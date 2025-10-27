【EBISU FLOWER PARK】11月限定カクテルコース「The Magnificent Dahlia」を発表
会員制フラワーバー「EBISU FLOWER PARK（エビスフラワーパーク）」は、2025年11月限定の季節のカクテルコース「The Magnificent Dahlia（ザ・マグニフィセント・ダリア）」を発表いたします。
秋の花「ダリア」をモチーフに、色ごとの花言葉をカクテルで表現した、EFPならではのフローラルコースです。
華麗・優美・感謝――3つの花言葉で描く“秋の物語”
豪華な咲き姿と圧倒的な存在感を放つダリアは、秋の代表花のひとつ。
本コースでは「赤・黄・白」の3色のダリアが持つ花言葉にインスピレーションを受け、異なる個性を持つ3杯をラインアップしました。
一杯ごとに移ろう香りと味わいが、まるで花が咲き移るようにテーブルを彩ります。
COURSE LINEUPGraceful Josephine｜グレイスフル・ジョセフィーヌ
赤のダリアの花言葉「華麗」「栄華」をテーマに。
ナポレオンの妻ジョセフィーヌが愛した花をイメージし、カベルネソーヴィニヨンにピーチとオレンジフラワーを加えた、エレガントなスパークリングカクテル。
EFP Matador｜EFP マタドール
黄色のダリアの花言葉「優美」。
メキシコ原産のダリアにちなみ、テキーラをベースにエルダーフラワーとパイナップルを合わせた、華やかでフローラルな一杯。
With All My Gratitude｜ウィズ・オール・マイ・グラティテュード
白のダリアの花言葉「感謝」「豊かな愛情」。
日本一のダリア生産地・秋田の日本酒をベースに、クリームチーズと金木犀の香りを合わせたデザートカクテル。
秋の夜に、“花を味わう”ひとときを
「お花で日常を彩り、人生に感動を増やす」
EBISU FLOWER PARKは、五感で季節を感じる“花の体験”を提案しています。
11月は、ダリアの華やかさとともに、一人ひとりの感性を解き放つような時間をお届けいたします。
販売期間：2025年11月1日（金）～11月30日（土）
※コースには3杯のカクテル（アルコール／ノンアルコール）が選べます。
EBISU FLOWER PARKについて
「お花で日常を彩り、人生に感動を増やす」をコンセプトに全国展開する完全会員制フラワーバー。
現在、全国10店舗を展開し、2025年末には中国・北京への進出も決定。
会員権を持つことで、全国どの店舗でも特別な“お花×お酒”の体験を楽しむことができます。
【会社概要】
商号：株式会社クローバークラブ（旧：合同会社クローバークラブ）
所在地：〒150-0021 東京都渋谷区恵比寿西１丁目１３－７ 5ビル 301
設立：2019年8月8日
代表者：代表取締役 松田 真治
事業内容：飲食店経営／飲食コンサルティング／イベント企画・運営／花卉販売 など
コーポレートサイト：https://ebisu-flower-park.com/menu-jp/#company
【本リリースに関するお問い合わせ】
メディア関係者、協業希望の法人さまへ
当店に関する取材・内覧、またコラボレーションや企画のご提案は随時承っております。
ぜひ新たなフラワーバー体験を直接ご覧いただき、ご検討ください。
株式会社クローバークラブ 広報担当：高橋
Email：support@the-clover-club.com
TEL：03-6822-6939
