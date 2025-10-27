オリジナル香水販売開始！

株式会社コレカティス

株式会社コレカティス(本社：東京都渋谷区、代表取締役：高橋大樹、以下：CORECATIS)は、当社が運営するCORECATIS VIRTUAL PROJECTにて所属の「海月ゆの」「月守ルナ」のオリジナル香水の販売と秋葉原駅内広告の掲載を致します。

【看板について】

場所：秋葉原駅改札内中二階コンコース

期間：10/27～11/2

●その他注意事項

・掲載初日は駅側も順次貼り替え作業があるため午前中ですと貼りかわってない可能性もございます。

・広告の前で配信を行ったり、三脚をたてて広告の撮影を行ったり、過去にトラブルになったケースがございます。迷惑になる行為はご遠慮ください。

【香水について】

FAIRYTAIL 渋谷MAGNET店にて10月27日(月)昼12時～販売開始

【販売リンク】

https://fairytail.jp/17live/parfum/

ぜひ推し香水をGETして、素敵な香りに包まれちゃってください！

■「フェアリーテイル」について

[公式リンク]

https://fairytail.jp/

[ブランドについて]

東京ミュウミュウ、プリキュア、君に届け、仮面ライダー、ウルトラマン、ブルーロック、エヴァンゲリオン等々…数多くのキャラクターイメージ香水や、ラボ香水を、香りからパッケージ、ボトルデザインを制作実績のあるブランド。

■対象ライバー

「海月ゆの」

「SNS」

X：https://x.com/yunoVLiver_0928

17LIVE：https://17.live/s/u/3566fe76-e92d-440c-9c71-9f9416ffa810?pid=17.live

「月守ルナ」

「SNS」

X：https://x.com/Lunatic__xxx

17LIVE：https://17.live/s/u/da0858c4-586b-4777-8d74-c6a77fdf63fc?pid=17.live

■CORECATISとは

“世の中をエンターテイメントへ”をミッションに掲げ、世の中のあらゆるモノゴトをコンテンツ化し、「発見をおもしろさへ」と昇華させるエンターテイメントを発信していく事を目的に Talent、LIVERの育成を行っております。

累計 Talent、LIVER数は1000名を超え、今もなお拡大を続けているライブ配信業界最大手の企業です。

■CORECATIS VIRTUAL PROJECTとは

誰もが理想の自分の姿を思い描いた事はあると思います。

その理想を私たちと一緒に形にしませんか？

業界最大手のLIVE配信事務所が主催する 100人オーディション

あなたのなりたい自分を実現させ 活躍のステージをご用意致します。

年齢、外見、キャリアでの選考は一切考慮せず、純粋な”才能”だけで勝負する オーディション型プロジェクト

新しい自分に生まれ変わり、「なりたい自分」「なりたかった自分」になって夢を叶えましょう

■「CORECATIS VIRTUAL PROJECT」バーチャルライバーオーディション特設サイト

オーディション特設サイト：https://corecatisvirtual-project.com/

お問い合わせ窓口：info@corecatis.com

＊現在は三期生オーディションを開催中で 特設サイトはSeason3仕様になっております。

■応募条件

・専属契約が可能な方

・ストリーミング配信が可能な方

・満20歳以上の女性

・SNSで積極的に活動が可能な方

■会社概要

・会社名 : 株式会社コレカティス

・オフィス : 東京都渋谷区桜丘町 26-1 セルリアンタワー15階

・代表者 : 高橋大樹