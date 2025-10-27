『STREET FIGHTER 6』のオンリーショップが、アニメイト秋葉原で2026年1月17日から開催！　新商品を販売するほか、フォトスポットやOutfitの資料コーナーなどを展開!!

株式会社アニメイトホールディングスオンリーショップの詳細はこちらから！ :https://www.animate.co.jp/ex/streetfighter6/

株式会社アニメイトは、「『STREET FIGHTER 6』 animate STAGE」を2026年1月17日からアニメイト一部店舗にて開催いたします。

アニメイト秋葉原2号館7Fにて2026年1月17日～2月8日まで開催する「『STREET FIGHTER 6』 animate STAGE」では、ファイターたちのイラストを使用した「アクリルスタンド」や「ゴールドカード」などの新商品を販売いたします。さらに、作中のステージ風のフォトスポットを設置した「バトルステージエリア」をはじめ、リュウやルークたちのoutfit１の装飾、全景などをじっくり見ることができる「Outfit 資料コーナー」なども展開いたします。

また、アニメイト池袋本店、仙台、札幌、名古屋、福岡パルコ、横浜ビブレ、梅田でも、応援店として新商品の販売を行いますので、ぜひチェックしてみてください！

■オンリーショップ情報

『STREET FIGHTER 6』 animate STAGE

開催期間：2026年1月17日～2月8日

開催場所：アニメイト秋葉原2号館7F

＜応援店＞アニメイト池袋本店、仙台、札幌、名古屋、福岡パルコ、横浜ビブレ、梅田

展示内容：新商品販売、バトルステージエリア（フォトスポット）、Outfit 資料コーナー など

■商品情報

△アクリルスタンド

アクリルスタンド

発売日：2026年1月17日

価格：各1,650円（税込）

種類：24種

△ゴールドカード

ゴールドカード

発売日：2026年1月17日

価格：各2,000円（税込）

種類：5種

△アームカバー

アームカバー

発売日：2026年1月17日

価格：各2,750円（税込）

種類：5種

△ぺたコレクション

ぺたコレクション

発売日：2026年1月17日

価格：

1パック440円（税込）

1BOX（24パック入り）10,560円（税込）

種類：全24種

このほかにも、多数の商品が発売！

※内容は諸般の事情により、変更・延期・中止になる可能性がございます。あらかじめご了承ください。

■権利表記

(C)CAPCOM

■関連URL

『STREET FIGHTER 6』 animate STAGE(https://www.animate.co.jp/ex/streetfighter6/)

『STREET FIGHTER』アニメイト通販関連商品ページ(https://www.animate-onlineshop.jp/animetitle/?aid=891)

『STREET FIGHTER 6』公式サイト(https://www.streetfighter.com/6/)

■『STREET FIGHTER 6』とは

対戦格闘ゲームの金字塔「ストリートファイター」シリーズの最新作で、世界累計販売本数が520万本を突破した、世界的な人気を誇る作品です。2026年3月には、世界中からトッププレイヤーが集結して世界最強を決定する公式大会「CAPCOM CUP 12」が両国国技館で開催される予定となっているなど、ますます盛り上がりを見せています。