こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
石焼きハンバーグ&ステーキ「ストーンバーグ」ラゾーナ川崎店 ハンバーグで世界旅行！「2025ワールドハンバーグキャンペーン」第4弾 ～イギリス～
ローストビーフやフィッシュ＆チップスなど、イギリスの代表料理が登場
第4弾 イギリスメニュー販売期間：2025年11月4日（火）～12月28日（日）
独自のレシピで俵型に形成したビーフ100％の石焼きハンバーグとステーキが自慢の「ストーンバーグ」のラゾーナ川崎店では、創業20年を記念した企画として、2か月ごと1年を通じて世界各国・地域をイメージしたハンバーグコンボとアペタイザー、デザートを販売する「2025ワールドハンバーグキャンペーン」を開催中です。
キャンペーン第4弾となる11月4日（火）から12月28日（日）の期間は、イギリスをテーマに、ブラウンソースをかけたハンバーグとイギリスの定番料理・ローストビーフを組み合わせた「ブリティッシュ サンデーローストプレート」のほか、「フィッシュ＆チップス」、「スコーンとイチゴのストーンアイス」をご用意し、お客様をお迎えします。
「ストーンバーグ」といえば、肉のジューシーな旨味と香りが楽しめる、独自のレシピによって焼き上げたビーフ100％のハンバーグが人気。
「ブリティッシュ サンデーローストプレート」は、赤ワインとバターの香りが引き立つ、まろやかでコクのあるブラウンソースをかけた当店自慢のハンバーグと、イギリスを代表する料理の一つであるローストビーフとの贅沢コンボプレートです。お好みでホースラディッシュソース、ヨークシャープディングと一緒にお召し上がりください。
ハンバーグは石焼きハンバーグ、粗びきハンブルグの2種類からお選びいただけます。ぜひ今回のテーマに合わせて用意した、ローストした麦芽やコーヒーのようなニュアンスと程よい苦味と甘味のバランス、クリーミーな口当たりが楽しめる黒ビール「ドラフトギネス」（880円・税込）とあわせてどうぞ。
これに加え、イギリスの代名詞（？）ともいえる、特製の衣をまとわせ、外はサクッと、中はふっくらに揚げた白身魚を、相性抜群のタルタルソースで楽しむ「フィッシュ＆チップス」をご用意。デザートには、冷たい石の器にバニラアイスクリームをベースに英国伝統のスコーンとイチゴ、チョコチップ、キャラメルソースをトッピング、練りこんで食べる「スコーンとイチゴのストーンアイス」を提供します。
「2025ワールドハンバーグキャンペーン」 第4弾メニュー 販売概要
◇ 販売期間：
2025年11月4日（火）～12月28日（日）
◇ 販売商品：
「ブリティッシュ サンデーローストプレート」
価格 … 石焼きハンバーグ 2,980円（税込）／粗びきハンブルグ 3,380円（税込）
「フィッシュ＆チップス」
価格 … 980円（税込）
「スコーンとイチゴのストーンアイス」
価格 … 780円（税込）
石焼きハンバーグ&ステーキ「ストーンバーグ」ラゾーナ川崎店
「2025ワールドハンバーグキャンペーン」 開催概要
◇ 開催期間：
2025年5月7日（水）～2026年4月30日（木）
◇ 内容：
2か月毎1年を通じ世界各国・地域をイメージしたハンバーグコンボ、アペタイザー、デザートを販売
◇ 開催店舗：
石焼きハンバーグ&ステーキ「ストーンバーグ」 ラゾーナ川崎店
神奈川県川崎市幸区堀川町72-1 ラゾーナ川崎プラザ4F／TEL 044-874-8408
◇ ホームページ：
https://stoneburg.jp/
石焼きハンバーグ&ステーキ「ストーンバーグ」 概要
独自のレシピで俵型に形成し、石盤にのせて焼き上げるビーフ100％のハンバーグとステーキが自慢のレストラン。このほか、チキングリル、海老フライ、各種アペタイザーやサラダなど、豊富なメニューを取り揃え、学生さんからご家族、ご年配の方まで、幅広いお客様にカジュアルにお楽しみいただいています。
看板メニューは、柔らかく、とろけるようにスーッと食べられてしまう、今までにない食感が魅力の俵型「石焼きハンバーグ」。チャコールで外側に焼き目がいれられたハンバーグを熱した石盤にのせ、お客様の目の前でカット。しっかり焼き上げて召し上がっていただきます。ボリューム感あるハンバーグの見た目のインパクト、肉の焼ける音、ソースの香りが食欲をそそります。表面はカリカリ、中はふゎっとしたやわらかい独特な食感と、ジューシーなお肉の旨味を存分にお楽しみいただける自慢の一品です。
本件に関するお問合わせ先
【本件に関する報道関係者からのお問合せ先】
株式会社 WDI JAPAN マーケティング部 TEL：03-3470-5307
広報：大林 ohbayashi@wdi.co.jp
