11月26日(水) AndTech「濡れ性を制御する表面機能設計と防曇・防汚コーティング技術　～超親水・超撥水表面の材料設計とポリマーブラシ・ポリグリセリン系モノマーの応用～」WEBセミナーを開講予定

株式会社ＡｎｄＴｅｃｈ

株式会社AndTech（本社：神奈川県川崎市、代表取締役社長：陶山 正夫、以下 AndTech）は、

「防曇・防汚コーティング」の「設計と材料開発」に関する講座を開講します。

濡れ性制御は、防曇・防汚など多様な機能性表面を実現するための基盤技術です。本セミナーでは、超撥水・超親水表面の濡れ理論と設計の基礎をはじめ、ポリマーブラシによる防曇コーティング材の開発、ポリグリセリン系モノマーを用いた吸湿型防曇コーティングなど、具体的な材料技術を取り上げます。

理論から材料開発、実用化まで一連の流れを理解できる構成で、防汚・防曇機能を有する新規表面材料の設計や改良に役立つ内容です。

Live配信・WEBセミナー講習会 概要

──────────────────

テーマ：濡れ性を制御する表面機能設計と防曇・防汚コーティング技術 ～超親水・超撥水表面の材料設計とポリマーブラシ・ポリグリセリン系モノマーの応用～

開催日時：2025年11月26日(水) 10:30-15:45

参加費：55,000円（税込） ※ 電子にて資料配布予定

URL：https://andtech.co.jp/seminars/1f063933-14db-67d6-8613-064fb9a95405

WEB配信形式：Zoom（お申し込み後、URLを送付）

セミナー講習会内容構成

────────────

∽∽───────────────────────∽∽

第1部 超撥水・超撥油・液体滑液表面の基礎と開発動向

∽∽───────────────────────∽∽

●国立研究開発法人物質・材料研究機構 ナノアーキテクトニクス材料研究センター(MANA) 独立研究者：天神林 瑞樹 氏

∽∽───────────────────────∽∽

第2部 超親水性コーティング材を用いた防曇コーティングの開発

∽∽───────────────────────∽∽

●大阪有機化学工業株式会社 事業本部 開発部 部長：猿渡 欣幸 氏

∽∽───────────────────────∽∽

第3部 ポリグリセリン系モノマーの開発とそれを用いた防曇コーティング

∽∽───────────────────────∽∽

●阪本薬品工業株式会社 研究所 素材開発グループ：宮路 由紀子 氏

本セミナーで学べる知識や解決できる技術課題

───────────────────────

１.濡れ現象に関する基礎知識

２.撥水・撥油表面材料設計、課題、応用

３.ポリマーブラシに関する知識

４.ポリグリセリン系モノマーに関する知識

本セミナーの受講形式

─────────────

WEB会議ツール「Zoom」を使ったライブLive配信セミナーとなります。

詳細は、お申し込み後お伝えいたします。

下記プログラム全項目（詳細が気になる方は是非ご覧ください）

──────────────────────────────

∽∽───────────────────────∽∽

第1部 超撥水・超撥油・液体滑液表面の基礎と開発動向

∽∽───────────────────────∽∽

【講演主旨】

濡れ現象の基礎知識からはじめ、優れた撥水撥油性表面として注目を集める超撥水・超親水・液体滑落表面の設計手法、課題と解決策、最新の研究動向を丁寧に解説します。

【プログラム】

1．表面・液体の材質・構造と濡れ性の関係

1.1 表面張力と毛管力

1.2 拡張係数

1.3 Youngの式と接触角

1.4 表面構造と濡れ性の関係

1.5 Cassie状態とWenzel状態

1.6 超撥水・超撥油表面の設計方法

1.7 超撥水・超撥油表面の課題と最新の研究事例

2．液体の付着力と接触線

2.1 三重接触線

2.2 動的接触角

2.3 JohnsonとDettreの実験

2.4. 液滴の付着を防ぐために

3．液体滑落表面

3.1 Oleoplaning 現象

3.2 液体滑落表面の設計方法

3.3 液体滑落表面の課題と最新の研究事例

3.4 液体滑落表面の一液塗料化

4．まとめ

∽∽───────────────────────∽∽

第2部 超親水性コーティング材を用いた防曇コーティングの開発

∽∽───────────────────────∽∽

【講演主旨】

リビング重合の発展研究として多くの大学で研究されているポリマーブラシの技術を用いて工業化に成功した実例を紹介します。

【プログラム】

1．序論

1-1 ポリマーブラシとは

1-2 Graft from型とGraft onto型の違いについて

2．生体適合性材料への応用例

2-1 Graft from型ポリマーブラシで表面修飾された材料界面の生体適合性について

2-2 細胞パターニングについて

2-3 Graft from型とGraft onto型の生体適合性の違いについて

3．防曇・防汚材料への応用例

3-1 Graft onto型の防曇材料への応用例

3-2 Graft onto型の防汚材料への応用例

4．今後の研究課題

4-1 異なる性質を持つポリマーブラシの複合膜の可能性について

4-2 更に複雑な構造を持つポリマーブラシについて

4-3 更に広がる応用例の紹介

∽∽───────────────────────∽∽

第3部 ポリグリセリン系モノマーの開発とそれを用いた防曇コーティング

∽∽───────────────────────∽∽

【講演主旨】

ポリグリセリン系モノマーの特性である「多官能」と「親水性」を活用することにより、基材と化学結合する吸湿型防曇コーティング技術を開発しました。

本講演では、防曇をテーマにポリグリセリン系モノマーの特性とその活用例を紹介します。

【プログラム】

1．防曇コーティングの概要

1.1 防曇とは

1.2 防曇メカニズム

1.3 防曇コーティングの応用例

1.4 防曇コーティングの課題

1.5 防曇コーティングに用いられるモノマー

2．ポリグリセリン系モノマーについて

2.1 ポリグリセリンと水の関係

2.2 ポリグリセリン系モノマー（アクリレート・アルキルエーテル）の材料特性

2.3 ポリグリセリン系モノマーと防曇

3．ポリグリセリン系モノマーを用いた防曇コーティング

3.1 ポリグリセリン系モノマーからなる硬化塗膜の防曇メカニズム

3.2 ポリグリセリン系アクリレートによる防曇コーティング

3.3 ポリグリセリン系アルコキシシランによる防曇ガラスコーティング

4．ポリグリセリン系モノマーに関する最近の研究

4.1 PFASフリー防汚コーティング技術

5．製品紹介

5.1 SYシンテック(R) SAシリーズについて

5.2 SYシンテック(R) SIシリーズについて

