削・切断し、作業を完了します。ダイヤモンド円鋸は主に、ダイヤモンド円鋸刃、駆動装置（油圧モーターや電動モーターなど）、および必要に応じて冷却・切りくず除去システムで構成されています。
作業時には、駆動装置によってダイヤモンド鋸刃が高速回転し、ダイヤモンド粒子の研削作用を利用して、石材、鉄筋コンクリートなどの硬い材料を切断します。ダイヤモンド円鋸は、石材加工、建設、運輸、地質探査などの分野で広く使用されています。石材加工では、粗石材を一定の厚さの板材に切断するために使用され、建設分野では鉄筋コンクリートなどの構造材料の切断に利用されます。また、地質探査では、岩石採取などの作業に使用されます。
◆ ダイヤモンド丸鋸市場規模
YH Researchの最新調査によると、世界のダイヤモンド丸鋸市場は、2024年の825百万米ドルから2025年には851百万米ドルへと拡大し、2031年には1033百万米ドルに達すると予測されています。この間、CAGR（年平均成長率）は3.3%％と推計されています。
◆ ダイヤモンド丸鋸市場区分
本レポートでは、市場の理解を深めるため、以下の4つの視点から構成されています：
企業別分析：（Diamond WireTec、 Leitz、 KANEFUSA、 Jining Qingke Machinery、 Shandong Changjun Machinery Manufacturing、 Shandong Tianlai Machinery Equipment、 Henan Xinmai Machinery Equipment、 Laizhou Oulite Machinery、 Shandong Deou Heavy Industry Machinery、 Shandong Paixin Heavy Industry Machinery、 Ningxia Yinglite Chemical、 Jining Sao Machinery、 Jiesheng Hydraulic Equipment、 Shanxi Wanze Jinda Machinery Manufacturing、 Shandong Aolian Machinery、 Jining Situorike Engineering Machinery、 Shandong Huada Machinery、 Shandong Zhuojie Machinery、 Jining Huasheng Kangda Machinery Equipment、 Shandong Ouke Machinery Equipment、 Shanxi Wanze Yugong Machinery Manufacturing）
企業ごとに、売上高、市場シェア、供給エリア、製品ライン、技術提携の有無などを評価。ランキング形式で主要プレイヤーの実力差を可視化しています。
製品タイプ別分析：（Multi-piece、 Single-piece）
製品別に価格帯・販売数量・市場浸透率を比較。カテゴリー別の成長ポテンシャルも提示しています。
