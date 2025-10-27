『ドラゴンポーカー』公式Xで「12.5周年記念！フォロー＆リポストキャンペーン」を10月27日（月）より開催！13周年目前！ドラポグッズ当たる！
株式会社アソビズム（本社：東京都千代田区、代表取締役：大手智之）は、App Store・Google Playにて好評配信中のリアルタイム合体カードバトル『ドラゴンポーカー』の12.5周年目を記念して、「12.5周年記念！フォロー＆リポストキャンペーン」を2025年10月27日（月）より実施することをお知らせいたします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000332736&id=bodyimage1】
おかげさまで『ドラゴンポーカー』は、2025年5月に12周年を迎え、来年5月にサービス開始13周年を迎えます。それを記念し、「12.5周年記念！フォロー＆リポストキャンペーン」を実施いたします。対象ポストをリポストまたはハッシュタグをつけて引用リポストいただいた方の中から抽選で豪華賞品をプレゼント！たくさんのご参加お待ちしています！
「12.5周年記念！フォロー＆リポストキャンペーン」開催！
『ドラゴンポーカー』公式Xアカウント（@DragonPoker_aso）が投稿したキャンペーン対象ポストをリポスト、ハッシュタグ「#ドラポ次は13周年」をつけて引用リポストしていただいた方の中から抽選で「ドラポグッズセット」をプレゼント！さらに、リポストしていただいた方の中から抽選で「Amazonギフト券500円分」をプレゼントいたします。奮ってご参加ください！
■開催期間
2025年10月27日（月）ポスト後 ～ 11月3日（月・祝）11:59まで
【参加方法】
（1）『ドラゴンポーカー』公式Xアカウント（@DragonPoker_aso）をフォロー
（2）『ドラゴンポーカー』公式Xアカウントが投稿するキャンペーン対象ポストをリポスト、またはハッシュタグ「＃ドラポ次は13周年」をつけて引用リポスト
※リポストはXの公式リポスト機能を使用してください
【賞品】
◇引用リポスト賞：ドラポグッズセット 10名様
◇リポスト賞：Amazonギフト券500円分 10名様
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000332736&id=bodyimage2】
【賞品発送予定】
2025年11月頃（予定）
【当選発表】
厳正な抽選の上、当選された方には『ドラゴンポーカー』公式アカウントからフォローを行い、Xのダイレクトメッセージにてご連絡いたします。当選発表は、ダイレクトメッセージの当選連絡をもって代えさせていただきます。
※アカウントのフォローを外されていますと、当選連絡が出来なくなりますのでご注意ください
【応募要項】
応募要項などについては、下記特設ページをご確認ください。
◆『12.5周年記念！フォロー＆リポストキャンペーン』
https://www.asobism.co.jp/social/dragonpoker/news/251027.html
＜基本情報＞
■タイトル：ドラゴンポーカー
■App Store：https://itunes.apple.com/jp/app/doragonpoka/id572233872?mt=8
■Google Play：https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.asobism.drapoker
■ジャンル：リアルタイム合体カードバトルRPG
■価 格：基本無料（アイテム課金制）
■対応OS：iOS/Android
■公式サイト：https://www.asobism.co.jp/social/dragonpoker/
■公式X：https://x.com/DragonPoker_aso
■iOS配信日：2013年5月17日（金）
■Android配信日：2013年12月18日（水）
■コピーライト表記：（C） 2013 Asobism Co., Ltd.
＜会社概要＞
■会社名 株式会社アソビズム
■代表者 代表取締役 大手智之
■資本金 10,000,000円
■設 立 2005年12月6日
■所在地 〒100-0005 東京都千代田区丸の内3-3-1 新東京ビル4F
■TEL 03-6551-2813
■FAX 03-6551-2692
■URL https://www.asobism.co.jp/
■Email press@asobism.co.jp
■事業内容 ゲームの企画・開発/携帯サイトの企画・開発・運営/アソビコンサルティング業務
配信元企業：株式会社アソビズム
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000332736&id=bodyimage1】
おかげさまで『ドラゴンポーカー』は、2025年5月に12周年を迎え、来年5月にサービス開始13周年を迎えます。それを記念し、「12.5周年記念！フォロー＆リポストキャンペーン」を実施いたします。対象ポストをリポストまたはハッシュタグをつけて引用リポストいただいた方の中から抽選で豪華賞品をプレゼント！たくさんのご参加お待ちしています！
「12.5周年記念！フォロー＆リポストキャンペーン」開催！
『ドラゴンポーカー』公式Xアカウント（@DragonPoker_aso）が投稿したキャンペーン対象ポストをリポスト、ハッシュタグ「#ドラポ次は13周年」をつけて引用リポストしていただいた方の中から抽選で「ドラポグッズセット」をプレゼント！さらに、リポストしていただいた方の中から抽選で「Amazonギフト券500円分」をプレゼントいたします。奮ってご参加ください！
■開催期間
2025年10月27日（月）ポスト後 ～ 11月3日（月・祝）11:59まで
【参加方法】
（1）『ドラゴンポーカー』公式Xアカウント（@DragonPoker_aso）をフォロー
（2）『ドラゴンポーカー』公式Xアカウントが投稿するキャンペーン対象ポストをリポスト、またはハッシュタグ「＃ドラポ次は13周年」をつけて引用リポスト
※リポストはXの公式リポスト機能を使用してください
【賞品】
◇引用リポスト賞：ドラポグッズセット 10名様
◇リポスト賞：Amazonギフト券500円分 10名様
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000332736&id=bodyimage2】
【賞品発送予定】
2025年11月頃（予定）
【当選発表】
厳正な抽選の上、当選された方には『ドラゴンポーカー』公式アカウントからフォローを行い、Xのダイレクトメッセージにてご連絡いたします。当選発表は、ダイレクトメッセージの当選連絡をもって代えさせていただきます。
※アカウントのフォローを外されていますと、当選連絡が出来なくなりますのでご注意ください
【応募要項】
応募要項などについては、下記特設ページをご確認ください。
◆『12.5周年記念！フォロー＆リポストキャンペーン』
https://www.asobism.co.jp/social/dragonpoker/news/251027.html
＜基本情報＞
■タイトル：ドラゴンポーカー
■App Store：https://itunes.apple.com/jp/app/doragonpoka/id572233872?mt=8
■Google Play：https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.asobism.drapoker
■ジャンル：リアルタイム合体カードバトルRPG
■価 格：基本無料（アイテム課金制）
■対応OS：iOS/Android
■公式サイト：https://www.asobism.co.jp/social/dragonpoker/
■公式X：https://x.com/DragonPoker_aso
■iOS配信日：2013年5月17日（金）
■Android配信日：2013年12月18日（水）
■コピーライト表記：（C） 2013 Asobism Co., Ltd.
＜会社概要＞
■会社名 株式会社アソビズム
■代表者 代表取締役 大手智之
■資本金 10,000,000円
■設 立 2005年12月6日
■所在地 〒100-0005 東京都千代田区丸の内3-3-1 新東京ビル4F
■TEL 03-6551-2813
■FAX 03-6551-2692
■URL https://www.asobism.co.jp/
■Email press@asobism.co.jp
■事業内容 ゲームの企画・開発/携帯サイトの企画・開発・運営/アソビコンサルティング業務
配信元企業：株式会社アソビズム
プレスリリース詳細へ