株式会社エッグ　本社移転のお知らせ

株式会社エッグ

株式会社エッグ（本社：鳥取県米子市）は、本社オフィスを移転しましたので、お知らせいたします。

エントランス執務室休憩エリア

■移転先

【本社】鳥取県米子市角盤町1-27-2 GOOD BLESS GARDEN 4F

※電話番号に変更はありません

【両三柳事業所】鳥取県米子市両三柳929

※BPO事業における印刷・封入封緘業務の専門拠点として新設

■業務開始日

2025年10月14日（火）

■移転の背景と狙い

当社は、今期から「M・V・V（ミッション・ビジョン・バリュー）」を新たに策定し、地域の課題に真摯に向き合い、テクノロジーと人の力で解決へと導くことで、持続可能で豊かな社会の実現を目指しています。その実現のため、またAIを活用したシステム開発力の強化や新サービスの開発及び販売促進など今後の企業成長を見据え、米子本社を移転することとしました。

部署毎に分かれていたオフィスをワンフロア化することで、社員同士の連携を深め、さらなる生産性の向上を図っていきます。

■新オフィスの特徴

移転先となるGOOD BRESS GARDENは、「新しいワクワクを創造する滞在型観光施設」をコンセプトとし、飲食店やサウナ施設、マンガミュージアムなどを備えた複合施設です。新オフィスでは、社員が互いに高め合い、業務効率化や生産性向上の実現のみならず、部門を越えた新たな価値の創出につなげることを目指しています。また、この好立地を活かし、異業種を含めた他社や行政とのさらなる協業・連携を推進してまいります。

今回の移転を機に、これまで以上に心身ともに生き生きと働ける職場環境を整え、新しい発想を生み出し、システムクリエイターとしてさらなる挑戦を続けてまいります。

■会社概要

社名：株式会社エッグ

事業内容：

・国策事業：中央官庁が実施する事業の事務局への管理システムの提供、運用支援

・ふるさと納税事業：ふるさと納税コンサルティング、寄付者管理システムの提供、納税事業、BPO業

務委託

・ヘルスケア事業：フレイル予防システムの開発、提供、地域のヘルスケアに関するソリューションの

提供

・地域創生事業：地域のあらゆる課題に対し、ITを用いたソリューションの提供

設立：1949年

コーポレートサイト：https://egg.co.jp/

■お問い合わせ先

株式会社エッグ

管理部管理室 福原・飴田

TEL：0859-36-8881

e-mail：soumu@egg.co.jp