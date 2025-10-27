【無料レポート公開】介護施設の集客・採用には「Googleマップ」が効果的？

株式会社カンリー

Googleビジネスプロフィール・HP・各SNSの一括管理サービス「カンリー店舗集客」の開発・提供を行う株式会社カンリー（所在地：東京都品川区、代表取締役：辰巳 衛,秋山 祐太朗）は、介護施設向けに「介護施設の「集客」「採用」 にGoogleマップが効果的！？消費者アンケートでわかった 介護施設がGoogleマップを整備すべき理由」を無料公開しましたので、ご案内いたします。

レポートの無料請求はこちら :https://jp.can-ly.com/whitepaper/wp_92_nursingcare/?utm_source=wp&utm_medium=wp&utm_campaign=prtimes

突然ですが、貴社の介護施設……せっかく立地が良くても、入居検討者や求職者にその存在を知られていないとしたら、大きな機会損失だと思いませんか？

近年、Googleマップが介護施設探しに使われており、いかにマップを整備するかが重要になっています。

この度カンリーでは、Googleマップを整備するべき理由をまとめた資料を公開しました。

入居検討者・求職者向けアンケートのサマリーデータや、“お客様に選ばれる介護施設” になるためのノウハウを紹介しています。

▼この資料でわかること

- なぜ、介護施設がGoogleマップを整備すべきなのか- 数字で見る、入居検討者・求職者の介護施設探しの実態- まずはここから！Googleマップ整備のポイント

▼【無料】ダウンロードはこちらから（60秒で入力完了）

ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

今後ともどうぞよろしくお願いいたします。



■カンリー店舗集客（旧：カンリー）について

「カンリー店舗集客（旧：カンリー）」は、Googleビジネスプロフィール、Yahoo!プレイス、Appleマップなどの3大地図媒体、HP、アプリ、SNSなどの店舗集客媒体を一元管理することで、管理・運用コストの削減、データ分析により店舗運営上の課題を特定し施策の改善につなげる店舗管理クラウドサービスです。単なるツール提供だけにとどまらず、熟練の運用担当者がお客様と伴走しながら運用支援を行います。

■カンリー福利厚生（フクリー）について

約110,000以上の店舗情報を一括管理するシステム「カンリー店舗集客」の地図情報データを駆使し、アルバイト・パート・派遣スタッフなど雇用形態や働く場所を選ばずに地図を使って各種優待を受けられる福利厚生サービスです。

また集客導線としての活用や自社割のDX機能による売上/ブランディング向上に貢献できるなど今まで福利厚生の導入を見送っていた企業様にも検討いただきやすいサービスです。

■会社概要

会社名 ：株式会社カンリー

設立 ：2018年8月15日

共同代表者：代表取締役 Co-CEO 辰巳 衛 / 秋山 祐太朗

所在地 ：東京都品川区東品川二丁目2-20 天王洲オーシャンスクエア6F

事業内容 ：店舗アカウントの一括管理・分析SaaS「カンリー店舗集客」の開発・提供

マップで近隣のクーポンを探せる福利厚生サービス「カンリー福利厚生」の開発・提供

SNS運用コンサル事業等

