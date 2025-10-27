ライブドアブログの人気クリエイターの作品が「ピッコマ」で配信開始！

株式会社ライブドア

株式会社ライブドア（以下「当社」、本社：東京都港区、代表取締役社長：宮本 直人）は、クリエイター支援プロジェクト「livedoor Creators Studio」の第2弾として、当社が運営する「ライブドアブログ」の公式ブロガーをはじめとした6人の人気クリエイターによるマンガ作品を、株式会社カカオピッコマ（本社：東京都港区、代表取締役社長：金 在龍）が運営する電子マンガ・ノベルサービス「ピッコマ」にて配信開始しました。

当社では、これまで「ライブドアブログ」を中心に、SNS・書籍・イベント・グッズ展開など、複数のプラットフォームを通じて、クリエイターのコンテンツを広く発信してまいりました。

その中でも、電子コミックを作品の魅力をより多くの人々に届けられる重要なコンテンツと位置づけ、多くのユーザーに利用されている電子コミックのプラットフォームである「ピッコマ」での作品配信を開始いたします。

「ライブドアブログ」で活動するクリエイターに対し新たな作品発表の場を提供することで、その活動の幅を広げ、さらなるファンの獲得の機会を創出します。

今回の配信では、「ライブドア公式ブログ」でも特に人気の高い日常の共感を呼ぶコミックエッセイ、スカッと系の連載、実体験に基づく感動ストーリーなど、ジャンルを問わず多彩な作品を展開予定です。

今後も当社は、クリエイターの皆さまの可能性を最大限に引き出し、その活躍の舞台を広げる支援を続けてまいります。

■初回配信作品ラインナップ ※50音順

作品タイトル：神谷もちのトラブルメーカーセレクション

著者名：神谷もち

URL：https://piccoma.com/web/product/195870?etype=episode(https://piccoma.com/web/product/195870?etype=episode)

あなたの周りにも、きっといる――。

地雷系シングルマザー、被害妄想が止まらない夫、配慮を強要してくる人、空気を読まないあの人…。

神谷もちさんが描くのは、そんな“日常に潜むトラブルメーカー”たちです。

イライラやモヤモヤも、マンガで読むと笑えて、最後にはスカッとできる。

身近すぎる人間関係トラブルをテーマにした、痛快かつ共感たっぷりの連載セレクションです。

作品タイトル：今日もブブはからまわり。

著者名：ブブ

URL：https://piccoma.com/web/product/195868?etype=episode(https://piccoma.com/web/product/195868?etype=episode)

なんてことのない毎日が、笑いと愛おしさでいっぱいになる！

ブブさんと娘・ガク子ちゃん、ちょっとマイペースな旦那さん、そして犬のベンジャミン。家族4人＋1匹のドタバタな日常を、独特のユーモアで綴ったコミックエッセイです。

おでかけ、ハプニング、親子のやりとり…。どんな出来事も思わずクスッと笑えて、時にはじんわり心が温まる。

読むたびに“日常がちょっと好きになる”作品です。

作品タイトル：職場と日常の修羅場ファイル

著者名：ヤゴヴ

URL：https://piccoma.com/web/product/195869?etype=episode(https://piccoma.com/web/product/195869?etype=episode)

オフィスや日常という“小さな社会”で巻き起こる、笑いとため息の人間模様。

『職場と日常の修羅場ファイル』は、身近な「あるある」をコミカルかつリアルに描く短編集です。

同期との微妙な距離感、上司の無茶ぶり、友人との気まずい空気…。

共感必至のエピソードが満載で、皮肉やほろ苦さも、最後はクスっと笑える物語に。

日々のモヤモヤを笑い飛ばしたい方におすすめの作品です。

作品タイトル：1420gの奇跡を抱きしめて

著者名：あぽり

URL：https://piccoma.com/web/product/195872?etype=episode(https://piccoma.com/web/product/195872?etype=episode)

妊娠8か月の健診で告げられた、思いがけない現実。体重わずか1420gで誕生した娘を守るため、あぽりさん一家の毎日は大きく変わっていきます。

NICUで過ごす日々、母としての葛藤、支えてくれる家族や医療スタッフ。

小さな命が懸命に育つ姿を見守りながら、一歩ずつ壁を乗り越えていく実録コミックエッセイです。

切なさの中にも“生きる力”を感じられる、あたたかく前向きな物語となっています。

作品タイトル：母ひとり、子３人生活

著者名：龍たまこ

URL：https://piccoma.com/web/product/195871?etype=episode(https://piccoma.com/web/product/195871?etype=episode)

