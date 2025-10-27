世界のAIチップセット用高帯域幅メモリ（HBM）市場成長率：2031年までに68.2%に達する見込み
2025年10月27日に、QYResearch株式会社（所在地：東京都中央区）は、「AIチップセット用高帯域幅メモリ（HBM）―グローバル市場シェアとランキング、全体の売上と需要予測、2025～2031」の最新調査レポートを発表しました。本レポートでは、AIチップセット用高帯域幅メモリ（HBM）市場の動向を深く掘り下げ、売上、販売量、価格推移、市場シェア、主要企業のランキングなどを包括的に分析しています。さらに、地域別、国別、製品タイプ別、用途別の市場動向を整理し、2020年から2031年までの市場動向に基づく成長予測を掲載しています。本調査では、定量データに加え、競争環境の変化や企業の成長戦略を読み解くための定性的な分析も行い、業界関係者がより戦略的な意思決定を行えるよう支援しています。
１．AIチップセット用高帯域幅メモリ（HBM）市場規模
AIチップセット用高帯域幅メモリ（HBM）の世界市場規模は2024年に3816百万米ドルと推定され、2025年には6158百万米ドルに達すると予測されています。さらに、2025年から2031年まで年平均成長率（CAGR）68.2%で成長すると予測されています。この成長により、2031年には市場規模が139450百万米ドルに達すると見込まれています。
AIチップセット用高帯域幅メモリ（HBM）は、AI演算やデータセンター向けGPU・ASICなどに搭載される次世代DRAMであり、高速なデータ転送と低消費電力を両立する。複数のDRAMダイを垂直方向に積層し、シリコン貫通ビア（TSV）で接続する構造により、大容量データの同時処理を実現する。AI推論・学習タスクにおいてメモリ帯域が演算性能を左右するため、HBMはNVIDIAやAMD、Samsung、SK hynixなどの主要メーカーが戦略的開発を進めている。生成AIや自動運転、5G通信、量子計算向けの応用が拡大しており、半導体業界におけるキーテクノロジーとして重要性を高めている。
２．AIチップセット用高帯域幅メモリ（HBM）市場の分類と主要企業
主要企業の市場シェア
AIチップセット用高帯域幅メモリ（HBM）市場の主要企業には、以下の企業が含まれます：SK Hynix、 Samsung、 Micron Technology、 CXMT、 Wuhan Xinxin
本レポートでは、これらの企業の販売量、売上、市場シェアなどを詳細に分析し、業界の最新動向を明らかにしています。
製品別・用途別市場分類
AIチップセット用高帯域幅メモリ（HBM）市場は、以下のセグメントに分類されます。
製品別：HBM2、 HBM2E、 HBM3、 HBM3E、 Others
用途別：Servers、 Networking Products、 Consumer Products、 Others
また、本レポートでは地域別の市場動向についても詳しく分析しています。
地域別市場分析
以下の主要地域・国ごとの市場規模、成長率、需要動向を詳しく解説します。
北米：アメリカ、カナダ
ヨーロッパ：ドイツ、フランス、イギリス、イタリア、ロシア、その他のヨーロッパ地域
アジア太平洋地域：中国、日本、韓国、東南アジア、インド、オーストラリア、その他のアジア太平洋地域
ラテンアメリカ：メキシコ、ブラジル、その他のラテンアメリカ地域
中東・アフリカ：トルコ、サウジアラビア、アラブ首長国連邦、その他の中東及びアフリカ地域
本レポートは、企業がAIチップセット用高帯域幅メモリ（HBM）市場の最新動向と将来展望を理解し、戦略的意思決定を支援するために不可欠な情報資料となっている。
【レポートの詳細内容・無料サンプルお申込みはこちら】
https://www.qyresearch.co.jp/reports/1560675/high-bandwidth-memory--hbm--for-ai-chipsets
１．AIチップセット用高帯域幅メモリ（HBM）市場規模
AIチップセット用高帯域幅メモリ（HBM）の世界市場規模は2024年に3816百万米ドルと推定され、2025年には6158百万米ドルに達すると予測されています。さらに、2025年から2031年まで年平均成長率（CAGR）68.2%で成長すると予測されています。この成長により、2031年には市場規模が139450百万米ドルに達すると見込まれています。
AIチップセット用高帯域幅メモリ（HBM）は、AI演算やデータセンター向けGPU・ASICなどに搭載される次世代DRAMであり、高速なデータ転送と低消費電力を両立する。複数のDRAMダイを垂直方向に積層し、シリコン貫通ビア（TSV）で接続する構造により、大容量データの同時処理を実現する。AI推論・学習タスクにおいてメモリ帯域が演算性能を左右するため、HBMはNVIDIAやAMD、Samsung、SK hynixなどの主要メーカーが戦略的開発を進めている。生成AIや自動運転、5G通信、量子計算向けの応用が拡大しており、半導体業界におけるキーテクノロジーとして重要性を高めている。
２．AIチップセット用高帯域幅メモリ（HBM）市場の分類と主要企業
主要企業の市場シェア
AIチップセット用高帯域幅メモリ（HBM）市場の主要企業には、以下の企業が含まれます：SK Hynix、 Samsung、 Micron Technology、 CXMT、 Wuhan Xinxin
本レポートでは、これらの企業の販売量、売上、市場シェアなどを詳細に分析し、業界の最新動向を明らかにしています。
製品別・用途別市場分類
AIチップセット用高帯域幅メモリ（HBM）市場は、以下のセグメントに分類されます。
製品別：HBM2、 HBM2E、 HBM3、 HBM3E、 Others
用途別：Servers、 Networking Products、 Consumer Products、 Others
また、本レポートでは地域別の市場動向についても詳しく分析しています。
地域別市場分析
以下の主要地域・国ごとの市場規模、成長率、需要動向を詳しく解説します。
北米：アメリカ、カナダ
ヨーロッパ：ドイツ、フランス、イギリス、イタリア、ロシア、その他のヨーロッパ地域
アジア太平洋地域：中国、日本、韓国、東南アジア、インド、オーストラリア、その他のアジア太平洋地域
ラテンアメリカ：メキシコ、ブラジル、その他のラテンアメリカ地域
中東・アフリカ：トルコ、サウジアラビア、アラブ首長国連邦、その他の中東及びアフリカ地域
本レポートは、企業がAIチップセット用高帯域幅メモリ（HBM）市場の最新動向と将来展望を理解し、戦略的意思決定を支援するために不可欠な情報資料となっている。
【レポートの詳細内容・無料サンプルお申込みはこちら】
https://www.qyresearch.co.jp/reports/1560675/high-bandwidth-memory--hbm--for-ai-chipsets