小嶋陽菜がプロデュースするビューティブランド「Her lip to BEAUTY」で人気のオードパルファム「OUR STORY」シリーズにシグネチャーの香り“NUDE PEARL”が登場

株式会社heart relation

株式会社heart relation（本社：東京都渋谷区、代表取締役CCO：小嶋陽菜）が運営するブランド「Her lip to BEAUTY」は、2025年12月6日(土)よりシグネチャーパフューム“NUDE PEARL”の香りのオードパルファムを発売開始いたします。

全国発売に先駆け、2025年11月5日(水)より、有楽町マルイ3Fにオープンするランジェリーブランド「ROSIER by Her lip to」との複合店にて先行発売。

さらに、2025年11月12日(水)～11月18日(火)に、名古屋・タカシマヤ ゲートタワーモールにて開催するポップアップショップにて販売いたします。

＜オードパルファム「OUR STORY」シリーズに待望の“NUDE PEARL”の香りが登場＞

2024年12月に登場したオードパルファム「OUR STORY」シリーズに待望の新しい香りが登場いたします。圧倒的な人気を誇るシグネチャーパフューム“NUDE PEARL”は、普遍的に愛されるパールに、Her lip to BEAUTYが理想とする女性像を重ね合わせた気品のある香りです。

ロマンティックで可憐なティーローズやキャラメルの甘さをベースに、温もりのあるブラックペッパーやクラリセージなどスパイシーさを重ねた、奥行きのある複雑な香調。

多くのラブコールを受けていたNUDE PEARLの香りのオードパルファムが、満を持して発売いたします。

NUDE PEARLとは：

気品に満ちた理想の女性像

可憐なティーローズやキャラメルにスパイスやハーブをプラスした奥行きのあるスイートフローラル

［TOP］ライム キャラメル ブラックペッパー

［MIDDLE］クラリセージ ティーローズ パチョリ レモンティー

［LAST］フローラルローズ ムスク アンバー

＜商品概要＞



商品名：Eau de Parfum - NUDE PEARL -

容量：30ml

価格：8,500円 (税込)

先行発売日：

2025年11月5日(水) 有楽町マルイ店

2025年11月12日(水)名古屋・タカシマヤ ゲートタワーモール POP UP SHOP

一般発売日：2025年12月6日(土)

公式オンラインストア・House of Herme・大阪 ルクア イーレ店・Her lip to 名古屋タカシマヤ店

※公式オンラインストアの発売は19時を予定しております。

＜名古屋にてポップアップショップを開催・先行発売が決定＞

2022年以来、約3年ぶりとなる名古屋でのポップアップショップの開催が決定いたしました。会場では、新商品の「Eau de Parfum - NUDE PEARL -」やホリデーコフレ「FULL OF LOVE HOLIDAY SET」を先行発売する他、人気のボディケアやヘアケア、フレグランスアイテムをお買い求めいただけます。

ホリデーコフレは11月15日(土)より発売

さらに、限定・先行発売アイテムや、会場内で一定金額以上の商品をご購入いただいたお客様にお渡しするノベルティもご用意しております。

限定・先行発売のセットやノベルティの詳細情報に関しましては、Her lip to BEAUTY公式インスタグラムやHer lip to公式X等にて随時公開を予定しております。



＜POP UP SHOP 取り扱い予定アイテム＞

・Eau de Parfum 6種

・Eau de Parfum - CHERRY DRESS -

・Eau de Parfum Essence Size

・RICH ESSENCE HAIR MILK - NUDE PEARL -

・Perfume Oil 4種

・Roll-on Perfume Oil 5種

・Hair Perfume 2種

・SENSUAL RICH BODY CREAM 2種

・SENSUAL RICH BODY BALM

・CRYSTAL BATH SALT

・MINI FAVORITES SET

・RICH HANDCREAM 3種

・MIRACLE SUN BALM DUO

・GLOW SUNSCREEN SERUM

他、

・SENSUAL RICH BODY CREAM - 3 SET（10%OFF）

・SENSUAL RICH BODY BALM - 3 SET（10%OFF）

・GLOW SUNSCREEN SERUM 3-SET（10%OFF）

・RICH ESSENCE HAIR MILK 3-SET （5%OFF）

・Self Love Set（5%OFF）

【ポップアップショップ概要】

Her lip to BEAUTY 名古屋・タカシマヤ ゲートタワーモール POP UP SHOP

期間：2025年11月12日(水)～2025年11月18日(火)

場所：タカシマヤ ゲートタワーモール 5F ローズテラス

営業時間：午前10時～午後9時

住所：〒450-0002 愛知県名古屋市中村区名駅1-1-3

※営業時間は予告なく変更となる場合があります。詳しくは商業施設ホームページをご確認ください。

■Her lip to BEAUTY(ハーリップトゥ ビューティ)とは

Self Care＝Self Love

自分だけの私を知ること。

Her lip to BEAUTYでは

自分に向き合う時間の大切さをテーマに

“触れていたくなる肌”、そして

“好きな香りを纏う”ことに着目してきました。

肌は最もパーソナルなものであり、

自分に興味を持つきっかけとなります。

そして、香りは自己表現のひとつであり、

自分自身を癒すことにも繋がるのです。

自分基準で美しい、

自分基準で心地いいと思えること。

外見だけでなく、質感や香りまでもトータルで演出する。

それがHer lip to BEAUTYです。

公式サイト：https://herlipto.jp/pages/brand-beauty

公式Instagram：https://www.instagram.com/herliptobeauty/

■他ブランド一覧

Her lip to

公式サイト：https://www.herlipto.jp

公式Instagram：https://www.instagram.com/herlipto/

公式Twitter：https://twitter.com/herlipto_info

公式YouTube：https://www.youtube.com/@herliptoofficial2391

公式TikTok：https://www.tiktok.com/@herlipto_press

ROSIER by Her lip to

公式サイト：https://herlipto.jp/pages/brand-rosier

公式Instagram：https://www.instagram.com/rosier_by_hlt/

House of Herme

公式サイト：https://herlipto.jp/pages/house-of-herme

公式Instagram：https://www.instagram.com/houseofherme/





■代表取締役CCO 小嶋陽菜 プロフィール

小嶋 陽菜 / Haruna Kojima / 1988年4月19日

株式会社heart relation創業者

代表取締役CCO（Chief Creative Officer）

AKB48 1期生として13年間在籍。

同グループ卒業後、2018年にライフスタイルブランド「Her lip to」を設立。その後ビューティライン「Her lip to BEAUTY」や、ランジェリーライン「ROSIER by Her lip to」など多岐に渡り展開。

2022年にはブランドを扱うコンセプトストアを表参道にオープンし、カフェを常設する他、コラボアフタヌーンティーやアイスクリームショップなどの飲食事業にも携わる。

タレントやモデル、経営者としての顔を持ち、国内外トータルフォロワー数1,000万人を超えるSNS（Instagram・Twitter・YouTube・Weibo・bilibili・Douyin・RED）等でも積極的に情報を発信している。





