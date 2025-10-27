アメリカNo.1スウィートロール『KING’S HAWAIIAN』が、LA発の人気バーガーショップ「Burger She Wrote」をPOP-UPイベントに“一日限定”で登場させます。

King's Hawaiian Holding Company, Inc.

1950年にハワイで創業したKing’s Hawaiian Holding Co, Inc.は、2025年5月末に日本へ本格上陸し、アメリカNo.1*の人気を誇る「KING’S HAWAIIAN（キングスハワイアン）」（以下「KING’S HAWAIIAN」）のスウィートロールを、首都圏の一部高級スーパーを中心に順次展開してまいりました。

そしてこの度、本格上陸を記念して、2025年10月23日（木）から11月3日（月・祝）まで東京・表参道の「OMOTESANDO CROSSING PARK」で大規模POP UPを開催いたします。

POP UPでは、LAで大人気のバーガーショップ「Burger She Wrote」のメニューを再現し、10/30（木）限定で「バーガーシーロート スマッシュバーガー」を販売いたします。

■LAで大人気のバーガーショップ「Burger She Wrote（バーガーシーロート）」

レジェンドスケーター「ドン・ヌージュ・グエン」が経営するバーガーショップです。良質な肉を鉄板に重しで焼き付け、カリカリとした食感と肉々しさがクセになる、アメリカではポピュラーなバーガーのひとつ「スマッシュバーガー」。連日お店には、ロサンゼルスに拠点を置く世界大会メダリストの著名なプロスケートボーダーなど、ストリートのキーパーソンたちに加え、セレブリティも数多く来店するなど賑わいを見せています。

■日本初のPOP UP「KING’S ORANGE ISLAND」

「KING’S HAWAIIAN」の日本本格上陸を記念したPOP UP「KING’S ORANGE ISLAND」では、ブランドの世界観を五感で堪能できます。表参道に突如出現したオレンジ色と南国の植物に包み込まれた島。会場に一歩足を踏み入れると、まるで南の島に瞬間移動したかのような特別な空間を体験できます。

■10/30（木）限定で「バーガーシーロート スマッシュバーガー」を販売

日頃から「Burger She Wrote」に提供している「KING’S HAWAIIAN」のバンズに、カリカリとした食感のお肉を挟んだ「バーガーシーロート スマッシュバーガー」は、10/30（木）限定で発売されます。ぜひこの機会にご体験ください。

本POP UPでは他にも、各分野でトップを走るブランドとの特別なメニューが実現しました。それぞれのブランドの個性が、KING’S HAWAIIANのスウィートロールと融合し、ここでしか味わえない限定メニューや体験を提供します。

詳細は以下概要記載の特設サイトをご覧ください。

＜日本初のPOP UP「KING’S ORANGE ISLAND」概要＞

・会場 ： OMOTESANDO CROSSING PARK（東京都港区南青山5丁目1-1）

・日時 ： 2025年10月23日(木)～ 11月3日(月・祝)

・営業時間 ： 10:00~20:00 ※10月23日(木)のみ14:00OPEN、10月31日(金)のみ19:00CLOSE

・入場料 ： 無料

・スペシャルパートナー： ハワイアン航空／ハーゲンダッツ ジャパン／焼肉きんぐ／Dole／

Burger She Wrote／ライオンコーヒー／コナビール

・特設サイト ： https://www.kingsorangeisland.jp/

■「スライダー（Slider）」とは

「KING’S HAWAIIAN」のキッチンカーで販売される「スライダー」は、アメリカでKING’S HAWAIIANと言えばスライダー（Slider）とも呼ばれるほど定番のアレンジです。そのままでも美味しいスウィートロールをバンズなどに用い、お好みの食材を挟むだけでとっておきのメインディッシュやデザートに早変わり。本国のサイトでも600を超えるレシピが存在するほど、その可能性はまさに無限大です。きっとみんなでシェアしたくなる「スライダー」をぜひお楽しみください。

■「KING’S HAWAIIAN」について

「KING’S HAWAIIAN」は、1950年にハワイ州ヒロで創業以来、伝統のレシピとこだわりの材料によるオリジナルハワイアンスウィートロールをはじめ、ブランドの理念でもある「アロハスピリット」を大切にした魅力的なブレッドを作り続け、世界中の「オハナ（ハワイ語で家族）」に親しまれています。

・日本版公式サイト：https://www.kingshawaiian.jp/

・Instagram日本公式アカウント：https://www.instagram.com/kingshawaiianjp/

・Facebook日本公式アカウント：https://www.facebook.com/KingsHawaiianJapan

・X日本公式アカウント：https://x.com/kingshawaiianjp

※出典：2024年Circana