【EBISU FLOWER PARK】11月限定カクテルコース「The Magnificent Dahlia」を発表

会員制フラワーバー「EBISU FLOWER PARK（エビスフラワーパーク）」は、2025年11月限定の季節のカクテルコース「The Magnificent Dahlia（ザ・マグニフィセント・ダリア）」を発表いたします。



秋の花「ダリア」をモチーフに、色ごとの花言葉をカクテルで表現した、EFPならではのフローラルコースです。

華麗・優美・感謝――3つの花言葉で描く“秋の物語”

豪華な咲き姿と圧倒的な存在感を放つダリアは、秋の代表花のひとつ。

本コースでは「赤・黄・白」の3色のダリアが持つ花言葉にインスピレーションを受け、異なる個性を持つ3杯をラインアップしました。

一杯ごとに移ろう香りと味わいが、まるで花が咲き移るようにテーブルを彩ります。

COURSE LINEUPGraceful Josephine｜グレイスフル・ジョセフィーヌ

赤のダリアの花言葉「華麗」「栄華」をテーマに。

ナポレオンの妻ジョセフィーヌが愛した花をイメージし、カベルネソーヴィニヨンにピーチとオレンジフラワーを加えた、エレガントなスパークリングカクテル。

EFP Matador｜EFP マタドール

黄色のダリアの花言葉「優美」。

メキシコ原産のダリアにちなみ、テキーラをベースにエルダーフラワーとパイナップルを合わせた、華やかでフローラルな一杯。

With All My Gratitude｜ウィズ・オール・マイ・グラティテュード

白のダリアの花言葉「感謝」「豊かな愛情」。

日本一のダリア生産地・秋田の日本酒をベースに、クリームチーズと金木犀の香りを合わせたデザートカクテル。

秋の夜に、“花を味わう”ひとときを

「お花で日常を彩り、人生に感動を増やす」

EBISU FLOWER PARKは、五感で季節を感じる“花の体験”を提案しています。

11月は、ダリアの華やかさとともに、一人ひとりの感性を解き放つような時間をお届けいたします。

販売期間：2025年11月1日（金）～11月30日（土）

※コースには3杯のカクテル（アルコール／ノンアルコール）が選べます。

EBISU FLOWER PARKについて

「お花で日常を彩り、人生に感動を増やす」をコンセプトに全国展開する完全会員制フラワーバー。

現在、全国10店舗を展開し、2025年末には中国・北京への進出も決定。

会員権を持つことで、全国どの店舗でも特別な“お花×お酒”の体験を楽しむことができます。

【会社概要】



商号：株式会社クローバークラブ（旧：合同会社クローバークラブ）

所在地：〒150-0021 東京都渋谷区恵比寿西１丁目１３－７ 5ビル 301

設立：2019年8月8日

代表者：代表取締役 松田 真治

事業内容：飲食店経営／飲食コンサルティング／イベント企画・運営／花卉販売 など

コーポレートサイト：https://ebisu-flower-park.com/menu-jp/#company



【本リリースに関するお問い合わせ】



メディア関係者、協業希望の法人さまへ



当店に関する取材・内覧、またコラボレーションや企画のご提案は随時承っております。

ぜひ新たなフラワーバー体験を直接ご覧いただき、ご検討ください。



株式会社クローバークラブ 広報担当：高橋

Email：support@the-clover-club.com

TEL：03-6822-6939



