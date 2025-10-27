Z世代に大人気！キーボードアプリ「Simeji」、大人気ゲーム『鳴潮』とのコラボキャンペーンを開催！豪華賞品が当たる”ミニゲーム”が登場。

バイドゥ株式会社

バイドゥ株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：Feng Jiang）が提供するきせかえ顔文字キーボードアプリ「Simeji」（iOS、Android版）はKURO GAMES開発の自由度の高い戦闘と多種多彩なコンテンツが楽しめるオープンワールドアクションRPG『鳴潮』とのコラボキャンペーンを2025年10月27日（月）より開催いたします。期間中、アプリ内では無料で楽しめるオリジナルミニゲームや限定きせかえ、エフェクト演出など、コラボ限定コンテンツを多数展開いたします。




1. 『鳴潮』×Simeji　ミニゲーム

本キャンペーンでは、新キャラクター「ガルブレーナ」をモチーフにしたオリジナルミニゲームを展開します。


クリアすると『鳴潮』キャラクターがデザインされたオリジナルきせかえや壁紙をランダムで入手できます。また、SSR賞品として合計25名様に鳴潮オリジナルグッズが当たる豪華仕様となっています。


そして、Xにシェアした方の中から抽選で「Amazonギフトカード」が当たるスペシャルキャンペーンも実施！



『鳴潮』の世界が、あなたのスマホにも！この機会をお見逃しなく！




＜キャンペーン実施期間＞


2025年10月27日（月）12:00～2025年12月15日（月）23:59



＜景品一覧（全14種類）＞


SSR（2種）


- アブのぬいぐるみ／5名様
- ガルブレーナ＆仇遠カードセット／20名様

SR（4種）：


- オリジナル3Dきせかえ

R（計8種）：


- オリジナルきせかえ（4種）
- オリジナル壁紙 （4種）


＜参加方法＞


1）「Simeji」アプリをスマホにダウンロード。（既にダウンロードしている場合は最新バージョンへのアップデート推奨。）


2）アプリ内TOPの『鳴潮』コラボバナー、またはSimeji公式Xアカウントのキャンペーン投稿URLからアクセス。


3）特設ページ内「ミニゲームスタート」ボタンをタップし、プレイ開始。


- 1日3回まで無料でプレイ可能
- ゲーム結果をXでシェアすると、さらに1回分の追加プレイが可能（1日最大4回まで）

■友達招待で賞品コンプリート！

本コラボでは、友達を招待するとポイントが貯まり、プレイ回数や特典が増加します。



＜招待特典＞


招待リンクから友達がキャンペーンに参加でポイント獲得


- 新規ユーザー招待：2ポイント
- 既存ユーザー招待：0.5ポイント
- 招待された友達にも同様のポイントを付与

4ポイントごとに追加10回プレイ、16ポイントごとに全パーツ（実物賞品以外）解放が可能です。


※「全賞品解放」では、SR・Rの3Dきせかえ・きせかえ・壁紙全12種をすべて獲得可能です


※SSRの実物賞品は対象外となります



＜招待方法＞


1）「Simeji」アプリの『鳴潮』コラボバナーをタップ。


2）特設ページ内の「友達招待」ページを開き、「LINEでシェア」または「Xでシェア」ボタンを選択。（各ページへ遷移します。)


3）表示された招待リンクを、招待したい友人に送信。


4）招待されたユーザーが、「Simeji」アプリをインストールし、該当ページへアクセスすると、特典が付与されます。


※招待特典は、招待されたユーザーが新規か既存かによって内容が異なります。


※特典付与には、招待リンク経由でのインストール＋該当ページへのアクセスが必要です。


※特典はアプリ内で自動付与されます。




■Xシェアキャンペーンも開催

ミニゲームの結果をXにシェアするだけで参加できる特別プレゼント企画を実施！



＜キャンペーン参加可能期間＞


2025年10月27日（月）12:00～2025年12月15日（月）23:59



＜賞品＞


ミニゲームの結果をXにシェアした方の中から、抽選で以下の賞品をプレゼントします。


- Amazonギフト券 1万円／1名様
- Amazonギフト券 2,000円／20名様

コラボリリース当日（10月27日）は当選確率が2倍になります。



＜当選連絡および賞品発送について＞


当選者には、2025年12月31日（水）までに、投稿いただいたXアカウントにSimeji公式XアカウントよりDMにて当選連絡をさせていただきます。


※DMが受け取れない場合、当選が無効となりますのでご注意ください。


※Simeji公式XアカウントからのDMが受け取れるよう、設定のご確認およびSimeji公式Xアカウントのフォローをお願いいたします。


※賞品発送時までにSimeji公式Xアカウントのフォローが完了していない場合は、当選を無効とさせていただきます。


※賞品は、当選者様へ順次発送いたします。


2.エフェクト機能（期間中どなたでも利用可能）

ユーザーが文字を入力し、特定のキーワードを選択することで画像や動画がキーボード上で再生される機能です。本コラボでは、「鳴潮」「漂泊者」「ガルブレーナ」「仇遠」などの『鳴潮』に関するキーワード（※）を入力すると特別な演出が出現。


また、10月31日限定で「ハロウィン」にまつわるキーワードを入力すると、「鳴潮キャラ×ハロウィン」仕様の限定エフェクトを楽しめます。


本コラボならではの限定エフェクトを、ぜひご体験ください。



※通常エフェクトは全3種類、対象ワードは23種です。


エフェクト１.


「共鳴者」「めいちょう」「漂泊者」「めいちょう」「Rover」「WutheringWaves」「なりしお」「鳴潮」「きょうめいしゃ」


エフェクト２.


「ガルブレーナ」「がるぶれーな」「ブラックショア」「黒海岸」「Galbrena」


エフェクト３.


「きゅうえん」「キュウエン」「仇遠」「コウリュウ」「こうりゅう」「Qiuyuan」「Huanglong」「瑝瓏」



＜利用可能期間＞


通常：2025年10月27日（月）12:00～2025年12月15日（土）23:59


ハロウィン限定：2025年10月31日（金）0:00～23:59



＜エフェクト再生中のイメージ＞




■『鳴潮』について

『鳴潮』は自由度の高い戦闘と多種多彩なコンテンツが楽しめるオープンワールドアクションRPGである。



プレイヤーは長い眠りから目覚めた「漂泊者」となって自分の記憶と物語を探す旅に就き、十人十色の共鳴者の仲間たちと共に世界を変える旅路へと踏み出す。


◇公式X：https://x.com/WW_JP_Official


◇公式HP：https://wutheringwaves.kurogames.com/jp/main


■きせかえ顔文字キーボードアプリ「Simeji」について

Z世代に大人気！累計7,000万ダウンロード（※）を誇るキーボードアプリ。キーボードのきせかえやエフェクト機能に加え、20万語以上の顔文字、連発コメのようなユニークな機能を備えたSimejiが表現豊かなコミュニケーションをお手伝いします。


※2025年4月時点、当社調べ（Android版とiOS版の合算）



・HP：https://simeji.me/(https://simeji.me/)　


・X（旧Twitter）：https://twitter.com/Simeji_pr(https://twitter.com/Simeji_pr)　


・Simejiランキング：https://simeji.me/?p=news(https://simeji.me/?p=news)　


・iOS版：https://itunes.apple.com/jp/app/id899997582?mt=8(https://itunes.apple.com/jp/app/id899997582?mt=8)　


・Android版：


https://play.google.com/store/apps/details?id=com.adamrocker.android.input.simeji(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.adamrocker.android.input.simeji)　