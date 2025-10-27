可視光メタレンズの市場規模、2031年に388百万米ドルに達する見込み
2025年10月27日、QYResearch株式会社（所在地：東京都中央区）は、「可視光メタレンズ―グローバル市場シェアとランキング、全体の売上と需要予測、2025～2031」に関する最新の市場調査レポートを発表しました。本レポートは、可視光メタレンズの世界市場における売上規模、販売数量、価格動向、市場シェア、主要企業のポジショニングなどを網羅的に分析したものです。地域別・国別の市場構造に加え、製品タイプ別および用途別のセグメントに基づく詳細なデータを提供しています。
また、2020年から2031年までの過去および将来の市場トレンドをもとに、今後の成長可能性や市場機会を予測しています。さらに、定量的データのみならず、競争環境の変化、参入企業の戦略動向、業界の課題と展望についての定性的なインサイトも収録されており、意思決定や事業戦略の立案に役立つ内容となっています。
1.可視光メタレンズとは
可視光メタレンズは、従来のガラスレンズに代わる超薄型光学素子であり、ナノメートルスケールの構造体（メタサーフェス）によって光の波面を自在に制御する。従来の屈折原理ではなく、微細構造が光の位相・振幅・偏光を調整し、単一平面上で多波長の光を高精度に集光・成像する。これにより、光学系の小型化・軽量化が可能となり、スマートフォンカメラ、AR/VRデバイス、医療用内視鏡、顕微鏡光学などへの応用が急速に進む。特に可視光領域での高効率化技術は、製造工程の微細加工技術や材料設計の進展とともに発展しており、メタオプティクス市場の中核技術として注目を集めている。
2.可視光メタレンズ市場規模と成長率
可視光メタレンズの世界市場は、2024年に約10.6百万米ドルと推定されており、2025年には17百万米ドルに達する見通しです。今後は、2025年から2031年にかけて年平均成長率（CAGR）68.3%で成長し、2031年には約388百万米ドル規模に拡大すると予測されています。
3.可視光メタレンズ市場セグメンテーション分析
製品カテゴリ別の市場構造：Collimating Lens、 Coupling Lens、 Others
製品タイプごとに、過去から現在までの売上推移、市場規模、販売数量、価格変動を分析。各カテゴリの特性や成長トレンドに加え、競争環境や技術革新の影響などを考慮し、将来的な注目分野を明らかにします。
用途別の市場ニーズと拡大傾向：Consumer Electronics、 Automotive Electronics、 Industrial、 Medical、 Others
各用途における需要動向、市場浸透率、成長性などを詳細に調査します。産業別・業務別に求められる機能性や活用範囲を明示し、用途に応じた戦略的アプローチを導き出します。
主要企業の競争戦略・ポジショニング：Shenzhen Metalenx Technology Co., Ltd、 shphotonics、 Hangzhou Najing Technology、 NIL Technology （NILT）、 Moxtek
主要参入企業の戦略、市場シェア、主力製品、競争優位性について詳しく分析しています。また、各社の事業展開や今後の市場ポジショニングの変化についても考察します。
地域別の成長ポテンシャルと市場環境：北米、アジア太平洋、ヨーロッパ、ラテンアメリカ、中東・アフリカ
地域における可視光メタレンズ市場の規模、経済状況、規制動向、産業インフラを踏まえ、地域ごとのビジネス展開における機会とリスクを包括的に分析します。
【レポート内容の確認＆無料サンプル取得はこちら】
https://www.qyresearch.co.jp/reports/1560000/visible-light-metalens
4.【総目次】
第1章：市場概況とトレンド分析
また、2020年から2031年までの過去および将来の市場トレンドをもとに、今後の成長可能性や市場機会を予測しています。さらに、定量的データのみならず、競争環境の変化、参入企業の戦略動向、業界の課題と展望についての定性的なインサイトも収録されており、意思決定や事業戦略の立案に役立つ内容となっています。
1.可視光メタレンズとは
可視光メタレンズは、従来のガラスレンズに代わる超薄型光学素子であり、ナノメートルスケールの構造体（メタサーフェス）によって光の波面を自在に制御する。従来の屈折原理ではなく、微細構造が光の位相・振幅・偏光を調整し、単一平面上で多波長の光を高精度に集光・成像する。これにより、光学系の小型化・軽量化が可能となり、スマートフォンカメラ、AR/VRデバイス、医療用内視鏡、顕微鏡光学などへの応用が急速に進む。特に可視光領域での高効率化技術は、製造工程の微細加工技術や材料設計の進展とともに発展しており、メタオプティクス市場の中核技術として注目を集めている。
2.可視光メタレンズ市場規模と成長率
可視光メタレンズの世界市場は、2024年に約10.6百万米ドルと推定されており、2025年には17百万米ドルに達する見通しです。今後は、2025年から2031年にかけて年平均成長率（CAGR）68.3%で成長し、2031年には約388百万米ドル規模に拡大すると予測されています。
3.可視光メタレンズ市場セグメンテーション分析
製品カテゴリ別の市場構造：Collimating Lens、 Coupling Lens、 Others
製品タイプごとに、過去から現在までの売上推移、市場規模、販売数量、価格変動を分析。各カテゴリの特性や成長トレンドに加え、競争環境や技術革新の影響などを考慮し、将来的な注目分野を明らかにします。
用途別の市場ニーズと拡大傾向：Consumer Electronics、 Automotive Electronics、 Industrial、 Medical、 Others
各用途における需要動向、市場浸透率、成長性などを詳細に調査します。産業別・業務別に求められる機能性や活用範囲を明示し、用途に応じた戦略的アプローチを導き出します。
主要企業の競争戦略・ポジショニング：Shenzhen Metalenx Technology Co., Ltd、 shphotonics、 Hangzhou Najing Technology、 NIL Technology （NILT）、 Moxtek
主要参入企業の戦略、市場シェア、主力製品、競争優位性について詳しく分析しています。また、各社の事業展開や今後の市場ポジショニングの変化についても考察します。
地域別の成長ポテンシャルと市場環境：北米、アジア太平洋、ヨーロッパ、ラテンアメリカ、中東・アフリカ
地域における可視光メタレンズ市場の規模、経済状況、規制動向、産業インフラを踏まえ、地域ごとのビジネス展開における機会とリスクを包括的に分析します。
【レポート内容の確認＆無料サンプル取得はこちら】
https://www.qyresearch.co.jp/reports/1560000/visible-light-metalens
4.【総目次】
第1章：市場概況とトレンド分析