株式会社エンリード不動産、世界150カ国で企業調査を行うGPTW(R)ジャパンの2025年版「働きがい認定企業」に初選出

中古マンションの買取再販事業を行う株式会社エンリード不動産（本社：東京都港区、代表取締役：工藤 陣平、以下当社）は、このたびGreat Place to Work(R) Institute Japan（以下、GPTWジャパン）が実施する調査において、2025年版「働きがいのある会社」認定を取得いたしました。今後も、「人と街に活気を生み出す」というミッションのもと、社員一人ひとりが挑戦し、成長できる環境づくりをさらに推進してまいります。





■GPTWについて

Great Place To Work(R) Instituteは、約150カ国で年間10,000社以上の働きがい（エンゲージメント）を調査し、一定水準に達した企業を「働きがいのある会社」認定・ランキングとして各国の有力メディアで発表している世界的な調査機関です。日本においては、株式会社働きがいのある会社研究所が Great Place To Work(R) Instituteよりライセンスを受け、 Great Place To Work(R) Institute Japan（GPTW Japan）を運営しています。

■「働きがいのある会社」認定について

働く人へのアンケートの結果を基に、優れた職場文化に基づいた「働きがいのある会社」であることをGreat Place To Work(R) Institute Japanが正式に認定するものです。

■GPTW調査における主な評価ポイント

今回のアンケート結果から、同規模の企業と比較し、相対的にエンリード不動産の強みといえる以下3つの特長が高く評価されました。

認定ページを見る(https://hatarakigai.info/ranking/certified_companies/0930_5222.html)



■エンリード不動産の取り組みについて

アンケートを通じて浮かび上がった「エンリード不動産らしさ」。その中でも特に評価が高かった3項目について、具体的な行動や文化をご紹介します。

1. この会社は、入社した人を歓迎する雰囲気がある

新しく加わった仲間を心から歓迎する文化があります。入社を“ゴール”ではなく、“同じ目標に向かって走り出すスタートライン”と捉え、チーム全体で「一緒に成長していこう」という空気が自然に生まれています。また、新入社員が入社した際には、遠慮せず質問や相談ができるよう、先輩社員を積極的に巻き込みながら営業活動を進めるよう指導しています。

表彰式と新入社員の歓迎会を併せて開催し、チーム全体で「共に成長していこう」という想いを新たにしました。

性別や年次に関係なく、努力と成果を正当に評価するフェアな文化が根づいています。2.この会社では、従業員は性別に関係なく正当に扱われている

成果や努力をフェアに評価する“実力主義”を徹底しています。男女・年次に関係なく、実績に応じて評価・昇進・表彰される環境が整っており、若手女性リーダーも活躍中です。また、産休・育休・時短勤務などの制度も柔軟に運用し、ライフステージに応じて安心してキャリアを築ける体制を整えています。

3.この会社の人たちは、仕事を達成するための努力を惜しまない

Valueに掲げる「やり遂げる」「前向きに挑戦する」という価値観が全社員に根づいています。営業・施工管理・管理部門など、どの職種でも数字と真摯に向き合い、成果を出すためにチームで切磋琢磨する文化があります。その背景には、上司や先輩が成果だけでなくプロセスも丁寧に支援し、努力や挑戦をきちんと評価するマネジメント体制があります。だからこそ、一人ひとりが目標に対して本気で向き合い、やり遂げる力を日々の仕事の中で体現しています。

成果を出すための努力を惜しまない、若手ハイプレイヤーたち。

これらの取り組みの積み重ねが評価され「働きがいのある会社」として認定されました。

■今後の展望

今回の認定を一つの通過点として、今後も「働きがい」と「企業成長」の両立をさらに加速させてまいります。営業・施工管理・管理部門といった全職種で“挑戦と成長が循環する組織”を実現するため、教育・評価・コミュニケーションの三位一体強化を推進していきます。

“人と街に活気を生み出す”というミッションのもと、働きがいの高い組織づくりを通じて、より多くの人と地域にポジティブな影響を与えられる企業を目指してまいります。

■株式会社エンリード不動産ついて

当社は「人と街に活気を生み出す」というミッションのもと、中古マンションの買取再販事業を中心に展開する不動産ベンチャー企業です。創業からわずか6年で年商100億円を突破し、右肩上がりの成長を続けています。

また、東京・福岡に続き、今期は第3の拠点となる大阪支店の営業開始を予定しており、全国展開を本格化させています。さらに、10期目には年商500億円、15期目には1000億円の達成を目標とする中長期計画を掲げ、事業拡大と組織基盤の強化を進めています。

■採用情報

事業拡大に伴い、全国で新たな仲間を募集しています。

営業・仕入・施工管理・管理部門など、ポジションを問わず幅広く採用を強化中です。若手社員が早期から責任あるポジションで活躍する当社で、「人と街に活気を生み出す」ミッションに共に挑戦してくださる方をお待ちしています。

https://en-lead.co.jp/recruit

【会社概要】

社名：株式会社エンリード不動産

代表：代表取締役 工藤 陣平

住所：〒106-0044 東京都港区東麻布3丁目3-1 アイザック東麻布4階

設立：2019年4月

事業内容：不動産のリノベーション・買取再販事業

URL：https://en-lead.co.jp/





