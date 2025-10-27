ZOZO、千葉市動物公園40周年を記念した応援企画第二弾！「ちばZOOフェスタ」に出店し、記念長袖Tシャツとトートバッグを販売

株式会社ZOZO

ZOZOは、千葉市動物公園の40周年応援企画（※1）の第二弾として、11月1日（土）・2日（日）・3日（月・祝）に開催される「ちばZOOフェスタ・2025（※2）」にブースを出店します。前回ご好評いただいた40周年記念Tシャツの長袖版やトートバッグの販売をはじめ、新作デザインのシルクスクリーンプリント体験や缶バッジ作り体験など、大人も子どもも楽しめる多彩なコンテンツを提供します。

また、本企画の売上をもとに、当社デザイナーがスタッフユニフォームを制作し、同園へ提供する予定です。このユニフォームのデザインの一部には、子どもたちのイラストを取り入れる予定で、そのイラストを募集する「千葉市動物公園のユニフォームデザインアワード」を本日より募集開始します。応募期間は10月27日（月）～11月24日（月）で、応募フォームもしくは郵送にて作品を受け付けるほか、「ちばZOOフェスタ・2025」の会場内に設置される“その場で描いて応募できる”専用コーナーからもご応募いただけます。

当社は、千葉市と包括的連携協定を締結しており、サステナビリティの重点取り組みのひとつに「持続可能な地域づくりへの貢献」を掲げ、その一環として次世代を担う子どもたちに向けた活動に取り組んでいます。本企画で販売するアイテムの売上の一部は、「千葉市動物公園アドバンスト会議（※3）」に還元され、同園の発展に活用されます。今後も、子どもたちに愛される千葉市動物公園を盛り上げる本企画を通じ、千葉市のさらなる魅力発信と活性化への貢献を目指します。

（※1）千葉市動物公園応援企画第一弾については、当社の2025年7月11日付プレスリリースをご覧ください。ZOZO、千葉市動物公園40周年を記念した応援企画を始動！第一弾は「トワイライトZOO」で記念Tシャツを販売（https://corp.zozo.com/topics/20250711-007203/）

（※2）詳細は千葉市動物公園のホームページを参照（https://www.city.chiba.jp/zoo/event/2025festa.html）

（※3）動物公園の運営管理者である千葉市と園内民間事業者とで編成される実行委員会

＜「トワイライトZOO」ZOZOブース出店詳細＞

１.千葉市動物公園×ZOZO 40周年記念長袖Tシャツ・トートバッグの販売

【千葉市動物公園×ZOZO】千葉市動物公園 40周年記念長袖Tシャツ：3,500円（税込）

【千葉市動物公園×ZOZO】千葉市動物公園 40周年記念長袖Tシャツ：3,000円（税込）

※キッズサイズ

【千葉市動物公園×ZOZO】千葉市動物公園 40周年記念トートバッグ：1,900円（税込）

２.千葉市動物公園×ZOZO 40周年記念シルクスクリーンプリント体験（新作デザイン）

・参加費：小プリント（全10型） 550円（税込） / 1プリント

大プリント（全4型） 880円（税込） / 1プリント

・デザイン：小プリント（全10型）ハシビロコウ、アミメキリン、アフリカライオン、シセンレッサーパンダ、ダチョウ、カイウサギ、マレーバク、マンドリル、アメリカビーバー、オニオオハシ

大プリント（全4型）ハシビロコウ、アミメキリン、アフリカライオン、シセンレッサーパンダ

３.千葉市動物公園×ZOZO 40周年記念缶バッジ作り体験（新作デザイン）

・参加費：330円（税込）/ 1回

・デザイン：上記シルクスクリーン小プリントと同一（予定）

※１.のTシャツ代には、シルクスクリーンプリント体験1回分の料金が含まれます

※２.はお持ち込みのアイテム（綿素材かつ無地のアイテム（Tシャツ等）に限る）にもプリント可能です。アイテムの素材によっては、シルクスクリーンプリントができない場合がありますので、あらかじめご了承ください

※１.２.３.の支払い方法は、電子マネー（QUICPay/iD/交通系電子マネー）、クレジットカード、PayPayのみ利用可能です。現金は利用不可です

※１.３.は在庫が無くなり次第、販売終了となります

千葉市動物公園×ZOZO 40周年記念長袖Tシャツ千葉市動物公園×ZOZO 40周年記念トートバッグ千葉市動物公園×ZOZO 40周年記念シルクスクリーンプリント千葉市動物公園×ZOZO 40周年記念缶バッジ

＜「千葉市動物公園のユニフォームデザインアワード」概要＞

・応募期間：2025年10月27日（月）～11月24日（月）必着

・応募方法：

-オンライン：応募フォーム(https://docs.google.com.mcas.ms/forms/d/e/1FAIpQLSdVCRuIhp60WQyqxYLajHR-7hcIDLlmWbZpoXrHAshskF8Duw/viewform)より必要事項を入力（画像容量上限：10MB目安）

※オンラインでの応募は、Googleアカウントとログインが必要です

-郵送：千葉市内の保育園・小中学校等で配布するチラシ最下部の応募用紙を記入のうえ、指定宛先へ送付

・募集対象：未就学児～高校生

・結果発表：2026年1月上旬

※審査の結果、採用された方（40名）には、ZOZOから直接ご連絡予定です

※結果発表の詳細は、千葉市動物公園のホームページの「お知らせ」でご確認ください（https://www.city.chiba.jp/zoo/）

・採用作品：同園スタッフユニフォームの「袖」のデザインに使用予定

・賞品：デザインの採用者には同園のスタッフユニフォームと同じデザインのTシャツを贈呈

＜「ちばZOOフェスタ・2025」概要＞

・日時：11月1日（土）・2日（日）・3日（月・祝）9:30 ～ 16:30（入園は16:00まで）

・概要：「動物」や「動物園」に関する文化芸術活動の発表の場である、年に1度の動物文化祭

・開催場所：千葉市動物公園（〒264-0037 千葉県千葉市若葉区源町 280番地）