シングルマザーとなり、3人の子どもを連れて故郷の福岡へ戻った龍たまこさん。

そこから始まるのは、母ひとり・子3人のにぎやかな日々です。

朝のドタバタ、学校行事、兄弟ゲンカに仲直り、ごはんの時間…。

大変なことも多いけれど、笑いも涙もたっぷりの等身大子育てストーリー。小さな幸せを見つけながら前向きに生きる姿を描いた、心温まるコミックエッセイです。

作品タイトル：4人の家族愛は交わらない 母に依存する父、母に飢える息子、母に縛られる娘。

著者名：ぱん田ぱん太

URL：https://piccoma.com/web/product/195867?etype=episode(https://piccoma.com/web/product/195867?etype=episode)

仕事に打ち込むキャリア母さん・桃子を中心に、何気ない日常を送っていた家族。

ところが娘の何気ない一言をきっかけに、平和だったはずの空気が少しずつ歪んでいきます。

誰も悪くないのに、すれ違う想いが積み重なり、静かな家庭に小さなひびが走る――。

やがて訪れる崩壊と再生の連鎖を通じて、家族の愛と絆を問い直す物語です。

穏やかな日常がじわじわと不穏へ変わる緊張感とともに、深みある“歪んだ家族愛”を描き出します。

■「livedoor Creators Studio」とは

当社が推進する、クリエイターの皆さまの創作活動を多面的に支援し、その魅力を新しい形で広げていくプロジェクトです。

参加クリエイターの皆さまよりご提供いただいたイラストや文章、音声・映像などのコンテンツをもとに、「グッズ化・販売」「電子書籍化」「ファンクラブ運営支援」「イベント運営」「LIVE配信」「デジタルクリエイティブ販売」「ライセンス販売」などの活動をサポートします。

これらの取り組みを通じて、クリエイターの皆さまの作品や活動の魅力をより多くの方に届けるとともに、持続可能な収益機会の創出を目指してまいります。

・参加希望フォーム

https://forms.gle/Rc8BPcvgzDmLeSHQ9

「livedoor Creators Studio」への参加を希望されるクリエイターの皆さまは、上記フォームよりご応募ください。

※審査を通過された方には、後日ご連絡いたします。

■ライブドアブログ「公式ブログ」

「公式ブログ」とは、ライブドアブログの中でも、特に良質なブログを執筆しているブロガーやクリエイターを支援する制度です。導入当初の2015年9月より現在にわたり公式ブログ数を順調に伸ばしており、2025年4月時点で累計800※1を超えるブログが公式ブログとして登録されています。

※1公式候補ブログを含む

■株式会社ライブドア会社概要（https://livedoor.co.jp/）

ミッション： 「次の『ワクワク』が生まれる、新たなトビラを開く」

会社名 ： 株式会社ライブドア

所在地 ： 東京都港区東新橋1-9-1

設立 ： 2022年10月7日

代表取締役社長：宮本 直人

事業内容 ： メディア事業、webサービス事業、多目的スポーツ施設運営

運営するメディア一覧：

-「ライブドアニュース」（https://news.livedoor.com/）

-「ライブドアブログ」（https://blog.livedoor.com/）

-「Kstyle」（https://www.kstyle.com/）

-「Peachy」（https://news.livedoor.com/article/category/55/）

-「MINKABU（みんかぶ）」（https://minkabu.jp/）

-「みんかぶChoice」（https://minkabu.co.jp/choice/）

-「SOCCERKING」（https://www.soccer-king.jp/）

-「BASEBALLKING」（https://baseballking.jp/）

-「BASKETBALLKING」（https://basketballking.jp/）

-「VOLLEYBALLKING」（https://volleyballking.jp/）

-「totoONE」（https://www.totoone.jp/）

-「ULTREX」（https://ultrex.livedoor.com）

運営するサービス一覧：

-「ライブドアショッピング」

（趣味・娯楽関連ブランドショップ：https://shopping.livedoor.com/）

（食品・生活関連ショップ：https://www.livedoor-shopping.jp/）

-「ライブドアバンク」（https://livedoorbank.jp）

-「多目的スポーツコートSportivo」（https://sportivo.jp/）

-その他関連事業の運営