次世代AIタブレット！最新「Android 16」搭載タブレット「DOOGEE U12」日本上陸
スマートデバイスブランド DOOGEE（ドゥージー） は、最新OS「Android 16」を搭載した12インチ大画面タブレット 「DOOGEE U12」 を日本市場向けに正式発売しました。
Googleの新世代AI「Gemini AI」に対応し、学習、仕事、エンタメ、どんなシーンでもスマートなAI体験を提供します。
さらに、キーボード・マウス・レザーケース・スタイラスペン・保護フィルムがセットになった「U12 セット版」も同時登場。
ビジネスから教育まで、幅広いユーザーに最適な高コスパモデルとして注目を集めています。
DOOGEE U12セット版
■ 最新Android 16 × Gemini AIで実現する「次世代のスマート体験」
U12は、最新の「Android 16」を搭載し、Google Play完全対応。
内蔵AI「Gemini AI」により、音声認識、翻訳、スケジュール管理、画像解析などがさらに賢く進化しました。
AIがユーザーの利用状況を学習して最適化することで、アプリの起動速度・マルチタスク性能・バッテリー効率が大幅に向上。
在宅ワーク、オンライン授業、ビジネス用途、学習タブレットなど、幅広いニーズに応える「AIタブレットの決定版」です。
■ 12インチ2K大画面 × 90Hz滑らか表示
12インチIPSディスプレイ（2000×1200） は、2K解像度と90Hzリフレッシュレートで、動画も文字も滑らかに表示。
視野角の広いパネルを採用し、横画面でも縦画面でも見やすく、映画鑑賞・オンライン授業・電子書籍にも最適です。
Eye Comfortモードによるブルーライト軽減機能で、長時間の使用でも目に優しく快適。
「大画面タブレット」「学習用タブレット」「映画用タブレット」を求めるユーザーから高い評価を得ています。
■ 最大24GBメモリ＆128GB UFSストレージ・2TB拡張対応
U12は、6GB＋最大18GBの拡張RAMで合計24GBメモリ相当を実現。
さらに128GB UFSストレージを内蔵し、最大2TB microSDカード拡張にも対応しています。
複数アプリの同時起動、動画編集、学習資料保存もスムーズ。
学生、ビジネスパーソン、クリエイターなど、幅広い層に向けた高性能Androidタブレットです。
■ 9000mAh大容量バッテリー × 18W急速充電
9000mAhの超大容量バッテリーを搭載し、動画視聴・授業・Web会議を一日中安心して利用可能。
18W急速充電対応で、短時間の充電でも長時間駆動できます。
持ち運びや出張にも便利なロングライフ設計タブレットとして人気上昇中。
■ セット版限定！5大特典付属でオールインワン体験
「U12 セット版」には、以下の豪華5点アクセサリーが同梱されています：
レザーケース
Bluetoothキーボード
Bluetoothマウス
スタイラスペン
保護フィルム
買ってすぐにノートPC代替として使えるフルセット仕様。
在宅勤務・授業・メモ・資料作成などにも最適です。
■ 製品ラインアップ・販売情報
楽天市場：DOOGEE U12単品モデル
商品ページ：https://item.rakuten.co.jp/doogee-store/u12/
通常価格：25900円
新品限定：18900円（6000円クーポンあり）
アマゾン：DOOGEE U12 セット版
商品ページ：https://www.amazon.co.jp/dp/B0FS1SR59H?th=1
キーボード・マウス・ケース・ペン・保護フィルム付属
販売価格：36900円
タイムセール：21900円（商品ページでクーポン獲得可能）
※販売価格・在庫状況は販売サイトにより異なる場合があります。
■ DOOGEE（ドゥージー）について
DOOGEEは2009年設立のスマートデバイスブランドで、最新Androidタブレット・スマートフォンを世界100か国以上で展開中。
日本国内でも「DOOGEE U11」「DOOGEE NOTE58」「DOOGEE U13」などが数多くのメディアで紹介され、SNSやYouTubeでも高い注目を集めています。
今回の「U12」は、AI時代にふさわしい「Android 16世代の新しい定番タブレット」として、教育・仕事・娯楽の全分野で支持を拡大中です。