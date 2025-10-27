こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
「ハードロックカフェ」横浜店 フィリピン大使館とコラボ 「Maligayang Pasko！（メリークリスマス！）」
横浜・マニラ（フィリピン）姉妹都市提携60周年企画
開催期間 ： 2025年11月１日（土）～30日（日）
ハードロックカフェ 横浜
横浜・マニラ（フィリピン）姉妹都市提携60周年企画 開催概要
◇ キャンペーン名：
「Maligayang Pasko！」（マリガヤン パスコ！／「メリークリスマス！」の意）
◇ 期間：
2025年11月１日（土）～30日（日）
◇ 内容：
フィリピン共和国大使館とのコラボによる、フィリピンローカルフードをアレンジしたメニュー３種を販売。
これらメニューをご注文されたお客様を対象に、山梨県道志村の水源林の間伐材を活用した横浜市オリジナルの木製コースター（非売品・数量限定）をプレゼント。
◇販売商品：
・ 「レチョンカワリ＆ライス」 2,680円（税込）
・ 「イナサルチキンウィング」 1,980円（税込）
・ 「ビビンカ ライスケーキ」 1,480円（税込）
◇開催店舗：
ハードロックカフェ 横浜
神奈川県横浜市⻄区みなとみらい2-3-1 クイーンズタワーA 1階／TEL.045-682-5626
◇ ハードロックカフェ 公式HP：
https://hardrockjapan.com/
ハードロックカフェ 横浜 × フィリピン共和国大使館 コラボメニュー
「レチョンカワリ＆ライス（Lechon Kawali & Rice）」 2,680円（税込）
柔らかく煮込んだ豚バラ肉をカリカリに揚げた、フィリピンの伝統料理レチョンカワリ。特別なごちそうとしても親しまれてきた一品。
ビネガー、醤油、オニオン、レッドチリで作ったサウサワンソースにディップし、アジアンサラダとガーリックライスと共にお召し上がりください。
「イナサルチキンウィング（Inasal Chicken Wing）」 1,980円（税込）
フィリピンで大人気のローカルフード、タガログ語で〝ロースト〟という意味のイナサル。
鉄串に刺した手羽先をチャコールでじっくりと焼き上げ柔らかくジューシーに仕上げました。
ビネガー、醤油、オニオン、レッドチリで作ったサウサワンソースをディップしてお召し上がりください。
「ビビンカ ライスケーキ（Bibingka Rice Cake）」 1,480円（税込）
米粉とココナッツミルクをベースに塩漬け卵が入った、フィリピンではクリスマスシーズンに食べられる伝統的なライスケーキ。
溶かしたチーズとココナッツフレークをトッピングし付け合わせにココナッツアイスクリーム、ホイップクリーム、キャラメルソースで仕上げました。甘じょっぱさと香ばしさのバランスが絶妙なスイーツ。
＜上記3品のいずれかをご注文のお客様にプレゼント＞
横浜の水を支える森から生まれた木製コースター
この木製コースターは、山梨県道志村に広がる「道志水源林」の間伐材から作られています。
道志水源林は、横浜市の重要な水源である道志川を育む森であり、横浜市水道局が管理しています。
この森は、水を安定して供給するための「緑のダム」として、私たちの暮らしを支えています。
【ハードロックⓇ概要】
世界約75カ国、300以上の都市にホテル、カジノ、ロックショップ、コンサート会場、カフェを展開するハードロック・インターナショナルは、世界でも最も認知の高い企業の一つです。 エリック・クラプトンのギターから始まった、ハードロックが所有する88,000点以上の貴重なメモラビリア（有名ミュージシャンの衣装や楽器）のコレクションは、世界中の店舗に展示されています
グローバル・ロイヤリティプログラム「Unity by Hard Rock™」では、会員の趣向に合わせ、世界中の参加店舗で、さまざまな特典を提供しています。また、「Hard Rock Digital」においては、エキサイティングなスポーツベッティングとiGamingの体験を提供しており、世界中のプレーヤーから注目が集まっています。
ハードロック・インターナショナルは、旅行、ホスピタリティ、ゲーム、エンターテインメント、フード＆ビバレッジの業界において、数多くの賞を受賞しています。企業評価では、S&PグローバルレーティングにおいてBBBの評価、フィッチレーティングにおいてもBBBの評価をされています。
ハードロック・インターナショナルの詳細については、www.hardrock.com または shop.hardrock.com
公式ホームページ
https://hardrockjapan.com/
【ハードロックカフェ 店舗】
・東京店
東京都港区六本木5-4-20
TEL.03-3408-7018
・上野駅東京店
東京都台東区上野7‐1-1 アトレ上野１階
TEL.03-5826-5821
・横浜店
神奈川県横浜市⻄区みなとみらい2-3-1 クイーンズタワーA 1階
TEL.045-682-5626
・京都店
京都府京都市東山区四条通大和大路西入中之町216 祇園OKIビル1・3・4階
TEL.075-606-5671
・ユニバーサル・シティウォーク大阪店
大阪府大阪市此花区島屋6-2-61 ユニバーサル・シティウォーク大阪™ 3・4階
TEL.06-4804-3870
本件に関するお問合わせ先
株式会社WDI JAPAN マーケティング部
TEL. 03-3470-5307
担当：大林 ohbayashi@wdi.co.jp
関連リンク
WDI
https://www.wdi.co.jp/
WDI 広報お問合せフォーム
https://www.wdi.co.jp/contact/press
