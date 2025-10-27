「カバラの伝説」×「俺だけレベルアップな件」次元を超える夢のコラボ、11月1日に開催決定！

SKYWORK AI Pte.Ltd.

次元を超える奇跡の扉、ついにカバラの大地に開く！

2025年11月1日（土）、『カバラの伝説』は大人気作品『俺だけレベルアップな件』との夢のコラボレーションを実施。プレイヤー待望の特別イベントは、本作だけの完全オリジナルのストーリーで展開され、新たな物語と挑戦をお届けします。

本コラボイベントでは、異世界から来訪した“影の君主”水篠旬をはじめ、向坂雫、観月絵里といったキャラクターが登場。プレイヤーと共に未知の秘境を探索し、カバラの大地を揺るがす脅威に挑む、完全オリジナルのコラボストーリーが繰り広げられます。

コラボストーリー紹介

古代遺跡に突如として現れた「アビス」が、世界の均衡を揺るがすその時――異世界より“影の君主”水篠旬が降臨し、向坂雫、観月絵里と共に姿を現します。彼らの登場は未知なる力の象徴であり、冒険の新たな幕開けでもあります。冒険者協会から使命を託されたプレイヤーは、仲間たちと共に秘境を探索し、伝説の「グングニル」を追い求め、大地を震撼させる脅威に挑みます。

本コラボレーションでは、オリジナルストーリー全編を通してかつてない没入感と挑戦を体験可能。新たに紡がれる冒険の章が、すべての冒険者に特別な体験をお届けします。

登場キャラクター

水篠旬 CV：坂 泰斗

E級ハンター。人類最弱兵器と称されるが、二重ダンジョンの事件をきっかけに「システム」の力を手に入れた。

自分にしか見えないウィンドウに現れるクエストをクリアすることで能力が向上し、レベルアップが可能になった。

向坂 雫 CV：上田 麗奈

S級ハンター。最上真が率いる、「ハンタース」ギルドの副ギルドマスター。嗅覚で魔力を感知する特異体質。旬から他のハンターたちと違う匂いがしたことから、関心を寄せる。

観月絵里 CV本泉 莉奈

B級ヒーラー。怪我の絶えない旬に手を焼きながらも心配している。精神的に脆く、実力よりもランクの低いダンジョンに参加している。

TVアニメ「俺だけレベルアップな件」について

世界的な人気を博している、原作・原案 Chugong、作画 DUBU(REDICE STUDIO)、

脚色 h-goon(D＆C MEDIA 発行)による韓国の小説、漫画作品を原作としたアニメ作品。異次元と現世界を結ぶ通路“ゲート”と、“ハンター”と呼ばれる特殊能力を持つ人間達が存在する世界を舞台に、「人類最弱兵器」と呼ばれる最低ランクのハンター・水篠旬が、ある日突然自分だけがレベルアップする力を手に入れ、“最弱”から“最強”へ駆けあがるハイスピードアクションファンタジーです。

TVアニメは2024年1月にSeason 1が、2025年1月より『俺だけレベル アップな件Season 2 -Arise from the Shadow-』として、Season 2が放送されました。

「カバラの伝説」について

この花と樹の世界を、守りたい。

数多くの花精霊の中からパートナーを選んで戦えるほか、多彩なジョブやアバターで自分だけの楽しみ方にカスタマイズ。ミニゲームも充実で、やり込み要素満載の自然系ファンタジーRPG。広大な世界観や花精霊との絆、手に汗握る戦いを、ぜひ体験してください。

ジャンル：RPG

配信時期：2022年12月14日

価格：基本プレイ無料（一部アイテム課金制）

