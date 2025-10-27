「ハードロックカフェ」横浜店　フィリピン大使館とコラボ 「Maligayang Pasko！（メリークリスマス！）」







様々な音楽を聴きながら料理が楽しめるアメリカンレストラン「ハードロックカフェ」の横浜店は、横浜市とフィリピン・マニラの姉妹都市提携60周年を記念し、フィリピン共和国大使館とのコラボによる「Maligayang Pasko！」（マリガヤン パスコ！／「メリークリスマス！」の意）と題した期間限定キャンペーンを11月１日（土）から30日（日）まで実施します。フィMaligayang Paskoピンでは9月～12月までの約4か月間、世界で最も長いクリスマスシーズンが続くことから名づけられた「Maligayang Pasko！」では、フィリピンのローカルフードをハードロックカフェ風にアレンジしたメニュー3品を販売、これらメニューをご注文いただいたお客様を対象に、山梨県道志村の水源林の間伐材を活用した横浜市オリジナルの木製コースター（非売品・数量限定）をプレゼントします。