関連リンク
WDI
https://www.wdi.co.jp/
WDI 広報お問合せフォーム
https://www.wdi.co.jp/contact/press
第4弾 イギリスメニュー販売期間：2025年11月4日（火）～12月28日（日）
独自のレシピで俵型に形成したビーフ100％の石焼きハンバーグとステーキが自慢の「ストーンバーグ」のラゾーナ川崎店では、創業20年を記念した企画として、2か月ごと1年を通じて世界各国・地域をイメージしたハンバーグコンボとアペタイザー、デザートを販売する「2025ワールドハンバーグキャンペーン」を開催中です。
キャンペーン第4弾となる11月4日（火）から12月28日（日）の期間は、イギリスをテーマに、ブラウンソースをかけたハンバーグとイギリスの定番料理・ローストビーフを組み合わせた「ブリティッシュ サンデーローストプレート」のほか、「フィッシュ＆チップス」、「スコーンとイチゴのストーンアイス」をご用意し、お客様をお迎えします。
「ストーンバーグ」といえば、肉のジューシーな旨味と香りが楽しめる、独自のレシピによって焼き上げたビーフ100％のハンバーグが人気。
「ブリティッシュ サンデーローストプレート」は、赤ワインとバターの香りが引き立つ、まろやかでコクのあるブラウンソースをかけた当店自慢のハンバーグと、イギリスを代表する料理の一つであるローストビーフとの贅沢コンボプレートです。お好みでホースラディッシュソース、ヨークシャープディングと一緒にお召し上がりください。
ハンバーグは石焼きハンバーグ、粗びきハンブルグの2種類からお選びいただけます。ぜひ今回のテーマに合わせて用意した、ローストした麦芽やコーヒーのようなニュアンスと程よい苦味と甘味のバランス、クリーミーな口当たりが楽しめる黒ビール「ドラフトギネス」（880円・税込）とあわせてどうぞ。
これに加え、イギリスの代名詞（？）ともいえる、特製の衣をまとわせ、外はサクッと、中はふっくらに揚げた白身魚を、相性抜群のタルタルソースで楽しむ「フィッシュ＆チップス」をご用意。デザートには、冷たい石の器にバニラアイスクリームをベースに英国伝統のスコーンとイチゴ、チョコチップ、キャラメルソースをトッピング、練りこんで食べる「スコーンとイチゴのストーンアイス」を提供します。
「2025ワールドハンバーグキャンペーン」 第4弾メニュー 販売概要
◇ 販売期間：
2025年11月4日（火）～12月28日（日）
◇ 販売商品：
「ブリティッシュ サンデーローストプレート」
価格 … 石焼きハンバーグ 2,980円（税込）／粗びきハンブルグ 3,380円（税込）
「フィッシュ＆チップス」
価格 … 980円（税込）
「スコーンとイチゴのストーンアイス」
価格 … 780円（税込）
石焼きハンバーグ&ステーキ「ストーンバーグ」ラゾーナ川崎店
「2025ワールドハンバーグキャンペーン」 開催概要
◇ 開催期間：
2025年5月7日（水）～2026年4月30日（木）
◇ 内容：
2か月毎1年を通じ世界各国・地域をイメージしたハンバーグコンボ、アペタイザー、デザートを販売
◇ 開催店舗：
石焼きハンバーグ&ステーキ「ストーンバーグ」 ラゾーナ川崎店
神奈川県川崎市幸区堀川町72-1 ラゾーナ川崎プラザ4F／TEL 044-874-8408
◇ ホームページ：
https://stoneburg.jp/
石焼きハンバーグ&ステーキ「ストーンバーグ」 概要
独自のレシピで俵型に形成し、石盤にのせて焼き上げるビーフ100％のハンバーグとステーキが自慢のレストラン。このほか、チキングリル、海老フライ、各種アペタイザーやサラダなど、豊富なメニューを取り揃え、学生さんからご家族、ご年配の方まで、幅広いお客様にカジュアルにお楽しみいただいています。
看板メニューは、柔らかく、とろけるようにスーッと食べられてしまう、今までにない食感が魅力の俵型「石焼きハンバーグ」。チャコールで外側に焼き目がいれられたハンバーグを熱した石盤にのせ、お客様の目の前でカット。しっかり焼き上げて召し上がっていただきます。ボリューム感あるハンバーグの見た目のインパクト、肉の焼ける音、ソースの香りが食欲をそそります。表面はカリカリ、中はふゎっとしたやわらかい独特な食感と、ジューシーなお肉の旨味を存分にお楽しみいただける自慢の一品です。
本件に関するお問合わせ先
【本件に関する報道関係者からのお問合せ先】
株式会社 WDI JAPAN マーケティング部 TEL：03-3470-5307
広報：大林 ohbayashi@wdi.co.jp
関連リンク
WDI
https://www.wdi.co.jp/
WDI 広報お問合せフォーム
https://www.wdi.co.jp/contact/press