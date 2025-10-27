こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
パーキンソン病の対象者に向けて「時期別」に療法士ができること全てを紹介した書籍『パーキンソン病の機能促進―動作分析から自主トレーニングまで』10/27発売
株式会社医学書院 (所在地：東京都文京区、代表取締役社長：金原 俊)は、新刊書籍『パーキンソン病の機能促進―動作分析から自主トレーニングまで』（執筆 金子唯史 /丸山聖矢）を2025年10月27日に刊行しました。
◆患者と療法士が一体となり機能を促進できる
有病者が多い進行性の難病であるパーキンソン病。専門的な知識を有するリハビリテーション療法士が益々求められるなか最適な実用ガイドが登場。
病気の進行時期に応じた最新知見と具体的アプローチ法を提示。エビデンスに基づいた運動療法から生活管理法まで幅広くサポート。
パーキンソン病体操をはじめとしたYouTube動画とリンクするなど患者家族が参考になる情報も多数収録。
◆目次
◆書誌情報
書名：パーキンソン病の機能促進―動作分析から自主トレーニングまで
執筆：金子唯史（STROKE LAB 代表取締役）
丸山聖矢（STROKE LAB 取締役）
発行月：2025年10月
判型：B5
頁数：448
定価：5,280円（本体4,800円＋税10%）
ISBN：978-4-260-06262-6
発行元：医学書院
詳細・サンプル： https://www.igaku-shoin.co.jp/book/detail/116243
【株式会社医学書院について】
1944年の創業以来、「専門書出版社としての役割と責任を自覚し、医学・医療の進歩に必要な専門情報を的確に伝え、医学・医療の発展と社会の福祉に貢献すること」を使命として、常に最新の医学・医療情報を提供しています。
治療年鑑『今日の治療指針』、看護学生向け教科書シリーズ『系統看護学講座』など幅広い領域の専門書籍・雑誌を出版しており、毎年百数十点におよぶ書籍を刊行しています。近年では、Web配信サービス、電子書籍、電子雑誌、セミナー、オウンドメディアなど様々な形でのコンテンツ作成に取り組み、多くの医療専門職、学生の方々からご支持をいただいております。
本件に関するお問合わせ先
弊社ウェブサイトのお問合わせフォームをご利用ください
https://www.igaku-shoin.co.jp/inquiry/books
