ウルフギャング・ステーキハウス 大阪店　時間帯限定アフタヌーンセレクション「Wolfgang’s Refreshments」

午後の優雅な時間、小さな贅沢をウルフギャング・ステーキハウスで
開始日 : 2025年11月４日（火）

ニューヨーク発祥のステーキハウス「ウルフギャング・ステーキハウス by ウルフギャング・ズウィナー」（以下「ウルフギャング・ステーキハウス」）の大阪店では、各日15：00～17：00（LO）の時間帯限定で、お好きなセイボリーメニューと自家製スイーツを選んでセットで楽しむアフタヌーンセレクション「Wolfgang’s Refreshments」の提供を11月4日（火）より開始します。
　


※画像は2人前




このたびウルフギャング・ステーキハウス 大阪店において登場する「Wolfgang’s Refreshments」は、ウルフギャングならでは雰囲気、空間の中、カジュアルな価格帯で優雅なカフェブレイクを堪能いただける内容としました。
　
セイボリーアイテムからは、カリッと焼いた小さなパンの上に、さまざまな具材をのせたクロスティーニを。トッピングはビーフ、シーフードからお選びいただけます。そして、6種（アップルストゥルーデル／ニューヨークスタイルチーズケーキ／チョコレートムースケーキ／ティラミス／キーライムパイ／ピーカンパイ）もの自家製スイーツからお好きな一品をどうぞ。お飲み物はコーヒー、または紅茶をお付けします。
　
軽食にも適したアンティパストメニューと、幸せ広がるスイーツを囲んで、ゆっくりと会話を楽しみながらの優雅なひとときはいかがでしょうか。ちょっぴり贅沢、スペシャルな午後になること、間違いなしです。

　
ウルフギャング・ステーキハウス 大阪店　時間帯限定セット 販売概要
　
◇ 商品名：
　「Wolfgang’s Refreshments」
◇ 提供開始：
　2025年11月4日（火）
◇ 提供時間：
　各日15：00～17：00（LO）
◇ 価格：
　2,200円（税込・サービス料別）
◇ 内容：
　・ ビーフクロスティーニ　または シーフードクロスティー（3ピース）
　・ 下記よりお好きな自家製スイーツをお選びください。
　　＊ アップルストゥルーデル
　　＊ ニューヨークスタイルチーズケーキ
　　＊ チョコレートムースケーキ
　　＊ ティラミス
　　＊ キーライムパイ
　　＊ ピーカンパイ
　・ コーヒー または 紅茶
◇ 店舗：
　ウルフギャング・ステーキハウス 大阪店
　大阪府大阪市北区梅田3-1-3 ルクア イーレ 10F　TEL.06-6136-5658
◇ 備考：
　ご予約も可能です。ホームページ RESERVATIONボタンから大阪店予約ページにお進みください。
　https://www.tablecheck.com/ja/shops/wolfgangssteakhouse-osaka/reserve　
◇ ホームページ：
　https://wolfgangssteakhouse.jp/
　


「ウルフギャング・ステーキハウス」の
“品質、熟成、焼き” にこだわった極上ステーキ
　
「ウルフギャング・ステーキハウス」では、米国農務省が最上級品質“プライムグレード“に格付けした希少な牛肉のみを使用。冷凍せずにチルドで仕入れた肉を28日間、店内の専用熟成庫で一定の温度・湿度管理によりドライエイジング。長期乾燥熟成によって旨味と柔らかさが増した赤身肉を厚切りにして、900℃のオーブンで一気にお皿ごと焼き上げ、お客様のテーブルまでそのままサーブします。
　
日本国内においては、六本木店、丸の内店、大阪店、福岡店に加え、25年９月に最新店舗として高輪店がオープン。また、新たなブランドとして、よりラグジュアリーな「シグニチャー」を青山に、「鉄板で楽しむ、ウルフギャング・ステーキハウスの“品質、熟成、焼き”にこだわった極上ステーキ」をコンセプトにした「Teppan」を銀座に展開しています。
　


◆店舗所在地
・六本木店
　東京都港区六本木5-16-50 六本木デュープレックス M’s 1F　TEL.03-5572-6341
・丸の内店
　東京都千代田区丸の内2-1-1 丸の内MY PLAZA 明治生命館 B1F　TEL.03-5224-6151
・高輪店
　東京都港区高輪2丁目21番1号 ニュウマン高輪 LUFTBAUM 29F　TEL.03-6459-3630
・大阪店
　大阪府大阪市北区梅田3-1-3 ルクア イーレ 10F　TEL.06-6136-5658
・福岡店
　福岡県福岡市博多区住吉1-2-82 グランド ハイアット 福岡 1F　TEL.092-292-1651
＜ウルフギャング・ステーキハウス シグニチャー＞
・青山店
　東京都港区北青山2-5-8 青山OM-SQUARE 1F　TEL.03-5843-0822
＜ウルフギャング・ステーキハウス TEPPAN＞
・銀座店
　東京都中央区銀座1丁目8－19 ONE GINZA（旧キラリトギンザ）7階　TEL.03‐6263-0161
　
◆公式ホームページ
　https://wolfgangssteakhouse.jp/



