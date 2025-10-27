¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖPR TIMES¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖPR TIMES¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
Â¿¤¯¤Î¤´»Ù±ç¤Ë´¶¼Õ¤ò¹þ¤á¤Æ¡£°ÀÐÅç¼«¼£²ñ¤Ø¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£ー´óÉÕ¤ò¼Â»Ü
³ô¼°²ñ¼Ò¡¡¥¹¥Úー¥¹¥¨¥¤¥¸
³ô¼°²ñ¼Ò¥¹¥Úー¥¹¥¨¥¤¥¸¡ÊËÜ¼Ò¡§¹Åç¸©¹Åç»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§µÈ²¬·û¼£¡Ë¤Ï¡¢·²È¯ÃÏ¿Ì¤ÇÈï³²¤ò¼õ¤±¤¿¼¯»ùÅç¸©½½ÅçÂ¼¡¦°ÀÐÅç¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÈÎÇä¤·¤¿¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£ーT¥·¥ã¥Ä¤Î¼ý±×¤Î°ìÉô¤ò¡¢°ÀÐÅç¼«¼£²ñ¤Ø´óÉÕ¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤´Êó¹ð¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ´ë²è¤Ç¤Ï¡¢2025Ç¯7·î25Æü～8·î17Æü¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¤Ë¹ç·×980Ëç¤òÈÎÇä¤·¡¢1Ëç¤Ë¤Ä¤1,000±ß¤ò´óÉÕ¶â¤È¤·¤Æ·×¾å¡£Áí³Û980,000±ß¤ò´óÉÕ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡Ê2025Ç¯10·îÃæ¤Ë¼Â»ÜÍ½Äê¡Ë¡£
Â¿¤¯¤ÎÊý¡¹¤Ë¤´»¿Æ±¡¦¤´¶¨ÎÏ¤ò¤¤¤¿¤À¤¡¢¿´¤è¤ê´¶¼Õ¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¥¹¥Úー¥¹¥¨¥¤¥¸¤Ïº£¸å¤â¡¢¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¤òÄÌ¤¸¤¿¼Ò²ñ¹×¸¥³èÆ°¤òÂ³¤±¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£