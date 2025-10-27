『城とドラゴン』で「腕OFFキャラグランプリ 11月優勝者決定戦」のエントリーを10月27日（月）16:00よりアプリ内で開始！
株式会社アソビズム（本社：東京都千代田区、代表取締役：大手智之）は、App Store・Google Playにて好評配信中の『城とドラゴン』で、「城ドラフェス2025-2026」に向けた公式大会となる「腕OFFキャラグランプリ10月優勝者決定戦」のエントリーを、10月27日（月）16:00よりアプリ内で開始いたします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000332735&id=bodyimage1】
◆『腕OFFキャラグランプリ』特設ページ◆
https://shirodorafes.asobism.co.jp/festival2025/udeoff/
2026年2月14日（土）に東京にて開催される「城ドラフェスティバル2025-2026」。その「腕OFFキャラグランプリ 王者決定戦」の出場へ向けた「腕OFFキャラグランプリ 11月優勝者決定戦」のエントリーを、2025年10月27日（月）16:00より『城とドラゴン』アプリ内で開始いたします。参加条件は、基本的にキャラつよGPのフレームを所持していること。リーダーとしてエントリーしたキャラの最高“キャラつよP”に準じて上位16人（16チーム）が選抜され、大会への出場が決定いたします。腕に自信のあるプレイヤーのみなさま、ぜひ奮ってご参加ください！
腕OFFキャラグランプリ 11月優勝者決定戦
「城ドラフェスティバル2025-2026 腕OFFキャラグランプリ」の、11月16日（日）に開催される優勝者決定戦です。9月、10月、11月、12月と4回行われる各大会の優勝者が2026年2月14日（土）に東京にて開催される「城ドラフェスティバル2025-2026 腕OFFキャラグランプリ 王者決定戦」への出場権を得ることができます。
※大会ごとに、キャラつよPの上位16人（16チーム）でトーナメントを実施し、それぞれで優勝者を決定します。（ソロ1名/マルチ1チームずつ）
※大会のエントリー期間および開催日は、すべてソロ/タッグ/トリオ共通の日程となります
【エントリー期間】2025年10月27日（月）16:00 ～ 11月3日（月・祝）23:59
【開催日時】2025年11月16日（日）12:00 ～ 18:00
※城ドラ公式YouTubeチャンネルにてライブ配信を予定しております
◎リーダー確定枠 指定不可キャラ
予選大会の優勝者が設定したリーダーキャラは、以降の大会において「リーダー確定枠」に設定できません（ただし、ランダムデッキで選出された場合や、サブリーダーとしての使用には制限はありません）。
現在の指定不可キャラは以下の通りです。
【ソロ部門】トレント・ゼウス
【タッグ部門】ミノガール・東京卍會
【トリオ部門】コロポックル・ロボガール
◎『腕OFFキャラグランプリ』その後のスケジュール
■12月優勝者決定戦
【エントリー期間】2025年12月1日（月）16:00 ～ 12月7日（日）23:59
【開催日時】2025年12月17日（水）18:00 ～ 22:00
各大会の優勝者は、2025年2月15日（土）東京都・国際フォーラムにて開催の「城ドラフェスティバル2025-2026 腕OFFキャラグランプリ」王者決定戦へ進出！
※注意事項・大会規約をお読みの上、大会へご参加くださいますようお願いいたします
※『城とドラゴン』の利用規約や『城ドラフェスティバル2025-2026』の大会規約に抵触する行為が確認された場合、大会参加権が無効となる可能性もございますことを予めご了承ください
大会の詳細は城とドラゴン公式YouTubeチャンネルにて公開予定！
https://www.youtube.com/@shirotodoragon
