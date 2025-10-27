札幌での「こどもホスピス」拠点整備へ大口寄付

特定非営利活動法人 ソルウェイズ

NPO法人ソルウェイズはこの度、台湾の国際ライオンズクラブ（國際獅子會300A3區）より、「さっぽろこどもホスピス」のビジョンと拠点整備の取り組みに賛同・寄付をいただきました。

台湾では医療と福祉が進んでおり、日本との共通点は多いと言われています。今回領事館の方々も合わせて20名ほどが、今年5月に石狩市花川南に開所した「こども未来支援拠点あいのカタチ」へ視察にお越しいただきました。

外来リハビリで使用している「オミビスタ」を体験していただきました

連絡先を交換し、継続的な交流をしていくこととなりました。次回はぜひ、台湾の現状や取り組みを学びに行きたいと考えています。

ソルウェイズが目指す「さっぽろこどもホスピス～北海道モデル～」

NPO法人ソルウェイズは、2027年札幌市内に「こどもホスピス」拠点をつくります。建物がゴールではなく、当事者・家族、医療・福祉施設や非営利団体、地域の団体や企業等でネットワークをつくり、LTCの子どもと家族の両方を対象として、その地域に合った小児緩和ケア、レスパイトケア、ターミナルケア、家族支援等が行える地域づくり、社会づくりを行います。その活動がこどもホスピスケアであるとソルウェイズでは考え、北海道全体に広がるロールモデルとなるような活動を実施します。

- 2025年10月 一般社団法人日本こどもホスピス協議会 入会https://prtimes.jp/a/?f=d120367-11-f584fd230355cf046f4c52b906d5ca35.pdf

NPO法人ソルウェイズ

ソルウェイズは、重い障がいや医療的ケアのあるこどもたちを在宅で介護する母親たちが集まり、こどもたちの居場所をつくりたいと2017年1月に法人を設立しました。当時はこうした施設や利用できるサービスが少なく、支援の不足はご家族の社会的孤立の大きな要因となっていました。

札幌市内に、重症児デイサービス「ソルキッズ」を開所したことを皮切りに、札幌市と石狩市で児童発達支援、放課後等デイサービス、生活介護、居宅介護、訪問介護、相談室、居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援、2025年からは医療型ショートステイ、小児科クリニック、病児保育の事業を新たに運営しています。