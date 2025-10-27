【山形肉そば「そば八」】10月27日より新メニュー「きのこそば」「ワンタン鳥中華」を販売開始！

モリリン株式会社

福島県大玉村で山形肉そばを提供する「そば八」（所在地：福島県安達郡大玉村大山中江264-1、PLANT-5大玉店駐車場内）は、2025年10月27日（月）から、新メニュー「きのこそば」と「ワンタン鳥中華」を販売いたします。

◆【1日10食限定】定番そば新登場！

きのこそばきのこそば 1,100円（税込）

提供時間：11:00～

ワンタン鳥中華ワンタン鳥中華 1,100円（税込）

提供時間：11:00～

◆サイドメニューも新たに登場！

あんこあげもちあんこあげもち 275円（税込）

外はカリッと、中はもっちり、ほのかな甘さが疲れを癒やす！

提供時間：11:00～

朝7時から営業中！

お得な朝食メニューもご用意しています。

忙しい朝やお買い物前にもぜひお立ち寄りください。

■店舗概要

「そば八」は、原点となった山形の「冷たい肉そば」を地元福島で、もっと身近で気軽に食べたいという想いからスタートしました。

出汁の利いた甘めのつゆと、打ちたてにこだわった自家製麺が特徴です。丁寧に味付けし、じっくり煮込んだ親鳥の旨味も加わった、他では味わえない自慢の肉そばを是非ご賞味ください。

店 名 ： 山形肉そば「そば八」

運 営 ： 株式会社イワキ（http://www.iwakijp.com/）

場 所 ： 福島県安達郡大玉村大山字仲江271番地（PLANT-5大玉店 駐車場）

営業時間 ： 7:00～15:00(無休)

客 席 ： 30席

Instagram: https://www.instagram.com/sobahachi.8.8

本件に関する報道関係者からのお問合せ先

モリリン株式会社｜総合企画室

e-mail：info.tokyo@moririn.co.jp